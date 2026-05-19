Thúy Diễm mang thai con thứ hai đúng dịp 10 năm ngày cưới

Gia đình Thúy Diễm - Lương Thế Thành sắp đón thêm thành viên mới sau 10 năm kết hôn, con trai đầu lòng cũng háo hức chờ ngày lên chức anh hai.

Thu Cúc

Diễn viên Thúy Diễm vừa chia sẻ tin vui mang thai con thứ hai đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới với ông xã Lương Thế Thành. Nữ diễn viên gọi đây là “món quà thiêng liêng và vô giá” dành cho gia đình nhỏ.

Trên trang cá nhân, Thúy Diễm cho biết cô và chồng đã xúc động đến bật khóc khi cầm kết quả khám thai trên tay và biết một em bé khỏe mạnh đang lớn dần từng ngày trong bụng.

“Còn hạnh phúc nào hơn khi đúng dịp tròn 10 năm ngày cưới, ba Thành và mẹ Diễm lại nhận được món quà thiêng liêng và vô giá này”, nữ diễn viên chia sẻ.

Theo Thúy Diễm, con trai đầu lòng Bảo Bảo cũng vô cùng háo hức khi biết sắp có em. Cậu nhóc “vui tít cả mắt” sau khi được ba mẹ thông báo tin vui.

Nữ diễn viên gửi lời nhắn đến em bé trong bụng: “Con chính là sợi dây gắn kết tuyệt vời nhất của gia đình mình”. Đồng thời, cô bày tỏ mong muốn con khỏe mạnh, bình an và đủ ngày đủ tháng để cả nhà sớm được ôm con vào lòng.

Thúy Diễm khoe bụng bầu bên chồng con. Ảnh: Thúy Diễm.

Trước khi chính thức công bố chuyện bầu bí, Thúy Diễm từng nhiều lần đăng trạng thái ẩn ý trên mạng xã hội. Cô hài hước cho biết bản thân “sống chậm nhịp với thế giới bên ngoài mấy tháng nay” vì bận “ấp ủ cái thế giới nhỏ riêng”.

Nữ diễn viên cũng tiết lộ “nỗi khổ của người ghiền cà phê mà không thể uống mấy tháng nay”, đồng thời thừa nhận bản thân bước vào giai đoạn “dễ quạo, dễ sinh sự” nên muốn được đi chơi và cưng chiều nhiều hơn.

Trước đó, Thúy Diễm và Lương Thế Thành cũng đánh dấu cột mốc 10 năm kết hôn. Nữ diễn viên nhắn gửi chồng: “Một hành trình giúp nhau trưởng thành hơn phải không anh. Chúc chúng ta mãi vững vàng, mãi tôn trọng, mãi thấu hiểu và bao dung”.

Trong khi đó, Lương Thế Thành bày tỏ sự biết ơn với vợ vì luôn đồng hành suốt một thập kỷ qua. Nam diễn viên viết: “Chúng ta sẽ còn nhiều cái 10 năm như thế nữa và đón chờ nhiều điều hạnh phúc trong tương lai”.

Chờ đợi gì ở Lương Thế Thành sau phim 'Bóng ma hạnh phúc'?

Vai Hoàng Dũng giúp Lương Thế Thành tạo bước ngoặt diễn xuất nhưng cũng khiến anh chịu áp lực lớn ở dự án mới “Mesdames Thanh Sắc”.

Lương Thế Thành là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt suốt hơn hai thập kỷ qua. Anh bắt đầu đóng phim từ năm đầu tiên tại Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM và nhanh chóng ghi dấu qua nhiều dự án như "Mùi ngò gai", "Miền đất phúc", "Cổng mặt trời", "Lối sống sai lầm", "Ngày ấy mình đã yêu", "Cô Thắm về làng 3". Với ngoại hình điển trai cùng phong thái lịch lãm, nam diễn viên nhiều năm gắn với dạng vai chính diện điềm đạm, tử tế.

Lương Thế Thành. Ảnh: FB Lương Thế Thành.
Hôn nhân 10 năm bền chặt của Lương Thế Thành - Thúy Diễm

Sau một thập kỷ bên nhau, Thúy Diễm và Lương Thế Thành vẫn giữ được hình ảnh đẹp trong mắt công chúng.

Trong làng giải trí Việt, Thúy Diễm và Lương Thế Thành được xem là một trong những cặp đôi “phim giả tình thật” tiêu biểu.
Cả hai bén duyên khi cùng hợp tác trong bộ phim Ranh giới tình vào năm 2013. Từ những ngày làm việc chung, sự đồng điệu trong tính cách và đam mê nghệ thuật đã đưa họ đến gần nhau hơn.
[INFOGRAPHIC] Vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm sự nghiệp thăng hoa

