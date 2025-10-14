Toàn bộ sự nghiệp của Shark Bình trước khi bị bắt

Khởi nghiệp từ khi là sinh viên, sau hơn 20 năm, Shark Bình đã điều hành tập đoàn có doanh thu từ hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Chiều 14/10, Công an thành phố Hà Nội công bố thông tin ông Nguyễn Hòa Bình (thường được gọi Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech, bị bắt. Shark Bình bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án tiền số AntEx.

Trước khi vướng vòng lao lý, Shark Bình được biết đến là một doanh nhân nổi tiếng, sớm thành công và là gương mặt tiêu biểu của giới công nghệ Việt Nam.

Khởi nghiệp từ khi còn là sinh viên

Từ khi còn là học sinh chuyên Toán, Shark Bình đã có niềm đam mê với công nghệ. Năm 2001, lúc vẫn đang là sinh viên 20 tuổi, Shark Bình đã thành lập công ty PeaceSoft - khởi đầu cho hành trình khởi nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam. Thời điểm đó, công ty chỉ có một ông chủ và một nhân viên, phát triển hệ thống Ngân Lượng để phục vụ thanh toán điện tử.

Shark Bình năm 2002, khi mới khởi nghiệp. Ảnh: FBNV

Chỉ sau 3 năm, PeaceSoft đã có đơn vị đầu tư và mua cổ phần. Thời điểm đó, công ty của Shark Bình được định giá khoảng 6 triệu USD, giúp ông Bình có khối tài sản hơn 2 triệu USD, con số ấn tượng với một doanh nhân trẻ ở giai đoạn đầu những năm 2000.

Ban đầu, PeaceSoft tập trung phát triển phần mềm và thương mại điện tử, sau đó mở rộng sang lĩnh vực thanh toán trực tuyến, logistics, blockchain và công nghệ tài chính. Đây cũng là tiền thân của NextTech Group, hệ sinh thái công nghệ Shark Bình xây dựng sau này.

Hệ sinh thái hơn 20 công ty

Năm 2013 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Shark Bình tiến hành tái cấu trúc PeaceSoft thành NextTech Group, đánh dấu bước chuyển từ “E-Commerce” (thương mại điện tử) sang “D-Commerce” (điện tử hóa thương mại). Doanh nghiệp được phát triển theo bốn mảng kinh doanh chính là công nghệ tài chính (Ngân Lượng, mPOS, VIMO); thương mại điện tử và logistics (Boxme, NextSmartShip); dịch vụ và nền tảng O2O; một quỹ đầu tư nội địa hỗ trợ các startup.

Nhờ sự phát triển nhanh chóng, NextTech được mệnh danh là “Alibaba của Việt Nam” và được bầu chọn là 1 trong top 10 doanh nghiệp có sức ảnh hưởng đến sự phát triển internet tại Việt Nam giai đoạn 2007 - 2017.

NextTech từng được mệnh danh là “Alibaba của Việt Nam”. Ảnh: Facebook

Đến năm 2020, tập đoàn của Shark Bình mở rộng sang 7 quốc gia, có hơn 20 công ty thành viên, trở thành một trong những tập đoàn công nghệ tư nhân quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Trong suốt hơn hai thập kỷ phát triển, NextTech từng vận hành hơn 20 dự án, nhưng không phải tất cả đều thành công. Hàng loạt thương hiệu như Shipchung.vn, Weshop, Chodientu.vn đã ngừng hoạt động hoặc rút lui khỏi thị trường. Một số khác như FastGo hoạt động cầm chừng, trong khi Boxme và NganLuong.vn vẫn duy trì vị thế nhất định trong hệ sinh thái.

Không chỉ hoạt động kinh doanh, Shark Bình còn sáng lập quỹ đầu tư Next100, chuyên hỗ trợ các startup công nghệ giai đoạn đầu. Ông Nguyễn Hòa Bình cũng là gương mặt quen thuộc trong chương trình Shark Tank Việt Nam, nơi ông tham gia suốt 5 mùa và chốt khoảng 40 thương vụ.