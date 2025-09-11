Hà Nội

Diễm My 9X khoe vóc dáng thon gọn sau 8 tháng sinh con đầu lòng

Giải trí

Diễm My 9X khoe vóc dáng thon gọn sau 8 tháng sinh con đầu lòng

Chỉ sau 8 tháng sinh con, nữ diễn viên Diễm My 9X nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, thần thái rạng rỡ, khiến người hâm mộ không khỏi ngưỡng mộ.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Xuất hiện trong những bức ảnh gần đây, Diễm My 9X diện một chiếc áo cúp ngực trắng kết hợp với quần jeans, khoe trọn bờ vai trần mảnh mai và quyến rũ.
Vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung cùng thần thái tràn đầy sức sống của cô nhận được nhiều lời khen từ khán giả.
Nữ diễn viên chia sẻ, sau khi kết hôn và có con, cô hướng đến hình tượng chín chắn hơn. Cô ưu tiên những trang phục đơn sắc, tinh tế và nữ tính, vừa tôn lên vẻ đẹp thanh lịch, vừa phù hợp với vai trò làm vợ, làm mẹ.
Sự trở lại ấn tượng về mặt ngoại hình của Diễm My 9X là kết quả của quá trình tập luyện tích cực.
Dù bận rộn với việc chăm sóc con nhỏ, cô vẫn dành thời gian để rèn luyện, lấy lại vóc dáng.
Sau 8 tháng sinh con, Diễm My 9X không chỉ lấy lại vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ mà còn toát lên vẻ đẹp mặn mà, trưởng thành của một người phụ nữ hạnh phúc.
Từ khi kết hôn, Diễm My tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Thời gian qua, nữ diễn viên không tham gia bộ phim nào. Thỉnh thoảng, cô mới tham gia sự kiện giải trí.
Sự ưu tiên của người đẹp trong một năm qua là gia đình nhỏ. Diễm My dành nhiều thời gian đi du lịch cùng chồng, chăm vào bếp nấu ăn cho gia đình. Tuy vậy, Diễm My 9x khẳng định, bản thân không bao giờ mất "lửa nghề".
Dù là con dâu trong một gia đình kinh doanh giàu có, Diễm My khẳng định mình không sống dựa vào chồng.
Sau khi kết hôn, Diễm My chọn xuất hiện ít hơn, nhưng mỗi lần xuất hiện đều toát lên vẻ đẹp của một phụ nữ trưởng thành, tự chủ.
Diễm My sinh năm 1990 tại TP.HCM. Cô đóng phim từ khi 5 tuổi và theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp sau khi vào đại học. Cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua các bộ phim Mùa hè sôi động, Gái già lắm chiêu, 1990, Tình yêu và thù hận, Giấc mơ của mẹ...
Cuối tháng 12/2023, Diễm My 9X lên xe hoa với doanh nhân Vinh Nguyễn sau 7 năm hẹn hò. Ông xã của Diễm My là một doanh nhân thành đạt. Anh tốt nghiệp cử nhân ở Đại học Swinburne và tốt nghiệp thạc sĩ ở đại học RMIT Úc. Ảnh: FB Vu Pham Diem My
