AHLĐ Thái Hương, từ khát vọng vì con người đến cuộc cách mạng sữa tươi sạch

Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Tập đoàn TH, với hạt nhân là Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH, đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Danh hiệu cao quý này ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc của TH trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng, qua đó góp phần bồi đắp nền tảng thể lực, trí lực cho các thế hệ tương lai của đất nước.

Đằng sau những thành tựu đó là dấu ấn rõ nét của Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập Tập đoàn TH, người đã kiên định theo đuổi con đường phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và các giá trị bền vững vì con người.

Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Tập đoàn TH.

Cuộc cách mạng sữa tươi sạch từ áp dụng khoa học công nghệ

Đến nay, Tập đoàn TH đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ kinh tế trong nước và quốc tế với hàng loạt giải thưởng uy tín. TH từng được vinh danh là “Trang trại công nghệ cao lớn nhất châu Á”, “Trang trại công nghệ cao quy trình khép kín lớn nhất thế giới. TH cũng đã được trao Stevie Awards, giải thưởng được ví như “Oscar của giới kinh doanh”, ghi nhận những sáng tạo và thành tựu xuất sắc trong quản trị và phát triển doanh nghiệp.

Một trong những thành tựu có ý nghĩa đặc biệt của TH là việc khởi xướng và tạo dựng cuộc cách mạng sữa tươi sạch tại Việt Nam, góp phần làm thay đổi căn bản tư duy và cấu trúc ngành sữa, đồng thời đặt nền móng cho ngành sản xuất sữa tươi sạch theo chuẩn mực quốc tế.

Điều kiện tự nhiên của Việt Nam không thuận lợi cho chăn nuôi bò sữa, TH đã vượt qua thách thức này bằng việc ứng dụng đồng bộ công nghệ 4.0 như AI, IoT và Big Data trên toàn bộ chuỗi sản xuất. Nhờ đó, Tập đoàn làm chủ quy trình chăn nuôi, chế biến sữa tươi sạch, phục vụ nhu cầu dinh dưỡng của cộng đồng.

Bằng việc kết hợp khoa học công nghệ với khoa học quản trị hiện đại, TH đã tạo ra năng suất lao động cao. Ảnh: Vietnam+.

Bằng việc kết hợp khoa học công nghệ với khoa học quản trị hiện đại, TH đã tạo ra năng suất lao động cao, kiểm soát tốt chi phí và bảo đảm chất lượng sản phẩm đạt chuẩn toàn cầu. Đến nay, TH đã xây dựng và vận hành cụm trang trại bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao, quy trình khép kín, có quy mô lớn nhất thế giới.

Suốt 15 năm qua, TH kiên định theo đuổi mục tiêu minh bạch hóa thị trường sữa. Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng hiểu rõ giá trị của sữa tươi sạch và có đầy đủ thông tin để lựa chọn các sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, bảo đảm dinh dưỡng lành mạnh. Quan trọng hơn, thành công của TH đã tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy nông dân và doanh nghiệp trong ngành đầu tư bài bản vào chăn nuôi bò sữa, hình thành nguồn sữa tươi thật, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi và từng bước đưa thương hiệu sữa tươi sạch Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

Đầu tư vào phát triển thể lực và trí lực là phát triển nòi giống của dân tộc

Bà Thái Hương cho biết, ý tưởng hình thành thương hiệu TH true MILK bắt nguồn từ sự cố sữa nhiễm melamine tại Trung Quốc năm 2008, một biến cố khiến bà “đau thắt trái tim” khi chứng kiến nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe trẻ em. Từ trăn trở đó, bà đã đề xuất đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tươi, với mục tiêu làm ra “một ly sữa tươi sạch thực sự bằng cả tấm lòng và trái tim người mẹ”.

Ngay từ những ngày đầu, TH đã xác định “vì sức khỏe cộng đồng” là giá trị cốt lõi đầu tiên và xuyên suốt. Trong bối cảnh thị trường sữa khi ấy còn nhiều nhãn mác thiếu minh bạch, TH lựa chọn cách định vị rõ ràng bằng chữ “True” – thật, nhấn mạnh sự minh bạch, trung thực và chất lượng thực. Theo bà Thái Hương, với ngành thực phẩm, muốn phát triển bền vững và lâu dài thì giá trị “vì sức khỏe cộng đồng” phải được xem như phẩm hạnh cốt lõi của doanh nghiệp.

Trải qua một hành trình dài, triết lý phát triển của TH vẫn nhất quán lấy con người làm trung tâm. Bà Thái Hương nhấn mạnh, con người là chủ thể của xã hội và là nguồn lực quyết định sự phát triển của đất nước; vì vậy, việc chăm lo phát triển toàn diện về thể lực, trí lực và đời sống tinh thần cho mỗi cá nhân có ý nghĩa sống còn đối với tương lai quốc gia. Một đất nước chỉ thực sự vững mạnh khi người dân được bảo đảm dinh dưỡng thiết yếu, tiếp cận thực phẩm an toàn và có một chế độ chăm sóc sức khỏe bền vững.

“Đầu tư vào phát triển thể lực và trí lực là phát triển nòi giống của dân tộc, là đầu tư cho phát triển bền vững mang tính chiến lược quốc gia”, bà Thái Hương chia sẻ.

Xuất phát từ tầm nhìn đó, khi xây dựng chiến lược và thương hiệu, TH đã xác lập và kiên định theo đuổi năm giá trị cốt lõi gồm: Vì hạnh phúc đích thực, Vì sức khỏe cộng đồng, Hoàn toàn từ thiên nhiên, Tư duy vượt trội và thân thiện với môi trường và Hài hòa lợi ích. Những giá trị này không chỉ được thể hiện trong thông điệp thương hiệu mà còn xuyên suốt trong mọi quyết sách đầu tư, sản xuất và kinh doanh của Tập đoàn.

Cần nuôi dưỡng hoài bão thành khát vọng

Bà Thái Hương sinh năm 1958 tại Đô Lương, Nghệ An. Trước khi gắn liền tên tuổi với TH Group, bà Thái Hương là gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, từng giữ vai trò lãnh đạo tại Ngân hàng TMCP Bắc Á. Chính nền tảng tài chính vững chắc cùng kinh nghiệm quản trị đã giúp bà có đủ bản lĩnh để dấn thân vào lĩnh vực được xem là nhiều rủi ro và thách thức: nông nghiệp công nghệ cao và thực phẩm.

“Mỗi chúng ta ai cũng có ước mơ và hoài bão. Nhưng chúng ta phải hun đúc, phải nuôi dưỡng để ước mơ, hoài bão đó thành khát vọng”, bà chia sẻ.

Anh hùng Lao động Thái Hương - Nhà Sáng lập Tập đoàn TH.

Bà cho hay, với cá nhân bà và tập đoàn TH, hạnh phúc nhất là đã mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng - đó cũng chính là tinh thần thi đua yêu nước của doanh nghiệp chúng tôi: tiên phong đổi mới để cống hiến, để phát triển bền vững, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường”, bà Thái Hương chia sẻ.

Với những cống hiến, bà Thái Hương đã được trao nhiều giải thưởng danh giá: Giải thưởng Doanh nhân quyền lực châu Á tại Diễn đàn Tri thức Thế giới, Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc toàn cầu 2025, Huân chương Hữu nghị của Liên bang Nga do Tổng thống Vladimir Putin trao tặng, ghi nhận những đóng góp quan trọng trong việc củng cố quan hệ hợp tác Việt Nam – Liên bang Nga, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh lương thực.