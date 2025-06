Tiến sĩ Việt tìm ra 'khắc tinh' bệnh viêm da từ rễ cây

GS.TS Nguyễn Văn Tuấn hiện đang giữ chức Giáo sư Y khoa tại Đại học New South Wales (UNSW), đồng thời là Giáo sư và Giám đốc Trung tâm Công nghệ Y tế thuộc Đại học Kỹ thuật Sydney (UTS). Bên cạnh đó, ông còn kiêm nhiệm vai trò giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực dịch tễ học tại Đại học Notre Dame Australia.

Với những đóng góp nổi bật cho khoa học y học, đặc biệt trong nghiên cứu phòng ngừa và điều trị loãng xương, ông đã được Chính phủ Úc trao tặng Huân chương Australia hạng AM (Member of the Order of Australia) vào năm 2022.