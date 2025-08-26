Siêu mẫu Tuyết Lan dành lời ngọt ngào cho chồng sau khi sinh con

Siêu mẫu Tuyết Lan và bác sĩ Nguyễn Thiện Khanh vừa đón con gái đầu lòng gia nhập tổ ấm.
Hòa cùng vào dòng người đi xem buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80, hot girl được mệnh danh "Rosé bản Việt" gây ấn tượng với vẻ ngoài đầy rạng rỡ.
Từ cây dại mọc bờ rào xưa không ai ngó ngàng, nay cây sọ chó thành đặc sản nổi tiếng trong nhà hàng được ưa chuộng, 800.000đồng/kg.
Hòa cùng vào dòng người đi xem buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80, hot girl được mệnh danh "Rosé bản Việt" gây ấn tượng với vẻ ngoài đầy rạng rỡ.
Lexus vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp của dòng RX với một số thay đổi nhẹ. Điểm nhấn lớn nhất là sự xuất hiện của phiên bản RX 450h+ Premium tiết kiệm xăng.
Tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới, Google đã chính thức giới thiệu dòng điện thoại Pixel 10 cùng đồng hồ thông minh và tai nghe không dây. Điểm nhấn lớn nhất
Các chiến sĩ tham Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) là những hình ảnh viral nhất MXH.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tuất phóng khoáng, chưa muốn có mối quan hệ ràng buộc và tài vận hưng thịnh.
Ngoài nổi trội về kiến trúc độc đáo, căn nhà còn là nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm, kí ức đẹp một thời của một gia đình giàu có Hà Nội xưa.
Một đoạn video dài 18 phút về cuộc khám nghiệm tử thi người ngoài hành tinh thu hút sự quan tâm trở lại của công chúng về tính xác thực của đoạn phim.
Vừa qua, Hãng hàng không Vietravel (Vietravel Airlines) đã bổ nhiệm Nguyễn Quang Đạt vào vị trí Giám đốc Ban Khai thác bay.
Mưa đỏ cán mốc 100 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu. Trước đó, không ít bộ phim Việt có doanh thu ấn tượng trong năm 2025.
Không chỉ được khen là anh hùng vì hành động dũng cảm, nam cảnh sát Trung Quốc Li Shuda còn thành hiện tượng khi sở hữu visual chuẩn "nam thần".
Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2-9-1975 là dấu mốc lịch sử khẳng định niềm tự hào, ý chí độc lập, thống nhất...
Quetzalcoatlus là loài thằn lằn bay khổng lồ thuộc kỷ Phấn Trắng, được xem là một trong những sinh vật trên không lớn nhất từng tồn tại trong lịch sử Trái Đất.
Nguyễn Bảo Chinh, Ngô Lâm Phương hay Hà Lê Bảo Ngân là những chiến sĩ có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội.
Một hacker 20 tuổi ở Mỹ vừa lĩnh án 10 năm tù vì tham gia nhóm Scattered Spider, sử dụng thủ đoạn tráo SIM tinh vi để chiếm đoạt hàng triệu USD.
Hannie - con gái thứ hai của Đông Nhi - Ông Cao Thắng diện váy trắng, tươi rói trong bữa tiệc sinh nhật 1 tuổi.
Cặp đôi quý tộc được chôn cất tại khuôn viên cung điện thế kỷ thứ 10 ở Đức hé lộ nhiều thông tin cực kỳ thú vị.
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện dòng chữ bí ẩn bên trong một hang động nhìn ra Biển Chết. Nội dung dòng chữ có thể liên quan đến Cuộc nổi loạn Bar Kokhba.
Với mức giá khởi điểm quy đổi chỉ từ 710 triệu đồng tại Trung Quốc, mẫu xe SUV cỡ lớn Geely Galaxy M9 sở hữu loạt công nghệ hiện đại và sức mạnh đến 870 mã lực.
Chịu ảnh hưởng trực tiếp bão số 5, Nghệ An đang chống chọi với gió giật dữ dội và triều cường khiến nước biển tràn vào nhiều tuyến đường trung tâm.