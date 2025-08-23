Liệu Nga có cần phải cố gắng chiếm thành phố Kostiantynivka bằng mọi giá?

Liệu quân đội Nga không có phải cố gắng chiếm thành phố Konstantinovka bằng mọi giá, khi đây là thành phố ở khu vực trũng thấp?
Chỉ có 1.499 chiếc Lamborghini Huracan Sterrato được sản xuất trên toàn thế giới, xe mới về Việt Nam mang biển số của Campuchia, nhưng chủ nhân là người Việt.
Trận Corinth năm 146 TCN là một trong những bước ngoặt lớn của lịch sử Hy Lạp cổ đại, đánh dấu sự sụp đổ của một nền văn minh hùng mạnh.
Chó sói (Canis lupus) từ lâu đã là biểu tượng của sức mạnh hoang dã và sự thông minh, gắn liền với nhiều huyền thoại, văn hóa và hệ sinh thái tự nhiên.
Mã PIN là lớp bảo mật đầu tiên của smartphone, nhưng nhiều người dùng vẫn mắc những sai lầm cơ bản khiến thiết bị và dữ liệu cá nhân rơi vào nguy hiểm.
Chỉ có 1.499 chiếc Lamborghini Huracan Sterrato được sản xuất trên toàn thế giới, xe mới về Việt Nam mang biển số của Campuchia, nhưng chủ nhân là người Việt.
Mức giá chiếc siêu môtô "siêu lướt" mới chạy 8km này giảm khoảng 200 triệu đồng so với giá khởi điểm của Ducati Streetfighter V4 Lamborghini mới tinh.
Việc Nga duy trì các cuộc tấn công liên tiếp bằng hàng trăm UAV vào Ukraine, buộc NATO điều động chiến đấu cơ Ba Lan và Thụy Điển khẩn cấp để bảo vệ không phận.
Diện thiết kế váy lụa tôn dáng, nàng hot girl Hà thành đình đám một thời SunHT khoe bóng lưng trần nuột nà, toát lên vẻ đẹp trưởng thành, quyến rũ.
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày ra mắt Bronco, hãng xe Ford đã giới thiệu mẫu Concept đặc biệt với mui trần và không có cửa.
Loạt ảnh mới nhất của DJ Mie đang "gây sốt" cộng đồng mạng khi cô nàng tự tin khoe vẻ đẹp ngọt ngào và quyến rũ trong bộ bikini đỏ rực.
Tàn tích của một nhà tắm thuộc sở hữu của một chính khách người La Mã Cicero. Công trình này là một phần của thành phố Baiae chìm dưới nước.
Hiệu ứng đường hầm lượng tử (quantum tunneling) là một trong những hiện tượng kỳ lạ và hấp dẫn nhất của vật lý lượng tử, thách thức trực giác thông thường.
Phiên bản đặc biệt của mẫu xe máy Honda Monkey Chrome Legacy được sản xuất giới hạn 1.390 chiếc, hiện chỉ có 3 xe hiếm hoi được đưa về Việt Nam.
Titan Quest 2 vừa ra mắt Early Access đã cán mốc hơn 300.000 bản bán ra, tái hiện huyền thoại ARPG với bối cảnh Hy Lạp cổ đại đầy sử thi.
YuGi Kiều Oanh, nữ streamer và cosplayer nổi tiếng, lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng xôn xao với bộ ảnh cosplay tiếp viên hàng không đầy táo bạo.
Sau 2 lần sinh nở, Lâm Diễm Quỳnh - vợ diễn viên Anh Tuấn vẫn giữ được vóc dáng đồng hồ cát, làn da trắng mịn màng.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 22/8, Thiên Bình cơ hội gặp quý nhân, nên khéo léo, đừng sĩ diện mà từ chối. Kim Ngưu không nên quá tham vọng, liều lĩnh.
150 lính Nga đẩy lùi cuộc phản công của hai nghìn quân Ukraine ở phía bắc Pokrovsk; cuộc phản công của Ukraine ở Dobropolye đang dần mất đà.
Biệt thự của NSND Bạch Tuyết tại TP HCM rộng 1.200m2, sử dụng gam màu trắng chủ đạo, có hồ bơi, khu vườn xanh mướt.
Vợ chồng Đinh Ngọc Diệp – Victor Vũ “trốn” hai con nhỏ, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào riêng tư. Con gái Thúy Hạnh tạo dáng đầy thần thái giữa sa mạc.
Trong tuần mới, 3 con giáp được dự đoán sẽ đón nhận tài lộc ào ạt nhờ được quý nhân dẫn lối soi đường nhưng cần thận trọng để tránh hao hụt tài sản.