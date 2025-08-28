Robot chó tuần tra Viettel tạo ấn tượng triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Nổi bật trong không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng là robot tuần tra giám sát an ninh VSR01, lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng.

Sáng 28/8, Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" chính thức khai mạc. Trong khuôn khổ Triển lãm, khu vực trưng bày của Bộ Quốc phòng có không gian đặc biệt hấp dẫn ở cả khu vực trong nhà và ngoài trời với nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại.

Nổi bật trong không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng là robot tuần tra giám sát an ninh VSR01, lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng, do Viettel nghiên cứu và phát triển. Robot đang được thử nghiệm và triển khai ở các nhà máy nội bộ.

Robot tuần tra giám sát an ninh VSR01 được Viettel nghiên cứu, phát triển từ năm 2024.

Robot được Viettel nghiên cứu, phát triển từ năm 2024. Đây là robot tuần tra an ninh thông minh, được thiết kế để thay thế hoặc hỗ trợ lực lượng bảo vệ tại khu công nghiệp, khu dân cư, nhà máy và hạ tầng trọng yếu. Robot có khả năng hoạt động liên tục trong mọi điều kiện thời tiết, tự động di chuyển, phát hiện sự cố và đưa cảnh báo kịp thời nhờ công nghệ AI và cảm biến hiện đại. Đây là giải pháp giám sát toàn diện, nâng cao hiệu quả an ninh an toàn.

Khi phát hiện mục tiêu khả nghi, robot sẽ gửi thông tin cảnh báo về trung tâm, đồng thời có loa báo động. Robot có camera nhiệt và camera thường để nhận diện địa hình và mục tiêu.

So với robot khác, robot tuần tra giám sát an ninh VSR01 có ưu điểm vượt trội khi đi được nhiều địa hình đặc biệt là bậc thang (các nhà máy, khu dân cư có bậc thang rất cao). Robot có thể thay thế con người tuần tra cả ngày, lẫn đêm, có thể hoạt động liên tục.

Trong tình huống bất khả kháng, robot có thể được điều khiển thủ công. Trong điều kiện bình thường, nó tự động di chuyển theo bản đồ địa hình đã được lập trình sẵn. Robot nếu được nạp đủ năng lượng có thể hoạt động trong 3-4 tiếng, hoặc có thể dùng pin. Trọng lượng khoảng 60kg, hệ thống phần mềm AI của robot do Viettel làm chủ hoàn toàn.