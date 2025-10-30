Thụy Vân giấu khéo chuyện có bầu, sinh con thứ 2

Á hậu Thụy Vân vẫn dẫn chương trình khi mang thai 5 tháng. Khoảng 2 tháng trước, người đẹp sinh con.
Những người lái xe đã vô cùng sợ hãi khi chứng kiến cảnh con sư tử khổng lồ nhảy khỏi chiếc xe tải đang chạy và trốn thoát.
Quân đội Nga đã cắm cờ trên cổng chào trên con đường cao tốc từ Pavlograd đến Pokrovsk, nơi Tổng thống Zelensky đã chụp ảnh khi đến thăm thành phố.
Ngôi nhà của Á hậu Quỳnh Châu tại Đà Lạt nằm trên một quả đồi nhỏ, bao quanh là thông, hoa và cỏ xanh.
Vì muốn gặp lại người mình đem lòng yêu mến, thiếu nữ người Nhật Bản Yaoya Oshichi lên kế hoạch gây ra vụ hỏa hoạn ở Edo (ngày nay Tokyo).
Cơn sốt AI khiến kỹ sư của Nvidia trở thành “triệu phú trên giấy”, nhưng đồng thời bị khóa chặt bởi chính những cổ phiếu thưởng triệu đô chưa kịp về tay.
Các nhà khoa học Ấn Độ đã thực hiện thí nghiệm cho thấy sự sống trên sao Hỏa có thể vẫn chưa biến mất.
Sau khi nước rút, nhiều khu vực tại các đô thị bị bùn đất và rác bẩn vướng lại gây ảnh hưởng lớn đến vệ sinh môi trường cần khẩn trương xử lý.
Mẫu adventure địa hình Yamaha Ténéré 700 World Raid đời 2026 vừa ra mắt đã được nâng cấp với các công nghệ trợ lái an toàn hơn và tiện nghi hiện đại hơn.
Ngọc Huyền - Đình Tú tổ chức lễ vu quy vào sáng ngày 30/10. Trước ngày trọng đại, Đình Tú không ngủ được vì háo hức.
Luna Đào hóa trang nàng Bạch Tuyết đi chơi Halloween. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến hạnh phúc bên con gái nhân dịp sinh nhật lần thứ 37.
Lamborghini chỉ bán 225 xe trong 2 năm, khiến Islero trở thành một trong những mẫu xe cổ hiếm nhất sản xuất, và 1 trong số đó được Hoàng gia Tây Ban Nha sở hữu.
Purnululu – viên ngọc ẩn của miền Tây Úc – nổi bật với quần thể núi đá sa thạch hình tổ ong khổng lồ, được xem là một kỳ quan tự nhiên độc nhất vô nhị thế giới.
Cá vây tay (bộ Coelacanthiformes) – “hóa thạch sống” từ kỷ Devon – là bằng chứng sống cho sự tiến hóa từ cá sang động vật có xương sống trên cạn.
Không chỉ xuất hiện với hình ảnh giản dị, cách làm của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn còn khiến người nhận được vui mừng, xúc động và nhớ mãi về sau.
Century One of One đánh dấu việc tách Century thành một thương hiệu siêu sang độc lập, vượt lên trên Lexus và cạnh tranh trực tiếp với Rolls-Royce và Bentley.
Thời khắc sau 31/10 được xem là bước ngoặt tài lộc. Ba con giáp này bất ngờ hút may mắn, gặp quý nhân và liên tiếp đón cơ hội tiền bạc đổ về không ngớt.
Samsung đã chính thức giới thiệu mẫu điện thoại gập 3 đầu tiên của hãng tại triển lãm K-Tech Showcase bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC 2025.
Mặt nạ vàng 3.000 năm tuổi của nền văn minh bí ẩn được tìm thấy ở Trung Quốc gây ngạc nhiên các chuyên gia.
Trong lịch sử nhân loại, Mary Bell là một trong những kẻ sát nhân hàng loạt nhỏ tuổi nhất khi đã gây ra những vụ án mạng kinh hoàng khi mới hơn 10 tuổi.
Quân đội Ukraina mất hàng ngàn người chỉ trong một ngày, quân đội Nga tấn công trên đa mặt trận; Pokrovsk bị bao vây chặt.
Amazon chuẩn bị cắt giảm lớn nhất lịch sử với 30.000 nhân viên văn phòng bị thay thế bằng AI, đánh dấu bước ngoặt lớn trong chiến lược tự động hóa của tập đoàn.