Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến làm việc với đại diện Tập đoàn Huawei

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị Tập đoàn Huawei tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Viettel trong hợp tác nghiên cứu, phát triển công nghệ 5G/6G

Quân Khánh

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và làm việc tại Trung Quốc, ngày 31/8, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với ông Liễu Khải, Đại diện Tập đoàn Huawei.

Tại buổi làm việc, ông Liễu Khải thông tin về tình hình hợp tác với các Tập đoàn, doanh nghiệp của Việt Nam thời gian qua, trong đó có Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel); chia sẻ về tình hình phát triển của Tập đoàn Huawei thời gian vừa qua và bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam.

z6964293729606-13632d684e299aab4f2dff834d82d3c4.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và các đại biểu dự buổi làm việc chụp ảnh chung. Ảnh: Đỗ Trung.

Bày tỏ vui mừng về kết quả hợp tác giữa Tập đoàn Huawei và Tập đoàn Viettel, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho rằng, dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị Tập đoàn Huawei tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Viettel triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác chiến lược đã ký kết tháng 6/2025, đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ 5G/6G; thúc đẩy việc cung cấp thiết bị 5G tại thị trường Việt Nam; đảm bảo tiến độ cung ứng thiết bị, hỗ trợ Việt Nam mở rộng và phát triển thị trường nước ngoài; nghiên cứu, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác như công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, thiết kế và sản xuất các hệ thống như điện mặt trời, xe điện, xe tự hành điều khiển từ xa và trung tâm dữ liệu; sớm triển khai hoạt động đoàn công tác Viettel sang thăm và làm việc tại trụ sở Huawei trong tháng 09/2025.

Hai bên tin tưởng rằng với thiện chí, năng lực và sự cầu thị, hợp tác giữa Tập đoàn Viettel với Tập đoàn Huawei sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian tới.

#Tập đoàn Huawei #Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến #công nghệ 5G/6G #Tập đoàn Viettel #Bộ Quốc phòng

Bài liên quan

Quân sự

Dàn vũ khí hiện đại của Việt Nam trong lễ tổng duyệt diễu binh Quốc khánh 2/9

Hàng loạt khí tài và phương tiện quân sự từ Quảng trường Ba Đình di chuyển qua các tuyến phố thể hiện sức mạnh và quá trình hiện đại hóa Quân đội ta.

kto-tr_2.jpg
Sáng 30/8, buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đã diễn ra trang nghiêm với quy mô tương đương lễ chính thức và là lần hợp luyện cuối cùng, quan trọng nhất trước ngày Đại lễ.
kto-tr_6.jpg
Theo lộ trình, sau khi rời lễ đài, các khối xe bánh xích cùng khối xe bánh lốp của lực lượng công an và quân đội nối tiếp di chuyển theo tuyến Trần Phú - Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương để trở về vị trí tập kết tại Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng hoặc Trường đua F1, đường Lê Quang Đạo.
Xem chi tiết

Quân sự

Bộ Quốc phòng gắn biển cụm tượng chuyên gia quân sự nước ngoài

Sáng 29/8, Bộ Quốc phòng gắn biển cụm tượng tri ân sự ủng hộ của Liên Xô, Cuba trong kháng chiến, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Sáng 29/8, Bộ Quốc phòng tổ chức gắn biển các cụm tượng chuyên gia quân sự Liên Xô, Cuba; đặt đá tượng trưng cụm tượng chuyên gia quân sự Trung Quốc và chiến sĩ quốc tế Lào, Campuchia tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội).

Cụm công trình mang giá trị lịch sử, văn hoá và chính trị sâu sắc, biểu hiện sinh động của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, nghĩa tình; minh chứng cho sự hy sinh, cống hiến to lớn của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam.

Xem chi tiết

Quân sự

Robot chó tuần tra Viettel tạo ấn tượng triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Nổi bật trong không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng là robot tuần tra giám sát an ninh VSR01, lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng.

Sáng 28/8, Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" chính thức khai mạc. Trong khuôn khổ Triển lãm, khu vực trưng bày của Bộ Quốc phòng có không gian đặc biệt hấp dẫn ở cả khu vực trong nhà và ngoài trời với nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại.

Nổi bật trong không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng là robot tuần tra giám sát an ninh VSR01, lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng, do Viettel nghiên cứu và phát triển. Robot đang được thử nghiệm và triển khai ở các nhà máy nội bộ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới