Tiêm filler tạo hình tai, 3 năm sau cô gái 24 tuổi nhập viện vì áp xe

Các bác sĩ Bệnh viện E vừa phẫu thuật xử trí thành công trường hợp biến chứng viêm nhiễm, áp xe vùng tai do tiêm filler không rõ nguồn gốc. Chuyên gia cho biết, filler kém chất lượng có thể tồn tại nhiều năm trong cơ thể, gây phản ứng miễn dịch, nhiễm trùng và biến dạng mô mềm.

Nhập viện cấp cứu sau 3 năm tiêm filler

Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, Bệnh viện E đã tiếp nhận và điều trị cho một nữ bệnh nhân 24 tuổi, trú tại Hà Nội, bị biến chứng muộn sau tiêm filler tạo hình “tai phật” cách đây 3 năm.

Theo hồ sơ bệnh án, người bệnh từng thực hiện tiêm filler tại một cơ sở spa không rõ địa chỉ. Trong thời gian dài sau can thiệp, vùng tai không xuất hiện bất thường. Tuy nhiên, gần đây, người bệnh bắt đầu có biểu hiện sưng nề, đỏ và đau nhức tăng dần tại vị trí tiêm.

Khi đến khám tại Bệnh viện E, bệnh nhân trong tình trạng vùng tai căng nóng, sưng đỏ, đau nhiều, có dấu hiệu viêm nhiễm và tụ dịch. Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị biến chứng viêm nhiễm, áp xe sau tiêm filler vùng tai và chỉ định nhập viện phẫu thuật xử trí.

Trước diễn tiến phức tạp của ổ viêm, êkíp điều trị đã tiến hành trích rạch dẫn lưu ổ áp xe, làm sạch tổ chức nhiễm trùng, loại bỏ mô hoại tử và chất làm đầy không rõ nguồn gốc. Người bệnh đồng thời được điều trị kháng sinh, chống viêm và chăm sóc vết thương nhằm kiểm soát nhiễm khuẩn, hạn chế tổn thương lan rộng và bảo tồn tối đa cấu trúc tai.

Sau điều trị, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt, giảm sưng nề, không còn chảy mủ, sinh hoạt và ăn uống dần ổn định, đủ điều kiện xuất viện.

Nhiễm trùng tiềm ẩn gây nhiều biến chứng nặng nề

Theo ThS.BS Đồng Hà Trung, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, Bệnh viện E, trường hợp trên là một dạng biến chứng muộn sau tiêm filler – tình trạng không hiếm gặp trong thực hành lâm sàng hiện nay. Nguyên nhân có thể xuất phát từ nhiễm trùng tiềm ẩn, phản ứng miễn dịch muộn hoặc sử dụng filler kém chất lượng, không có khả năng tự tiêu.

Vi khuẩn có thể tạo lớp màng sinh học bao quanh khối filler và tồn tại trong trạng thái ‘ngủ đông’. Khi hệ miễn dịch suy giảm do ốm, stress hoặc rối loạn nội tiết, vi khuẩn sẽ bùng phát gây viêm nhiễm.

Ngoài ra, cơ thể cũng có thể xuất hiện phản ứng đào thải muộn khi nhận diện filler là dị vật, đặc biệt sau các đợt sốt siêu vi hoặc tiêm vaccine. Với các loại filler chứa silicon lỏng hoặc hạt nhựa sinh học không tan, chất làm đầy có thể tồn tại vĩnh viễn trong cơ thể, gây hình thành u hạt, viêm mạn tính sau nhiều năm.

Filler cũng có nguy cơ dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu theo thời gian, chèn ép mô mềm hoặc mạch máu xung quanh, gây sưng nề và biến dạng vùng tiêm.

Các bác sĩ cảnh báo, nhiều người vẫn xem tiêm filler là thủ thuật đơn giản, ít nguy cơ. Tuy nhiên trên thực tế, nếu thực hiện tại cơ sở không đảm bảo chuyên môn hoặc sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, người bệnh có thể đối mặt với các biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng, tắc mạch, hoại tử mô, thậm chí ảnh hưởng sức khỏe toàn thân.

Dấu hiệu cảnh báo biến chứng sau tiêm filler - Sưng đỏ kéo dài nhiều ngày, không giảm sau 48–72 giờ - Đau nhức tăng dần tại vùng tiêm - Vùng tiêm nóng, căng cứng hoặc tụ dịch. - Chảy dịch, chảy mủ, có mùi hôi. - Da tím tái, tái nhợt hoặc đổi màu bất thường. - Xuất hiện cục cứng, u hạt dưới da. - Filler di chuyển khỏi vị trí ban đầu, gây biến dạng. - Sốt, mệt mỏi, nổi hạch vùng lân cận. Theo chuyên gia thẩm mỹ tạo hình, một số biến chứng có thể xuất hiện muộn sau nhiều tháng hoặc nhiều năm, đặc biệt khi sử dụng filler không rõ nguồn gốc, filler không tan hoặc thực hiện thủ thuật tại cơ sở không đủ điều kiện chuyên môn.

