Bộ Quốc phòng gắn biển cụm tượng chuyên gia quân sự nước ngoài

Sáng 29/8, Bộ Quốc phòng tổ chức gắn biển các cụm tượng chuyên gia quân sự Liên Xô, Cuba; đặt đá tượng trưng cụm tượng chuyên gia quân sự Trung Quốc và chiến sĩ quốc tế Lào, Campuchia tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội).

Cụm công trình mang giá trị lịch sử, văn hoá và chính trị sâu sắc, biểu hiện sinh động của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, nghĩa tình; minh chứng cho sự hy sinh, cống hiến to lớn của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes cùng kéo khăn đỏ khai trương biển cụm tượng chuyên gia quân sự Cuba. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Quy mô gồm 5 cụm biểu tượng các nước: Liên Xô, Trung Quốc, Cuba, Lào và Campuchia. Mỗi cụm tượng gồm nhóm tượng toàn thân từ 3 đến 5 nhân vật; cao khoảng 3m (bao gồm cả bệ tượng vuông 4m x 4m, cao gần 1m), chất liệu bằng đồng đỏ.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Đại sứ Nga Gennady Stepanovich Bezdetko cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành cụm tượng chuyên gia quân sự Liên Xô. Ảnh: Nguyễn Hồng

Mỗi cụm tượng được sáng tác có tính đến yếu tố lịch sử về sự đóng góp, ủng hộ của các nước trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam. Các tượng được những nghệ nhân, nhà điêu khắc uy tín của Việt Nam nghiên cứu, sáng tác; quá trình thực hiện có sự phối hợp, xin ý kiến góp ý của các nước và thông qua hội đồng nghệ thuật đúng quy trình, quy định.

Sau 45 ngày khẩn trương, đến nay toàn bộ hạng mục hạ tầng, cảnh quan bệ tượng và 2 cụm tượng Liên Xô, Cuba đã hoàn thành. Các cụm tượng Trung Quốc, Lào và Campuchia đang được triển khai tích cực, phấn đấu hoàn thành trước ngày 22/12.

Các đại biểu thực hiện nghi thức đặt đá tượng trưng cụm tượng chuyên gia quân sự Trung Quốc. Ảnh: Nguyễn Hồng

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, trong suốt chiều dài lịch sử kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, nhân dân Việt Nam luôn nhận được sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình, thủy chung và hiệu quả của các nước và bạn bè quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc, Liên Xô, Cuba, Lào, Campuchia - những người đồng chí, người bạn đã không tiếc công sức, của cải và cả xương máu vì nền độc lập và hòa bình của Việt Nam.

Theo Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, sự hỗ trợ ấy không chỉ là nguồn lực vật chất to lớn, mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Trong từng trận đánh, từng tuyến đường, từng trang sử vẻ vang của QĐND Việt Nam luôn in đậm dấu ấn của nghĩa tình quốc tế cao cả.

Các đại biểu thực hiện nghi thức đặt đá tượng trưng cụm tượng chiến sĩ quốc tế Lào. Ảnh: Nguyễn Hồng

Với truyền thống "uống nước nhớ nguồn"; thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc xây dựng Khu biểu tượng ghi nhận sự giúp đỡ quý báu của các nước trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai xây dựng khu biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế tại Không gian trưng bày ngoài trời của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, nơi đây sẽ là địa chỉ đỏ để tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ hôm nay và mai sau hiểu rõ hơn sức mạnh của tình đoàn kết quốc tế cao cả, của sự “đồng cam cộng khổ” vì độc lập, tự do, hòa bình, hữu nghị.

Việt Nam cũng muốn gửi thông điệp tới bạn bè quốc tế: "Việt Nam luôn trân trọng, biết ơn sự ủng hộ to lớn của bạn bè quốc tế không chỉ trong quá khứ, mà cả hiện tại và tương lai; luôn coi trọng việc giữ gìn, củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị với các quốc gia anh em, bạn bè quốc tế vì một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững".

Các đại biểu thực hiện nghi thức đặt đá tượng trưng cụm tượng chiến sĩ quốc tế Campuchia. Ảnh: Nguyễn Hồng

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko chia sẻ: "Liên Xô là một trong những quốc gia đầu tiên chính thức công nhận Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào tháng 1/1950 và đã dành sự giúp đỡ to lớn cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đánh bại cuộc xâm lược.

Sự giúp đỡ đó bao gồm cả việc cung cấp quy mô lớn những sản phẩm quân sự hiện đại nhất thời bấy giờ – từ các trận địa pháo phòng không, xe bọc thép, không quân, vũ khí bộ binh và nhiều loại khí tài khác – cũng như đào tạo cán bộ quân sự cho Việt Nam. Trong thời gian ngắn, việc huấn luyện cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam sử dụng các loại vũ khí tiên tiến đã được triển khai, và các chiến sĩ, sĩ quan Việt Nam đã tiếp thu xuất sắc kiến thức, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn chiến đấu", Đại sứ cho biết.

Đại sứ Nga cảm ơn Việt Nam đã lưu giữ ký ức về những trang sử chung nay đã trở nên xa xưa và về những con người đã đứng ở buổi đầu của lịch sử ấy. Điều này là minh chứng thuyết phục cho tình hữu nghị chân thành và sự tin cậy cao đẹp giữa Nga – quốc gia kế thừa Liên Xô và Việt Nam. Đồng thời tiếp nối truyền thống tốt đẹp về sự giúp đỡ vô tư và hỗ trợ lẫn nhau trong những thời khắc khó khăn, giáo dục thế hệ trẻ biết trân trọng công lao của cha ông đã đem lại cuộc sống hòa bình, hạnh phúc cho con cháu.

Trong khi đó, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes cho rằng việc khánh thành cụm tượng là sự tri ân những người chiến sĩ Cuba đã sát cánh cùng quân đội và nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến anh hùng.

Các chiến sĩ tình nguyện Cuba chia sẻ kinh nghiệm, chiến đấu và tham gia hoạt động tại các đơn vị QĐND Việt Nam góp phần làm phong phú thêm chiến lược quốc phòng của hai nước "đó là chiến tranh nhân dân".

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều chiến sĩ Cuba đã anh dũng hy sinh - di sản đáng tự hào này đã vun đắp cho mối quan hệ quốc phòng tốt đẹp Cuba và Việt Nam cho đến ngày nay.

Đại sứ chia sẻ, đây cũng là sự tri ân dành cho lãnh tụ lịch sử của cách mạng Cuba Fidel Castro Ruz - người đã có câu nói bất hủ, mãi mãi gắn kết tình anh em sâu sắc giữa hai dân tộc: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hy sinh cả máu của mình”.

Đại sứ cũng dẫn lại lời của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz đã tuyên bố vào tháng 9/1973 từ vùng giải phóng Quảng Trị: “Một nghìn năm, hai nghìn năm, năm nghìn năm, mười nghìn năm sẽ trôi qua, nhưng các thế hệ mai sau sẽ luôn ghi nhớ chủ nghĩa anh hùng của dân tộc Việt Nam”.