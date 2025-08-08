Hà Nội

Quân sự

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa kiểm tra luyện tập diễu binh trên biển

Trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tại thực địa, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đã biểu dương các đơn vị đã tổ chức triển khai nghiêm túc, chặt chẽ kế hoạch luyện tập diễu binh lực lượng vũ trang trên biển.

Ngày 7 và 8/8, tại Khánh Hoà, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã kiểm tra và chỉ đạo công tác luyện tập thực hành vận động đội hình lực lượng diễu binh trên biển chuẩn bị cho diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tham dự có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân; đại biểu một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa chỉ đạo các lực lượng tham gia luyện tập diễu binh trên biển

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa chỉ đạo các lực lượng tham gia luyện tập diễu binh trên biển

Thời gian vừa qua, mặc dù điều kiện thời tiết, khí hậu không thuận lợi nhưng các lực lượng tham gia diễu binh trên biển đã khắc phục khó khăn tổ chức luyện tập vận động theo các đội hình và thường xuyên rút kinh nghiệm khắc phục triệt để những tồn tại.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 chỉ huy các lực lượng luyện tập vận động đội hình diễu binh trên biển

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 chỉ huy các lực lượng luyện tập vận động đội hình diễu binh trên biển

Các đơn vị, các tàu đã xây dựng, tổ chức thông qua kế hoạch đi biển, kế hoạch luyện tập và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, tỉ mỉ; bảo đảm tốt vũ khí trang bị, tàu thuyền, máy bay hoạt động trong điều kiện thời tiết phức tạp; tổ chức chỉ huy chặt chẽ, linh hoạt; bảo đảm thời gian cơ động chiếm lĩnh đội hình.

Cán bộ, thuỷ thủ Lữ đoàn 162, Vùng 4 tham gia luyện tập

Cán bộ, thuỷ thủ Lữ đoàn 162, Vùng 4 tham gia luyện tập

Trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tại thực địa, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đã biểu dương các đơn vị đã tổ chức triển khai nghiêm túc, chặt chẽ kế hoạch luyện tập diễu binh lực lượng vũ trang trên biển. Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu Quân chủng Hải quân tiếp tục chủ trì nghiên cứu, hoàn thiện phương pháp tổ chức xây dựng và tổ chức các đội hình vận động trên biển, bảo đảm đều, đẹp, an toàn tuyệt đối.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa tặng quà và động viên các lực lượng tham gia luyện tập diễu binh trên biển

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa tặng quà và động viên các lực lượng tham gia luyện tập diễu binh trên biển

Các lực lượng tham gia diễu binh cần nắm và dự báo chính xác tình hình thời tiết, tổ chức chặt chẽ hệ thống thông tin và Ra đa quan sát; hiệp đồng chặt chẽ giữa các tàu, tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh tàu chỉ huy, bảo đảm tốt cự ly, tốc độ, vị trí đã được quy định trong đội hình. Chỉ huy các đơn vị quán triệt tới từng cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, xây dựng ý chí quyết tâm cao, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

VOV
