Dàn vũ khí hiện đại của Việt Nam trong lễ tổng duyệt diễu binh Quốc khánh 2/9

Quân sự

Dàn vũ khí hiện đại của Việt Nam trong lễ tổng duyệt diễu binh Quốc khánh 2/9

Hàng loạt khí tài và phương tiện quân sự từ Quảng trường Ba Đình di chuyển qua các tuyến phố thể hiện sức mạnh và quá trình hiện đại hóa Quân đội ta.

Trà Khánh - Thiên Sơn
Sáng 30/8, buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đã diễn ra trang nghiêm với quy mô tương đương lễ chính thức và là lần hợp luyện cuối cùng, quan trọng nhất trước ngày Đại lễ.
Theo lộ trình, sau khi rời lễ đài, các khối xe bánh xích cùng khối xe bánh lốp của lực lượng công an và quân đội nối tiếp di chuyển theo tuyến Trần Phú - Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương để trở về vị trí tập kết tại Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng hoặc Trường đua F1, đường Lê Quang Đạo.
Nhiều người dân trong buổi tổng duyệt cũng tranh thủ ghi lại khoảnh khắc hiếm có bằng điện thoại, máy ảnh, bày tỏ niềm tự hào khi được chứng kiến lực lượng vũ trang và khí tài hiện đại của đất nước diễu phố ngay giữa lòng Thủ đô.
Theo lộ trình, sau khi rời lễ đài, các khối xe bánh xích di chuyển theo tuyến Trần Phú - Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương để trở về vị trí tập kết tại Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng.
Sự hiện diện của dàn khí tài hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam trong lễ tổng duyệt không chỉ minh chứng cho sức mạnh tự lực, hiện đại, lưỡng dụng của quân đội mà còn khẳng định quyết tâm, khả năng sẵn sàng bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.
Sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo Scud giữa lòng Thủ đô gây ấn tượng mạnh với nhiều người dân.
Pháo phản lực BM-21, đây là tổ hợp pháo phòng loạt hiện đại nhất có trong biên chế Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa.
Từ quảng trường Ba Đình các tổ hợp xe bánh lốp bao gồm cả tổ hợp tên lửa phòng không Spyder di chuyển dọc theo tuyến đường Giảng Võ để về đường đua F1
Sự xuất hiện của các vũ khí 'Made in Vietnam' cũng tạo điểm nhấn trong lễ tổng duyệt hôm nay.
Đây là lần hiếm hoi người dân được chứng kiến trực tiếp những khí tài công nghệ cao do Việt Nam tự nghiên cứu và sản xuất.
Tổ hợp cầu phà tự hành của Binh chủng Công binh tham gia tổng hợp luyện.
Tiếp đến là các xe chỉ huy, trinh sát và tác chiến điện tử.
Tổ hợp tên lửa Trường Sơn - một trong những vũ khí hiện đại do Viettel tự chủ toàn phần từ khâu nghiên cứu và phát triển hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ sư Viettel tại Việt Nam.
Phương tiện đặc chủng chiến đấu chống khủng bố của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm tham gia tổng hợp luyện.
Với lớp giáp kiên cố chống đạn, khả năng cơ động cao trên mọi địa hình; hệ thống vũ khí tác chiến hiện đại trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin và trấn áp các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm.
Các loại xe đặc chủng trang bị cho Cảnh sát đặc nhiệm, có tính cơ động, chiến đấu cao, có khả năng vượt chướng ngại vật và di chuyển nơi ngập nước sâu.
Thân và kính xe có thể chống được nhiều loại đạn, gầm xe vẫn an toàn khi gặp phải các loại mìn, bánh xe có thể tiếp tục di chuyển khi bị bắn thủng hoặc gặp sự cố trong thực hiện nhiệm vụ.
Khối xe đặc chủng tác chiến dưới nước của lực lượng Cảnh sát cơ động. Đây là loại xe thuộc chủng loại bán quân sự, được cấu tạo từ thép đặc chủng, có tính cơ động cao, hoạt động trên mọi địa hình.
Xe được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt trong các tình huống phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và chiến đấu trên các loại địa hình, địa bàn khó khăn, phức tạp.
