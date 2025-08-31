Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến làm việc với đại diện Tập đoàn Huawei

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và làm việc tại Trung Quốc, ngày 31/8, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với ông Liễu Khải, Đại diện Tập đoàn Huawei.

Tại buổi làm việc, ông Liễu Khải thông tin về tình hình hợp tác với các Tập đoàn, doanh nghiệp của Việt Nam thời gian qua, trong đó có Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel); chia sẻ về tình hình phát triển của Tập đoàn Huawei thời gian vừa qua và bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và các đại biểu dự buổi làm việc chụp ảnh chung. Ảnh: Đỗ Trung.

Bày tỏ vui mừng về kết quả hợp tác giữa Tập đoàn Huawei và Tập đoàn Viettel, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho rằng, dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị Tập đoàn Huawei tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Viettel triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác chiến lược đã ký kết tháng 6/2025, đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ 5G/6G; thúc đẩy việc cung cấp thiết bị 5G tại thị trường Việt Nam; đảm bảo tiến độ cung ứng thiết bị, hỗ trợ Việt Nam mở rộng và phát triển thị trường nước ngoài; nghiên cứu, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác như công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, thiết kế và sản xuất các hệ thống như điện mặt trời, xe điện, xe tự hành điều khiển từ xa và trung tâm dữ liệu; sớm triển khai hoạt động đoàn công tác Viettel sang thăm và làm việc tại trụ sở Huawei trong tháng 09/2025.

Hai bên tin tưởng rằng với thiện chí, năng lực và sự cầu thị, hợp tác giữa Tập đoàn Viettel với Tập đoàn Huawei sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian tới.