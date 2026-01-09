'Bông hồng vàng' của gia đình có 3 người đều được phong Anh hùng lao động

Việc bà Lê Nữ Thùy Dương được phong Anh hùng Lao động đã làm nên một dấu mốc hiếm có: gia đình bà có ba người cùng mang danh hiệu cao quý này.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, bà Lê Nữ Thùy Dương, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn KN Holdings (Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành), đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Danh hiệu cao quý này đã ghi nhận những đóng góp của bà trong lao động, sản xuất và điều hành doanh nghiệp. Đặc biệt, bà đã tiếp nối một truyền thống vẻ vang của gia đình: cha mẹ bà, ông Lê Văn Kiểm và bà Trần Cẩm Nhung cũng đều là Anh hùng Lao động.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho doanh nhân Lê Nữ Thùy Dương. Ảnh: BĐN.

Người đứng sau những bước đi chiến lược của KN Holdings

Bà Lê Nữ Thùy Dương được ghi nhận là một trong những nhà lãnh đạo doanh nghiệp có tầm nhìn chiến lược sâu rộng. Gần ba thập kỷ gắn bó và dẫn dắt Tập đoàn KN Holdings, bà đã định hình tập đoàn này trở thành một “ngôi nhà” đa ngành trọng yếu với các lĩnh vực cốt lõi gồm: bất động sản, dịch vụ – du lịch, năng lượng tái tạo, khu công nghiệp – logistics và nông nghiệp công nghệ cao. Định hướng của bà không chỉ tập trung vào lợi nhuận mà còn kết hợp chặt chẽ với chiến lược phát triển bền vững và trách nhiệm với cộng đồng.

"Bông hồng vàng" Lê Nữ Thùy Dương.

KN Holdings dưới sự điều hành của bà Dương không những duy trì được tăng trưởng ổn định mà còn mở rộng hợp tác với nhiều đối tác quốc tế lớn như CapitaLand, Keppel Land (Singapore) và Maeda (Nhật Bản), đồng thời triển khai những dự án chất lượng cao tại TP. HCM và nhiều tỉnh thành khác. Những dự án như Vista An Phú, Vista Verde, Feliz En Vista và CaraWorld Cam Ranh là minh chứng rõ nét cho năng lực triển khai dự án bài bản, đáp ứng nhu cầu sống và đầu tư của thị trường.

Trong lĩnh vực năng lượng sạch, bà tiên phong đưa hoạt động đầu tư vào năng lượng tái tạo, phát triển các nhà máy điện mặt trời với tổng công suất lên đến hàng trăm MW, góp phần tạo nguồn điện sạch, giảm lượng phát thải và ủng hộ chiến lược chuyển đổi năng lượng quốc gia.

Bà cũng là nhân tố chủ chốt đưa KN Holdings ghi dấu ấn trên bản đồ bất động sản công nghiệp “xanh” – mô hình tương thích với các tiêu chuẩn quốc tế nhờ hợp tác cùng đối tác Nhật Bản để quy hoạch khu công nghiệp thông minh, thân thiện môi trường, sẵn sàng đón làn sóng FDI chất lượng cao.

Hiện nay, tổng vốn đầu tư của Tập đoàn đã vượt 120.000 tỷ đồng. KN Holdings còn tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn cán bộ công nhân viên, đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước và tiên phong trong các chương trình an sinh xã hội – qua đó lan tỏa những giá trị thiết thực đến cộng đồng, địa phương và đất nước.

Tinh thần phụng sự, phát triển bền vững

Bà Lê Nữ Thùy Dương sinh ra trong một gia đình doanh nhân có truyền thống gắn bó với lao động sáng tạo và phụng sự cộng đồng, cha mẹ bà là Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm và Anh hùng Lao động Trần Cẩm Nhung, những người đặt nền móng cho doanh nghiệp gia đình vượt qua thời kỳ đổi mới của nền kinh tế Việt Nam.

Gia đình bà được biết đến là một trong những trường hợp hiếm hoi có cả bố mẹ và con gái đều đạt danh hiệu Anh hùng Lao động, điều này không chỉ là niềm tự hào mà còn là giá trị văn hoá định hình nên tư duy lãnh đạo của bà.

Ông Lê Văn Kiểm và bà Trần Cẩm Nhung nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.

Học tập ở nước ngoài với chương trình Thạc sĩ tại Úc, bà trở về Việt Nam vào năm 1997, khi đất nước vừa trải qua khủng hoảng tài chính châu Á, ngay lập tức bước vào vai trò lãnh đạo cùng gia đình tái cấu trúc doanh nghiệp. Bà trực tiếp tham gia củng cố hệ thống quản trị và tài chính, cùng gia đình chèo lái doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, một trải nghiệm được xem là bước ngoặt nuôi dưỡng bản lĩnh lãnh đạo bền bỉ, thực tế và hướng đến giá trị dài lâu.

Trải qua gần ba thập kỷ lãnh đạo Tập đoàn KN Holdings, bà Dương đã xây dựng tập đoàn từ quy mô gia đình thành một doanh nghiệp đa ngành với tầm ảnh hưởng rộng khắp trong các lĩnh vực bất động sản, năng lượng tái tạo, khu công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao. Bà không chỉ đơn thuần theo đuổi tăng trưởng kinh tế mà còn đặt nặng trách nhiệm xã hội, coi uy tín và giá trị đạo đức trong kinh doanh là kim chỉ nam cho mọi quyết sách chiến lược.

Tại Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động, bà Lê Nữ Thùy Dương đã chia sẻ : “Danh hiệu Anh hùng Lao động là vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm để mỗi bước phát triển của KN Holdings luôn gắn với tinh thần phụng sự, phát triển bền vững và đóng góp lâu dài cho đất nước”.

Đó cũng là quan điểm xuyên suốt hành trình lãnh đạo của bà: doanh nghiệp không chỉ là thực thể kiến tạo giá trị kinh tế mà còn là lực lượng tiên phong đóng góp cho cộng đồng. Bà đã khơi dậy và dẫn dắt các hoạt động trách nhiệm xã hội rộng khắp, trong đó có việc đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho các chương trình an sinh, hỗ trợ xóa nhà tạm, phòng chống thiên tai và nhiều sáng kiến xã hội khác.

Quan điểm của bà còn được thể hiện trong cách tiếp cận chiến lược phát triển bền vững: chú trọng cân bằng giữa lợi ích doanh nghiệp, sự phát triển của cộng đồng và bảo vệ môi trường, như đầu tư mạnh mẽ vào năng lượng tái tạo với các nhà máy điện mặt trời góp phần giảm phát thải, hay xây dựng mô hình khu công nghiệp gắn liền với tiêu chí thân thiện môi trường.

Song hành cùng vai trò điều hành doanh nghiệp, bà Dương còn đảm nhận nhiều vị trí xã hội quan trọng như Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Ủy viên BCH VCCI và Lãnh sự danh dự Cộng hòa Iceland tại TP. HCM, thể hiện cam kết đóng góp rộng hơn cho môi trường kinh doanh và phát triển cộng đồng ở tầm quốc gia và quốc tế.