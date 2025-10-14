Thương vụ tiền số khiến Shark Bình vướng vòng lao lý

Từng được giới đầu tư kỳ vọng, song dự án tiền số AntEx mà Shark Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD nhanh chóng sụp đổ, khiến nhà đầu tư gần như mất trắng.

Ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi Shark Bình) vừa bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án tiền số AntEx.

Theo cơ quan chức năng, việc công bố thông tin liên quan vụ án của Shark Bình diễn ra sau hơn một tuần kể từ khi lực lượng công an xuất hiện tại tòa nhà số 18 phố Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, nơi đặt trụ sở chính của NextTech.

Sự việc bắt đầu vào ngày 24/9 khi ông Nguyễn Hòa Bình tổ chức livestream trên mạng xã hội và bất ngờ nhắc lại dự án AntEx, nền tảng tiền số từng gắn liền với tên tuổi ông từ năm 2021. Trong bài phát biểu gây chú ý, Shark Bình thẳng thắn nhận định: "Nhiều startup hiện nay phát hành coin chỉ để huy động vốn sớm. Họ tung coin, gom vài triệu USD rồi bắt đầu 'hư'. Phần lớn không triển khai tiếp hoặc thất bại. 99% coin rơi vào cảnh này – nhà đầu tư mất tiền, còn chủ dự án lại 'ôm tiền' hưởng lợi hợp pháp".

Shark Bình trước khi vướng lùm xùm tiền số. Ảnh: FBNV

Shark Bình cho biết lý do lên tiếng sau nhiều năm là vì muốn chia sẻ trải nghiệm thật để cộng đồng cảnh giác, tránh lặp lại sai lầm khiến ông "mất tiền và danh tiếng".

Hai ngày sau, Shark Bình tiếp tục livestream trên fanpage cá nhân. Ông thừa nhận không có kiến thức chuyên sâu về blockchain nhưng vẫn giữ quan điểm rằng công nghệ này "chưa tạo ra giá trị thực", mà chỉ là "cuộc chơi của các nước lớn. Phát ngôn gây tranh cãi dữ dội trong cộng đồng tiền số.

Không lâu sau, một tài khoản ẩn danh đăng bài phản bác các tuyên bố của Shark Bình, khẳng định chính Chủ tịch NextTech là người đứng sau cú sập của AntEX, hưởng lợi tài chính nhưng lại nói bản thân bị lừa.

Một nhà đầu tư đã trình báo Công an TP Hà Nội về những nghi vấn liên quan đến dự án AntEx.

Shark Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án tiền số AntEx. Ảnh: Daibieunhandan

Trước đó, dự án tiền tiền số AntEx từng là cái tên “làm mưa làm gió” trong giai đoạn thị trường crypto (tiền điện tử) tăng trưởng năm 2021.

AntEx ra mắt từ tháng 9/2021 là hệ sinh thái Blockchain “Make in Vietnam”, với tham vọng phát triển sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và các ứng dụng tài chính số. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, giá trị token AntEx lao dốc, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng.

Shark Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án này thông qua quỹ Next100Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược, trong bối cảnh thời điểm đó các loại tài sản mã hoá chưa có cơ sở pháp lý tại Việt Nam.

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, token AntEx lao dốc và mất tới 99% giá trị, website cùng các kênh mạng xã hội chính thức của dự án cũng lần lượt ngừng hoạt động.

Tháng 3/2023, AntEx bất ngờ đổi tên thành Rabbit (RAB) nhưng đồng token mới cũng tiếp tục giảm sâu, mất khoảng 95% giá trị so với mức đỉnh, làm dấy lên tranh cãi và nghi ngờ về tính minh bạch.