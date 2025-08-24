Hà Nội

"Hot girl mặc đẹp" Ly Phạm khoe thời trang bầu vẫn cực “slay”

Cộng đồng trẻ

"Hot girl mặc đẹp" Ly Phạm khoe thời trang bầu vẫn cực “slay”

Bụng bầu vượt mặt, Ly Phạm vẫn khiến netizen trầm trồ khi liên tục khoe loạt set đồ bầu "cực slay", chứng minh thời trang không giới hạn ở bất kỳ giai đoạn nào.

Trầm Phương
Ly Phạm (sinh năm 2001) là một trong những gương mặt trẻ được yêu thích trên các nền tảng MXH hiện nay. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng này sở hữu 1,3 triệu follower trên TikTok và hơn 797.000 người theo dõi trên Instagram. Nhan sắc ngọt ngào, xinh xắn cùng biểu cảm tươi tắn, vui vẻ giúp Ly Phạm nhận được sự quan tâm của giới trẻ. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, Ly Phạm còn gây ấn tượng bởi gu thời trang đẹp mắt, đa dạng phong cách khiến người xem khó có thể rời mắt. Mặc dù đang trong giai đoạn thai kỳ, Ly Phạm vẫn chứng minh khả năng phối đồ cực đỉnh của mình. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới đăng tải, Ly Phạm xuất hiện với hình ảnh tươi tắn, rạng rỡ. Cô diện những bộ trang phục thoải mái nhưng không kém phần thời thượng, khéo léo khoe chiếc bụng bầu tròn trịa. (Ảnh: IGNV)
Nổi bật trong loạt ảnh đi du lịch gần đây là set đồ gồm chiếc áo croptop sọc ngang kết hợp với chân váy ngắn ren, để lộ bụng bầu một cách tự nhiên và đáng yêu. (Ảnh: IGNV)
Vì bụng bầu cũng khá lớn nên Ly Phạm khéo léo lựa chọn thiết kế giày búp bê dạng bệt xinh xắn, đáng yêu phối cùng set đồ. (Ảnh: IGNV)
Trong nhưng khoảnh khắc khác, Ly Phạm tự tin diện áo yếm và quần yếm jeans, một phong cách trẻ trung và phá cách.(Ảnh: IGNV)
Mái tóc búi cao gọn gàng, những phụ kiện như chiếc mũ cói rộng vành hay túi xách nhỏ xinh đã hoàn thiện những set đồ, tạo nên vẻ ngoài năng động, ngọt ngào. (Ảnh: IGNV)
Trước đó, Ly Phạm cũng không ngần ngại khoe những khoảnh khắc đời thường khi mang thai. Cô cho thấy sự thay đổi tích cực về cả ngoại hình lẫn tinh thần. (Ảnh: IGNV)
Dù vóc dáng có phần tròn trịa hơn, cô vẫn tự tin với vẻ đẹp tự nhiên của một người sắp làm mẹ. Loạt ảnh này đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Hot girl mặc đẹp Ly Phạm #ly phạm #mặc đẹp #hot mom #bụng bầu #ly phạm thời trang

