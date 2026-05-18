Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hoa hậu Việt Nam duy nhất đăng quang ở tuổi 16 giờ có cuộc sống ra sao?

Giải trí - Giới trẻ

Hoa hậu Việt Nam duy nhất đăng quang ở tuổi 16 giờ có cuộc sống ra sao?

Đăng quang ngôi vị cao nhất khi 16 tuổi, Hà Kiều Anh đến nay vẫn giữ kỷ lục là hoa hậu trẻ nhất lịch sử cuộc thi. Sau hơn 3 thập kỷ, cuộc sống của cô ra sao?

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Năm 1992, tại cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong – tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam – Hà Kiều Anh đăng quang ngôi vị cao nhất khi vừa tròn 16 tuổi. Đến nay, cô vẫn là hoa hậu trẻ nhất trong lịch sử cuộc thi này. Thời điểm đó, người đẹp đang là sinh viên năm nhất khoa Thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM.
Năm 1992, tại cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong – tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam – Hà Kiều Anh đăng quang ngôi vị cao nhất khi vừa tròn 16 tuổi. Đến nay, cô vẫn là hoa hậu trẻ nhất trong lịch sử cuộc thi này. Thời điểm đó, người đẹp đang là sinh viên năm nhất khoa Thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM.
Sau chiến thắng trong nước, Hà Kiều Anh tiếp tục đại diện Việt Nam tham gia nhiều đấu trường sắc đẹp quốc tế. Năm 1993, cô lọt Top 5 cuộc thi Hoa hậu Sinh viên thế giới và sau đó giành danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Thời trang quốc tế tổ chức ở Ai Cập năm 1998.
Sau chiến thắng trong nước, Hà Kiều Anh tiếp tục đại diện Việt Nam tham gia nhiều đấu trường sắc đẹp quốc tế. Năm 1993, cô lọt Top 5 cuộc thi Hoa hậu Sinh viên thế giới và sau đó giành danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Thời trang quốc tế tổ chức ở Ai Cập năm 1998.
Hiện tại, Hà Kiều Anh đã bước sang tuổi 50. Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, cô tìm được bến đỗ bình yên bên doanh nhân Huỳnh Trung Nam. Họ xây dựng tổ ấm hạnh phúc cùng ba người con là Vương Khang, Vương Khôi và Huỳnh Vian.
Hiện tại, Hà Kiều Anh đã bước sang tuổi 50. Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, cô tìm được bến đỗ bình yên bên doanh nhân Huỳnh Trung Nam. Họ xây dựng tổ ấm hạnh phúc cùng ba người con là Vương Khang, Vương Khôi và Huỳnh Vian.
Ở tuổi 50, Hà Kiều Anh đang sống trong căn biệt thự sân vườn rộng khoảng 450m² tại TP HCM, tọa lạc ven sông Sài Gòn. Căn biệt thự được cho là có giá trị lên tới khoảng 400 tỷ đồng. Ngoài ra, vợ chồng cô còn sở hữu nhiều bất động sản giá trị khác.
Ở tuổi 50, Hà Kiều Anh đang sống trong căn biệt thự sân vườn rộng khoảng 450m² tại TP HCM, tọa lạc ven sông Sài Gòn. Căn biệt thự được cho là có giá trị lên tới khoảng 400 tỷ đồng. Ngoài ra, vợ chồng cô còn sở hữu nhiều bất động sản giá trị khác.
Khác với nhiều nghệ sĩ chọn cuộc sống kín tiếng, Hà Kiều Anh khá thoải mái chia sẻ hình ảnh đời thường trên mạng xã hội. Từ những chuyến du lịch sang trọng đến khoảnh khắc quây quần bên chồng con, tất cả đều cho thấy cuộc sống đủ đầy và viên mãn của nàng hậu đình đám một thời.
Khác với nhiều nghệ sĩ chọn cuộc sống kín tiếng, Hà Kiều Anh khá thoải mái chia sẻ hình ảnh đời thường trên mạng xã hội. Từ những chuyến du lịch sang trọng đến khoảnh khắc quây quần bên chồng con, tất cả đều cho thấy cuộc sống đủ đầy và viên mãn của nàng hậu đình đám một thời.
Không chỉ có cuộc sống giàu có, Hà Kiều Anh còn khiến nhiều người trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung dù đã trải qua ba lần sinh nở.
Không chỉ có cuộc sống giàu có, Hà Kiều Anh còn khiến nhiều người trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung dù đã trải qua ba lần sinh nở.
Người đẹp sinh năm 1976 vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, thần thái rạng rỡ và vẻ đẹp sang trọng đặc trưng của một hoa hậu.
Người đẹp sinh năm 1976 vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, thần thái rạng rỡ và vẻ đẹp sang trọng đặc trưng của một hoa hậu.
Nhiều khán giả nhận xét cô gần như vẫn giữ nguyên nét đẹp sau 34 năm đăng quang.
Nhiều khán giả nhận xét cô gần như vẫn giữ nguyên nét đẹp sau 34 năm đăng quang.
Hà Kiều Anh từng chia sẻ rằng sự viên mãn trong cuộc sống chính là bí quyết giúp cô luôn giữ được tinh thần thư thái và vẻ ngoài tươi trẻ.
Hà Kiều Anh từng chia sẻ rằng sự viên mãn trong cuộc sống chính là bí quyết giúp cô luôn giữ được tinh thần thư thái và vẻ ngoài tươi trẻ.
Với sự nghiệp ổn định, gia đình hạnh phúc cùng khối tài sản đáng ngưỡng mộ, cô được xem là một trong những “phú bà” nổi bật của làng giải trí Việt hiện nay.
Với sự nghiệp ổn định, gia đình hạnh phúc cùng khối tài sản đáng ngưỡng mộ, cô được xem là một trong những “phú bà” nổi bật của làng giải trí Việt hiện nay.
Hà Kiều Anh cùng con gái diện trang phục truyền thống Nhật Bản trong chuyến du lịch khám phá xứ sở hoa anh đào.
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Hoa hậu Hà Kiều Anh trẻ trung #Hà Kiều Anh U50 #chồng Hoa hậu Hà Kiều Anh #vợ chồng Hoa hậu Hà Kiều Anh #gia đình Hoa hậu Hà Kiều Anh #con trai Hoa hậu Hà Kiều Anh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT