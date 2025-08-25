Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
“Tiên nữ mukbang” rạng rỡ xuống phố, hòa mình vào không khí trước thềm 2/9

Cộng đồng trẻ

“Tiên nữ mukbang” rạng rỡ xuống phố, hòa mình vào không khí trước thềm 2/9

Nhân dịp Tết Độc lập, nhiều bạn trẻ nô nức xuống đường để chụp ảnh cùng sắc đỏ của cờ Tổ quốc rợp mọi phố phường, trong đó có cái tên nổi bật là Quỳnh Trương.

Trầm Phương
Những ngày cuối tháng 8, khắp các con phố lớn nhỏ ở Hà Nội như được khoác lên mình chiếc áo rực rỡ của cờ đỏ sao vàng, rộn ràng không khí chào mừng Quốc khánh 2/9. (Ảnh: FBNV)
Những ngày cuối tháng 8, khắp các con phố lớn nhỏ ở Hà Nội như được khoác lên mình chiếc áo rực rỡ của cờ đỏ sao vàng, rộn ràng không khí chào mừng Quốc khánh 2/9. (Ảnh: FBNV)
Hòa chung dòng người check-in với phố phường rực rỡ cờ hoa, TikToker nổi tiếng Quỳnh Trương đã thực hiện một bộ ảnh đầy cảm hứng, khoe vẻ đẹp trong trẻo và duyên dáng ngay giữa lòng thủ đô. (Ảnh: FBNV)
Hòa chung dòng người check-in với phố phường rực rỡ cờ hoa, TikToker nổi tiếng Quỳnh Trương đã thực hiện một bộ ảnh đầy cảm hứng, khoe vẻ đẹp trong trẻo và duyên dáng ngay giữa lòng thủ đô. (Ảnh: FBNV)
Trong loạt ảnh mới, Quỳnh Trương xuất hiện giản dị nhưng vẫn nổi bật. Diện chiếc áo phông trắng với dòng chữ “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc” và chiếc nón lá truyền thống, cô khoe vẻ đẹp thanh thoát, thuần Việt. (Ảnh: FBNV)
Trong loạt ảnh mới, Quỳnh Trương xuất hiện giản dị nhưng vẫn nổi bật. Diện chiếc áo phông trắng với dòng chữ “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc” và chiếc nón lá truyền thống, cô khoe vẻ đẹp thanh thoát, thuần Việt. (Ảnh: FBNV)
Nụ cười rạng rỡ và cách tạo dáng tự nhiên khi cầm lá cờ đỏ sao vàng đã khiến người xem cảm nhận được tinh thần yêu nước và sự tự hào dân tộc. (Ảnh: FBNV)
Nụ cười rạng rỡ và cách tạo dáng tự nhiên khi cầm lá cờ đỏ sao vàng đã khiến người xem cảm nhận được tinh thần yêu nước và sự tự hào dân tộc. (Ảnh: FBNV)
Đăng tải kèm với loạt ảnh trên trang cá nhân, Quỳnh Trương bày tỏ: "Thủ đô những ngày rợp cờ hoa. Chiều thu ngồi trà đá vỉa hè, ngắm phố phường náo nức trong không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam". (Ảnh: FBNV)
Đăng tải kèm với loạt ảnh trên trang cá nhân, Quỳnh Trương bày tỏ: "Thủ đô những ngày rợp cờ hoa. Chiều thu ngồi trà đá vỉa hè, ngắm phố phường náo nức trong không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam". (Ảnh: FBNV)
Những bức ảnh được chụp tại các quán trà chanh, quán cóc vỉa hè, tái hiện một góc phố Hà Nội rất đỗi quen thuộc, giản dị nhưng tràn đầy sức sống. (Ảnh: FBNV)
Những bức ảnh được chụp tại các quán trà chanh, quán cóc vỉa hè, tái hiện một góc phố Hà Nội rất đỗi quen thuộc, giản dị nhưng tràn đầy sức sống. (Ảnh: FBNV)
Bộ ảnh không chỉ là cách Quỳnh Trương thể hiện tình yêu quê hương đất nước, mà còn góp phần lan tỏa không khí sôi động, náo nức trước ngày kỷ niệm trọng đại của dân tộc. (Ảnh: FBNV)
Bộ ảnh không chỉ là cách Quỳnh Trương thể hiện tình yêu quê hương đất nước, mà còn góp phần lan tỏa không khí sôi động, náo nức trước ngày kỷ niệm trọng đại của dân tộc. (Ảnh: FBNV)
Được cộng đồng mạng ưu ái gọi bằng danh xưng “tiên nữ mukbang”, Quỳnh Trương được biết đến qua những video ăn uống đầy hấp dẫn với vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào. (Ảnh: FBNV)
Được cộng đồng mạng ưu ái gọi bằng danh xưng “tiên nữ mukbang”, Quỳnh Trương được biết đến qua những video ăn uống đầy hấp dẫn với vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào. (Ảnh: FBNV)
Cô là một trong những TikToker sở hữu lượng người theo dõi "khủng", minh chứng cho sức hút không nhỏ của mình. (Ảnh: FBNV)
Cô là một trong những TikToker sở hữu lượng người theo dõi "khủng", minh chứng cho sức hút không nhỏ của mình. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Quỳnh Trương #Tiên nữ mukbang #Quốc khánh 2/9 #Hà Nội #tiktoker #ảnh đẹp

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT