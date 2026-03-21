Thương vong mới nhất vụ cháy nhà máy phụ tùng ô tô Hàn Quốc

Theo AP, lực lượng cứu hộ Hàn Quốc ngày 21/3 đã tìm thấy 10 thi thể trong đống đổ nát của một nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô tại thành phố Daejeon vừa xảy ra hỏa hoạn.

Ngoài ra, ít nhất 59 người bị thương và 4 người vẫn mất tích trong vụ cháy. Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc cho biết có 25 người bị thương nặng, nhưng các nhà chức trách chưa xác nhận liệu có ai trong tình trạng nguy kịch hay không.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô ở Daejeon, Hàn Quốc, ngày 20/3/2026. Ảnh: Yonhap/AP.

Hơn 500 lính cứu hỏa, cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã được huy động để khống chế đám cháy và tiến hành công tác cứu nạn sau khi ngọn lửa bùng phát vào chiều 20/3.

Video và hình ảnh từ hiện trường cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ khu phức hợp và một số công nhân nhảy từ tòa nhà xuống đất để thoát thân.

Ông Nam Deuk Woo, Trưởng phòng Cứu hỏa quận Daedeok của thành phố, cho biết ngọn lửa đã thiêu rụi một tòa nhà của nhà máy mà ban đầu lực lượng cứu hỏa không thể tiếp cận do lo ngại nguy cơ sập đổ. Công tác tìm kiếm các công nhân mất tích bắt đầu vào cuối ngày 20/3 sau khi các quan chức triển khai robot chữa cháy không người lái để làm mát kết cấu và tiến hành kiểm tra an toàn.

"Vụ cháy được báo cáo vào khoảng 13h18. Nguyên nhân vụ việc chưa được xác định ngay, nhưng ngọn lửa dường như lan rất nhanh và các nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng nổ. Lực lượng cứu hỏa tập trung ngăn đám cháy lan sang cơ sở liền kề, đồng thời di chuyển hóa chất ra khỏi hiện trường. Hơn 100 kg hóa chất có tính phản ứng cao đã được thu hồi từ hiện trường", ông Nam Deuk Woo thông tin.

Một số người bị thương khi nhảy từ tòa nhà xuống để thoát thân, trong khi những người khác bị ngạt khói, ông Nam Deuk Woo cho biết thêm.

Khoảng 120 phương tiện và thiết bị, bao gồm cả máy bay, xe phun nước không người lái và hai robot chữa cháy chuyên dụng cho các khu vực khó tiếp cận đã được triển khai cùng với hàng trăm nhân viên cứu hộ.

Tổng thống Lee Jae Myung cũng đã chỉ đạo huy động tối đa nhân lực và thiết bị để khống chế đám cháy và hỗ trợ công tác cứu hộ.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ cháy tại nhà máy ở Hàn Quốc hồi năm 2024