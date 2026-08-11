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Kho tri thức

Tại sao khủng long không tiến hóa để trở nên nhỏ hơn?

Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Evolution, các nhà khoa học từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ và Đại học Princeton đã sử dụng các mô hình toán học để xem xét sự tiến hóa về kích thước cơ thể ở các loài động vật có xương sống.

Tuệ Minh

Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc sử dụng năng lượng và sinh lý học có thể giải thích được sự đa dạng về kích thước ở động vật có vú, chim và rùa. Tuy nhiên, những yếu tố đó lại không thể giải thích tại sao ngay cả những loài khủng long nhỏ nhất vẫn có kích thước tương đối lớn.

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Tại sao khủng long không tiến hóa để nhỏ hơn?

Roger Benson, đồng tác giả nghiên cứu, người phụ trách bộ sưu tập Cổ sinh vật học Khủng long cho biết: "Sự vắng mặt của những con khủng long nhỏ bé có thể thú vị không kém sự tồn tại của những con khổng lồ. Chúng ta đã biết rằng khủng long đã ngăn cản động vật có vú tiến hóa lên kích thước lớn, ngược lại nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, động vật có vú đã ngăn cản khủng long tiến hóa xuống kích thước nhỏ."

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Kích thước của các loài khủng long phổ biến.

Một giả thuyết là những loài khủng long rất nhỏ đã từng tồn tại nhưng chưa được phát hiện bởi hóa thạch của chúng khó tìm thấy hơn.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng, tại những địa điểm tìm thấy hóa thạch khủng long cũng thường tìm thấy hóa thạch các loài động vật nhỏ hơn nhiều như thằn lằn, lưỡng cư... nhưng lại không thấy hóa thach khủng long nhỏ.

Để hiểu điều gì có thể đã ngăn cản khủng long trở nên nhỏ hơn, các nhà nghiên cứu đã sử dụng các mô hình toán học được thiết kế để dự đoán cách chọn lọc tự nhiên ảnh hưởng đến kích thước cơ thể. Các mô hình này kết hợp các khía cạnh sinh lý động vật liên quan đến năng lượng hấp thụ và sinh sản.

Khi các nhà nghiên cứu áp dụng khuôn khổ này cho các nhóm động vật có xương sống khác nhau, nó đã tái tạo thành công các mô hình kích thước cơ thể được quan sát thấy ở động vật có vú, chim và rùa. Tuy nhiên, nó ít thành công hơn đối với rắn, thằn lằn và cá sấu.

Còn đối với khủng long, ngay cả khi các nhà nghiên cứu thử nghiệm nhiều điều kiện sinh lý khác nhau, các mô hình vẫn không thể giải thích được tại sao hầu hết các loài khủng long ngoài dòng dõi chim lại lớn hơn đáng kể so với dự kiến.

Kết quả đó cho thấy, kích thước của khủng long không chỉ được quyết định bởi sinh lý học. Các áp lực sinh thái, bao gồm cạnh tranh, săn mồi... có lẽ đã góp phần quyết định kích thước tối đa mà những con khủng long này có thể đạt được.

"Chúng ta đang đối mặt với một tình huống kỳ lạ: tổ tiên của khủng long có thể rất nhỏ bé. Hậu duệ hiện tại của khủng long - các loài chim - cũng có thể nhỏ bé. Nhưng bản thân khủng long dường như lại không được phép có kích thước nhỏ bé," Benson nói.

Sự tuyệt chủng của khủng long mở ra một trang mới cho sự sống trên trái đất.
Evolution/PCU/MSN
#Giải thích về kích thước khủng long #Vai trò cạnh tranh sinh thái #Hạn chế tiến hóa thành loài nhỏ #Nghiên cứu mô hình tiến hóa kích thước #Ảnh hưởng của các áp lực sinh thái

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