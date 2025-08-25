Hà Nội

Tiếp viên trưởng có nụ cười "vạn người mê" khoe dáng hút ánh nhìn với bikini

Cộng đồng trẻ

Tiếp viên trưởng có nụ cười "vạn người mê" khoe dáng hút ánh nhìn với bikini

Tôn Nữ Nam Phương - nữ tiếp viên trưởng xinh đẹp mới đây khiến netizen không thể rời mắt với loạt ảnh diện bikini thả dáng trên biển.

Trầm Phương
Tôn Nữ Nam Phương (sinh năm 1990) là một trong những nữ tiếp viên hàng không nhận được sự yêu mến của người hâm mộ trên mạng xã hội. (Ảnh: FBNV)
Cô được mệnh danh là nữ tiếp viên trưởng sở hữu nụ cười "vạn người mê", không chỉ bởi vẻ đẹp cuốn hút mà còn bởi phong thái chuyên nghiệp và hành trình sự nghiệp ấn tượng tại hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines. (Ảnh: FBNV)
Khi không diện bộ đồng phục hàng không quen thuộc, Nam Phương trở nên vô cùng trẻ trung và gợi cảm trong bộ bikini màu cam san hô nổi bật trong loạt ảnh mới đây.(Ảnh: FBNV)
Nam Phương sở hữu thân hình cân đối, khỏe khoắn cùng gương mặt xinh đẹp hút trọn ánh nhìn.(Ảnh: FBNV)
Những hình ảnh được chụp trên bãi biển xanh, cát trắng càng tôn lên thần thái cuốn hút và vẻ đẹp tự nhiên của cô. (Ảnh: FBNV)
Vẻ đẹp ngọt ngào cùng vóc dáng cực phâm của cô đã nhận về "cơn mưa lời khen" từ cư dân mạng.(Ảnh: FBNV)
Nụ cười chính là "thương hiệu" của Nam Phương. Đó không chỉ là một nụ cười tươi tắn trên môi mà còn là sự rạng rỡ toát ra từ ánh mắt, mang đến sự thân thiện, ấm áp và trấn an cho hành khách. (Ảnh: FBNV)
Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, Tôn Nữ Nam Phương còn có học vấn "khủng" và profile ấn tượng. (Ảnh: FBNV)
Cô từng là sinh viên ngành Kiến trúc, đồng thời đạt danh hiệu Á khôi Sinh viên Thanh lịch khối Đại học Đà Nẵng. (Ảnh: FBNV)
Hiện nữ tiếp viên sở hữu trang cá nhân với hơn 30.000 người theo dõi, nơi cô nàng thường xuyên cập nhật những hình ảnh đời thường, thu hút nhiều sự chú ý của người hâm mộ. (Ảnh: FBNV)
