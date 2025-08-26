Hà Nội

Siêu mẫu Tuyết Lan dành lời ngọt ngào cho chồng sau khi sinh con

Giải trí

Siêu mẫu Tuyết Lan và bác sĩ Nguyễn Thiện Khanh vừa đón con gái đầu lòng gia nhập tổ ấm. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, siêu mẫu Tuyết Lan cho biết, cô sinh con gái đầu lòng vào ngày 23/8 vừa qua. Ảnh: FB Tuyết Lan.
"Chào con yêu đến với thế giới này", nữ người mẫu tâm sự. Ảnh: FB Tuyết Lan.
Tuyết Lan nhắn nhủ chồng - bác sĩ Nguyễn Thiện Khanh: "Cảm ơn bố - người đã tiếp thêm sức mạnh cho mẹ con em từng giây từng phút. Từ nay, thế giới của bố mẹ có thêm mặt trời nhỏ xinh rồi nhé!". Ảnh: FB Tuyết Lan.
Chồng Tuyết Lan chăm sóc con gái mới sinh. Ảnh: FB Tuyết Lan.
Bác sĩ Nguyễn Thiện Khanh ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa của vợ con. Ảnh: FB Tuyết Lan.
Tuyết Lan và chồng bác sĩ có con chung sau 1 năm kết hôn. Ảnh: FB Tuyết Lan.
Nữ người mẫu dành nhiều thời gian nghỉ dưỡng khi mang thai. Ảnh: FB Tuyết Lan.
Tuyết Lan cho biết, mỗi ngày mang thai là một ngày đặc biệt. Cô chọn mặc đẹp, không để khoe với ai, mà để chính mình cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày. Ảnh: FB Tuyết Lan.
Tuyết Lan tin rằng phụ nữ mang thai vẫn có thể rạng rỡ, thanh lịch và xinh đẹp theo cách riêng của mình. Ảnh: FB Tuyết Lan.
Tuyết Lan ưu tiên chọn các mẫu thiết kế có chất liệu mềm mại, kiểu dáng đẹp, thời trang và quan trọng là vừa vòng eo của mình. Ảnh: FB Tuyết Lan.
"Bầu đẹp theo cách của riêng mình, làm sao thoải mái và tự tin nhất là được các mẹ nha", nữ người mẫu viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB Tuyết Lan.
