Giải trí

Thụy Vân giấu khéo chuyện có bầu, sinh con thứ 2

Á hậu Thụy Vân vẫn dẫn chương trình khi mang thai 5 tháng. Khoảng 2 tháng trước, người đẹp sinh con. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Thụy Vân chia sẻ trên Tiền Phong, cô sinh con thứ 2 cách đây 2 tháng. Thời gian qua, cô thỉnh thoảng xuất hiện trên sóng truyền hình nhưng hạn chế nhận lời dẫn sự kiện. Ảnh: Tiền Phong.
Thụy Vân giữ kín thông tin mang bầu, sinh con lần 2. Ảnh: Tiền Phong.
Nàng hậu vẫn dẫn chương trình khi mang thai 5 tháng. Ảnh: FB Thụy Vân.
“Thời điểm đó, rất ít người biết tôi đang mang bầu. Tôi vẫn muốn hoàn thành tốt công việc và tận hưởng khoảng thời gian ý nghĩa đó”, người đẹp nói. Ảnh: FB Thụy Vân.
Hình ảnh Thụy Vân dẫn chương trình vào tháng 4/2025. Ảnh: FB Thụy Vân.
Nàng hậu tươi tắn khi dẫn chương trình lúc mang thai. Ảnh: FB Thụy Vân.
Tháng 5/2025, Thụy Vân khoe diện mạo tươi tắn với mái tóc mới. Ảnh: FB Thụy Vân.
Sau 2 tháng sinh nở, Thụy Vân lấy lại được vóc dáng thon gọn. Ảnh: Vietnamnet.
Thụy Vân chia sẻ trên Dân Việt, vì quá nhớ công việc, thích được làm công việc mình yêu thích nên ngay khi sức khỏe ổn định, cô nhận lời dẫn nhiều chương trình, sự kiện. Ảnh: Vietnamnet.
