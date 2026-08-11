Chiếc vỏ trứng 60.000 năm hé lộ trí tuệ Người tinh khôn

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện tại nhiều địa điểm ở miền nam châu Phi hàng trăm mảnh vỏ trứng đà điểu được chạm khắc độc đáo bởi người Homo sapiens hơn 60.000 năm trước.

Một nghiên cứu mới tại Đại học Bologna (Ý) cho thấy, những hình khắc này tuân theo các nguyên tắc hình học liên quan đến các đường song song, các góc vuông và được lặp lại hơn nhiều so với những vết xước đơn giản hoặc những họa tiết trang trí ngẫu hứng.

Các mẫu họa tiết trên mảnh vỏ trứng đà điểu 60.000 năm tuổi.

Silvia Ferrara, Giáo sư tại Khoa Ngữ văn Cổ điển và Nghiên cứu Ý của Đại học Bologna, người điều phối nghiên cứu, cho biết: "Những dấu hiệu này cho thấy một lối tư duy hình học, có cấu trúc đáng ngạc nhiên. Chúng ta đang nói về những người không chỉ đơn thuần vẽ các đường thẳng, mà còn sắp xếp chúng theo các nguyên tắc lặp đi lặp lại - sự song song, lưới, phép quay và sự lặp lại có hệ thống: một ngữ pháp thị giác đang trong giai đoạn sơ khai."

Vỏ trứng đà điểu có lẽ được dùng làm vật chứa để mang hoặc trữ nước. Để kiểm tra chi tiết các hình khắc, các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích định lượng có hệ thống trên 112 mảnh vỡ được tìm thấy từ hai địa điểm khảo cổ ở Nam Phi (Diepkloof và Klipdrift) và một địa điểm ở Namibia (Apollo 11).

Bằng cách sử dụng các kỹ thuật hình học và thống kê cho thấy hơn 80% các cấu hình chứa các mẫu không gian nhất quán. Các góc gần 90° xuất hiện lặp đi lặp lại, cũng như các tập hợp đường thẳng song song.

Số hóa các họa tiết bằng vi tính để tổng hợp, nghiên cứu.

Các thiết kế phức tạp hơn, bao gồm các dải kẻ sọc, lưới và họa tiết hình thoi, cũng cho thấy bằng chứng về sự xoay, tịnh tiến, lặp lại và "lồng ghép", tức là khả năng xây dựng các cấp độ phân cấp của các dấu hiệu trong cùng một bề mặt.

Những bản khắc này được sắp xếp mạch lạc và nhất quán, thể hiện sự thành thạo trong việc nắm bắt các mối quan hệ hình học. Đây không chỉ là quá trình lặp lại các ký hiệu mà còn là sự lập kế hoạch không gian thị giác thực sự, như thể các tác giả đã có sẵn hình ảnh tổng thể trong đầu trước khi khắc.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh, tầm quan trọng của những hình khắc này vượt xa ý nghĩa của từng ký hiệu riêng lẻ. Ý nghĩa rộng lớn hơn của chúng nằm ở khả năng tư duy cần thiết để tạo ra các thiết kế thị giác theo những quy tắc nhất quán.

Khả năng sắp xếp các hình dạng và đường nét thành những cấu hình có tổ chức có thể là một dấu hiệu quan trọng của sự hình thành tư duy trừu tượng, một bước phát triển lớn trong quá trình tiến hóa nhận thức của con người.

Những 'nghệ nhân' người Homo sapiens cách đây 60.000 năm đã có trí tuệ tổ chức không gian thị giác trừu tượng.

Valentina Decembrini, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Khoa Ngữ văn Cổ điển và Nghiên cứu Ý thuộc Đại học Bologna và là tác giả chính của nghiên cứu, nhận xét: “Phân tích của chúng tôi cho thấy rằng người Homo sapiens cách đây 60.000 năm đã sở hữu khả năng đáng kinh ngạc trong việc tổ chức không gian thị giác theo các nguyên tắc trừu tượng”.

Việc chuyển đổi các hình thức đơn giản thành các hệ thống phức tạp bằng cách tuân theo các quy tắc đã định là một đặc điểm sâu sắc của con người, đã định hình lịch sử của chúng ta qua hàng thiên niên kỷ, từ việc tạo ra các họa tiết trang trí đến sự phát triển của các hệ thống biểu tượng và cuối cùng là chữ viết.”