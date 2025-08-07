Hà Nội

Bạn đọc

Thủy điện Trị An: Gói thầu 1,3 tỷ về tay Đồng tâm Đà Lạt

Vượt qua nhiều đối thủ, Công ty TNHH Đồng Tâm Đà Lạt đã xuất sắc trúng gói thầu "Đường nội bộ, hàng rào và nhà động lực đập tràn năm 2025".

Mai Hạ

Vượt qua 3 đối thủ, giành vị trí số 1

Gói thầu "Đường nội bộ Công ty, hàng rào các khu vực trong Công ty, nhà động lực đập tràn năm 2025" (Mã TBMT: IB2500252310) là một phần trong kế hoạch sửa chữa lớn năm 2025 của EVN, do Công ty Thủy điện Trị An làm chủ đầu tư. Ngày 03/06/2025, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An, ông Nguyễn Hữu Khánh Ngọc, phê duyệt theo Quyết định số 1048/QĐ-TĐTA. Gói thầu được xác định có giá 1.435.648.974 đồng, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ, với thời gian thực hiện 105 ngày.

Tiếp đó, vào ngày 10/06/2025, Hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) cũng chính thức được phê duyệt theo Quyết định số E2500252310_2506101320, mở đường cho các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Biên bản mở thầu được công bố ngày 19/06/2025, đã ghi nhận sự tham gia của 4 nhà thầu. Công ty TNHH Đồng Tâm Đà Lạt đã nộp hồ sơ dự thầu cùng với ba đối thủ khác bao gồm Công ty cổ phần Chống Ăn mòn Thiên Long, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Phúc Vinh TNV và Hợp tác xã Xây dựng Dịch vụ Mã Đà.

Theo báo cáo đánh giá E-HSDT, được Tổ chuyên gia đấu thầu lập vào ngày 03/07/2025, đã tiến hành đánh giá khách quan từng hồ sơ. Kết quả cho thấy:

  • Công ty TNHH Đồng Tâm Đà Lạt: Đạt tất cả các tiêu chí về tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, và kỹ thuật. Với giá dự thầu sau hiệu chỉnh là 1.357.165.320 đồng, Công ty TNHH Đồng Tâm Đà Lạt được xếp hạng thứ 1.
  • Công ty cổ phần Chống Ăn mòn Thiên Long: Bị đánh giá "Không đạt" về năng lực và kinh nghiệm do nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 sau thời điểm đóng thầu (ngày nộp thuế 24/6/2025, trong khi ngày đóng thầu là 19/6/2025). Do đó, hồ sơ kỹ thuật và tài chính không được tiếp tục đánh giá.
  • Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Phúc Vinh TNV: Đạt các tiêu chí về hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, kỹ thuật. Tuy nhiên, với giá dự thầu 1.377.185.853 đồng, nhà thầu này xếp hạng thứ 2.
  • Hợp tác xã Xây dựng Dịch vụ Mã Đà: Tương tự, đạt các tiêu chí hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, kỹ thuật. Với giá dự thầu 1.382.659.400 đồng, nhà thầu này xếp hạng thứ 3.

Vào ngày 15/07/2025, Quyết định số 1406/QĐ-TĐTA của Công ty Thủy điện Trị An chính thức phê duyệt Công ty TNHH Đồng Tâm Đà Lạt là nhà thầu trúng gói thầu.

qd-1.jpg
qd-2.jpg
qd-3.jpg
Quyết định số 1406/QĐ-TĐTA phê duyệt kết quả LCNT. Nguồn: MSC

Năng lực của Công ty TNHH Đồng Tâm Đà Lạt

Công ty TNHH Đồng Tâm Đà Lạt, (có địa chỉ: Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng), được thành lập từ ngày 10/04/2008, do ông Bạch Ngọc Thanh là người đại diện pháp luật, dù được xếp vào nhóm doanh nghiệp nhỏ với 7 nhân viên, nhưng sở hữu một lịch sử đấu thầu vô cùng ấn tượng. Từ năm 2015 đến nay Công ty đã tham gia tổng cộng 247 gói thầu, trong đó trúng tới 120 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) là 229.216.114.839 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 211.516.141.529 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 17.699.973.310 đồng

Công ty TNHH Đồng Tâm Đà Lạt cũng là đối tác tin cậy của nhiều bên mời thầu lớn trong ngành điện lực, đặc biệt là các công ty thủy điện như: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ, Chi Nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 - Công ty thủy điện Đại Ninh, Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, và Công ty Thủy Điện Trị An, Công ty Thủy Điện Trị An - Chi Nhánh Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam.

Ngoài gói thầu mới trúng nêu trên, trước đó ngày 28/04/2025, tại quyết định số KQ2500092156_2504280825, Công ty Thủy Điện Trị An - Chi Nhánh Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam đã phê duyệt cho Công ty TNHH Đồng Tâm Đà Lạt trúng gói thầu Cắt cỏ công trình năm 2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Cắt cỏ công trình năm 2025 trị giá 1.088.014.269 VND, thời gian thực hiện hợp đồng 225 ngày.

Trong lịch sử đấu thầu từ năm 2023 đến nay Công ty TNHH Đồng Tâm Đà Lạt đã tham gia 8 gói tại Công ty Thủy Điện Trị An - Chi Nhánh Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam trong đó đã trúng 7/8 gói với tổng giá trị 13.187.381.753 đồng.

