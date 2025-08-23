Hà Nội

Liệu Nga có cần phải cố gắng chiếm thành phố Kostiantynivka bằng mọi giá?

Quân sự

Liệu quân đội Nga không có phải cố gắng chiếm thành phố Konstantinovka bằng mọi giá, khi đây là thành phố ở khu vực trũng thấp?

Tiến Minh
Các đơn vị của quân đội Nga (RFAF) tiếp tục hoạt động tích cực gần Konstantinovka. Các trận chiến giành thành phố này đang dần chuyển từ phía đông khu vực Predtechino sang trung tâm. Câu hỏi đặt ra lúc này là RFAF có cần thiết phải ngay lập tức kiểm soát Konstantinovka bằng mọi giá?
Xét yếu tố địa hình, thành phố Konstantinovka nằm ở vùng đất thấp (thấp hơn 100 mét so với thành phố Chasov Yar ở phía đông bắc liền kề), và việc sử dụng toàn bộ lực lượng để kiểm soát là không phù hợp. Điều tương tự cũng áp dụng cho một số khu định cư lân cận, bao gồm Alekseyevko-Druzhkovka và Druzhkovka.
Theo giới phân tích, một vị trí quan trọng đối với RFAF mà họ cần phải kiểm soát là Malotaranovka, nơi có thể trở thành một đầu cầu quan trọng cho một cuộc tấn công tiếp theo vào thành phố Kramatorsk; một trong hai thành phố lớn cuối cùng mà Kiev còn kiểm soát ở tỉnh Donetsk.
Hiện Kostiantynivka vẫn là một thành phố quan trọng đối với việc phòng thủ của quân đội Ukraine (AFU) đối với khu vực Kramatorsk-Slovyansk. Việc mất đi pháo đài này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng phòng thủ chung của AFU trên hướng này, do Nga có khả năng tập trung thêm lực lượng gây sức ép vào Kostiantynivka, khi họ đã kiểm soát hoàn toàn Chasov Yar.
Mặc dù “không vội vã” chiếm Kostiantynivka, nhưng RFAF vẫn gia tăng sức ép trên hướng mặt trận này. Theo kênh Readovka, quân Nga đã tiến vào vùng ngoại ô phía đông nam Konstantinovka. Cụ thể, họ đột phá vào vùng ngoại ô thành phố bằng các nhóm bộ binh nhỏ.
Trước đó, tuyến phòng thủ của AFU ở làng Predtechino (phía đông Kostiantynivka) đã sụp đổ, khiến họ phải rút về khu vực nhà dân ở ngoại vi thành phố. Như vậy, quân Nga đã đột phá vào hệ thống phòng thủ của đối phương ở ngoại ô phía đông nam Konstantinovka.
Tình huống này khiến một nhóm binh sĩ Ukraine ở tam giác sông Naumikha, sông Gruzskaya và kênh đào Seversky Donets-Donbass bị mắc kẹt trong một vòng vây tác chiến sâu, với một hành lang chính thức tồn tại ở phía tây rộng chưa đầy 3km. Nhưng trên thực tế, họ không thể vượt qua do địa hình chủ yếu là cánh đồng trống.
Tình huống này đặt ra cho Bộ Tổng tham mưu RFAF một số lựa chọn: Thứ nhất tăng áp lực lên khu vực phía bắc Aleksandro-Shultino và tấn công về phía nam từ Predtechino, qua đó khép chặt vòng vây. Thứ hai, đưa ra một quyết định phi truyền thống và đột phá trực tiếp đến Kostiantynivka.
Có lẽ Bộ Tổng tham mưu RFAF đã chọn phương án thứ hai. Thoạt nhìn, quyết định này có lẽ hoàn toàn bất ngờ, bởi vì Konstantinovka không bị cắt đứt nguồn tiếp tế và thành phố có rất nhiều nhà cao tầng, thuận lợi cho AFU bố trí các cứ điểm phòng ngự kiên cố.
Điều quan trọng cần lưu ý là cuộc đột phá vào Kostiantynivka không phải là một cuộc tấn công toàn diện. Các đơn vị RFAF tiên phong tiến vào khu vực nhà dân đơn lẻ ở phía ngoài thành phố và buộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 93 AFU, vốn đã suy yếu trong các trận đánh tại Predtechino, phải tái chiến.
Có thể giả định rằng, mục đích của cuộc đột phá của RFAF vào ranh giới thành phố, nơi dân cư tập trung đông đúc, cần nhiều bộ binh hơn so với trên chiến trường. Do đó, Lữ đoàn 93 AFU vốn đã suy yếu sẽ không thể tự mình giữ vững các vị trí của mình.
Việc xuất hiện của lính xung kích Nga ở ngoại ô Kostiantynivka, có thể là hành động buộc đối phương phải điều động lực lượng từ khu vực gần nhất và có thể mở ra cơ hội cho RFAF đột kích tại những điểm yếu mới xuất hiện. Tuy nhiên ở hướng nam và tây nam hướng Konstantinovka, nơi Tập đoàn quân cận vệ số 8 RFAF đang hoạt động, AFU tương đối thành công trong việc giữ vững tuyến phòng thủ.
Lý do là do tại khu vực này, Kiev đã chuẩn bị kỹ lưỡng các hệ thống công sự trận địa phòng ngự và quan trọng nhất là họ có đủ bộ binh trấn giữ tại khu vực Rusin Yar ở phía tây, trải dài đến tận các ngôi làng phía bắc hồ chứa Kleban-Byk.
Tuy nhiên, do tình hình ngày càng xấu đi ở khu vực phía đông, AFU có thể sẽ rút một phần lực lượng. Điều này không chỉ tạo tiền đề cho một cuộc tấn công vào Konstantinovka từ phía nam, mà còn hỗ trợ Tập đoàn quân 51 đẩy lùi cuộc phản công của đối phương tại Dobropolye.
Trên sườn đông bắc Kostiantynivka, RFAF tiếp tục tiến công và đạt được những bước tiến mới về phía bắc và đông bắc Chasov Yar. Họ tiến công ở hai khu vực. Ở phía đông, RFAF củng cố vị trí ở phía bắc các mỏ đá phấn, và chiếm được một chuỗi chiến hào và hầm trú ẩn dọc theo bờ tây của kênh đào Severski Donets - Donbass.
Kênh VoenkorKotenok cung cấp thêm chi tiết tình hình tại mặt trận này. Theo đó, AFU vẫn giữ vững phòng tuyến, đồng thời đang mở các cuộc phản công ở một số khu vực. Các cuộc giao tranh dữ dội đang diễn ra gần phía đông hồ chứa, tại Katerinovka và trên đường tiếp cận Kleban-Byk.
AFU duy trì sự hiện diện và đang phản công ở phía bắc Shcherbinovka. Tại mỏ Matrona Moskovskaya, các cuộc giao tranh diễn ra ác liệt. Ở Aleksandro-Shultino, các đơn vị RFAF đã chiếm được các vị trí ở phía đông. Giữa Belaya Gora và Stupochki, hoạt động rà phá bom mìn đang được tiến hành ở phía tây kênh đào. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, TASS).
Tiến Minh
Topcor
Link bài gốc Copy link
https://topcor.ru/63352-u-vs-rf-net-zadachi-vzjat-konstantinovku-ljuboj-cenoj.html
#Kostiantynivka #Nga bao vây Kostiantynivka #xung đột Nga-Ukraine #thành phố Kostiantynivka #chiến sự Donetsk #xung đột Ukraine

