Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Robot chó tuần tra Viettel tạo ấn tượng triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Nổi bật trong không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng là robot tuần tra giám sát an ninh VSR01, lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng.

Trà Khánh

Sáng 28/8, Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" chính thức khai mạc. Trong khuôn khổ Triển lãm, khu vực trưng bày của Bộ Quốc phòng có không gian đặc biệt hấp dẫn ở cả khu vực trong nhà và ngoài trời với nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại.

Nổi bật trong không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng là robot tuần tra giám sát an ninh VSR01, lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng, do Viettel nghiên cứu và phát triển. Robot đang được thử nghiệm và triển khai ở các nhà máy nội bộ.

kto-tr_img-9874.jpg

Robot tuần tra giám sát an ninh VSR01 được Viettel nghiên cứu, phát triển từ năm 2024.

Robot được Viettel nghiên cứu, phát triển từ năm 2024. Đây là robot tuần tra an ninh thông minh, được thiết kế để thay thế hoặc hỗ trợ lực lượng bảo vệ tại khu công nghiệp, khu dân cư, nhà máy và hạ tầng trọng yếu. Robot có khả năng hoạt động liên tục trong mọi điều kiện thời tiết, tự động di chuyển, phát hiện sự cố và đưa cảnh báo kịp thời nhờ công nghệ AI và cảm biến hiện đại. Đây là giải pháp giám sát toàn diện, nâng cao hiệu quả an ninh an toàn.

kto-tr_img-9886.jpg
Khi phát hiện mục tiêu khả nghi, robot sẽ gửi thông tin cảnh báo về trung tâm, đồng thời có loa báo động. Robot có camera nhiệt và camera thường để nhận diện địa hình và mục tiêu.
kto-tr_img-9872.jpg
So với robot khác, robot tuần tra giám sát an ninh VSR01 có ưu điểm vượt trội khi đi được nhiều địa hình đặc biệt là bậc thang (các nhà máy, khu dân cư có bậc thang rất cao). Robot có thể thay thế con người tuần tra cả ngày, lẫn đêm, có thể hoạt động liên tục.

Trong tình huống bất khả kháng, robot có thể được điều khiển thủ công. Trong điều kiện bình thường, nó tự động di chuyển theo bản đồ địa hình đã được lập trình sẵn. Robot nếu được nạp đủ năng lượng có thể hoạt động trong 3-4 tiếng, hoặc có thể dùng pin. Trọng lượng khoảng 60kg, hệ thống phần mềm AI của robot do Viettel làm chủ hoàn toàn.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, hơn 430 vũ khí, khí tài, sản phẩm thuộc 60 chủng loại được giới thiệu tại khu trưng bày trong nhà và ngoài trời. Khu trưng bày trong nhà có 334 sản phẩm được thiết kế khoa học chia thành nhiều khu vực, tái hiện lịch sử từ khởi nguồn dân tộc, các mốc son qua 80 năm dựng nước và giữ nước, giới thiệu quá trình xây dựng Quân đội; trưng bày những thành tựu nghiên cứu, chế tạo khí tài, công nghệ quốc phòng tiên tiến.

Trong đó khu trưng bày trong nhà gồm 334 sản phẩm được thiết kế khoa học chia thành nhiều khu vực, tái hiện lịch sử từ khởi nguồn dân tộc, các mốc son qua 80 năm dựng nước và giữ nước, giới thiệu quá trình xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; trưng bày những thành tựu nghiên cứu, chế tạo khí tài, công nghệ quốc phòng tiên tiến.

Đặc biệt, điểm nhấn của triển lãm là khu vực tương tác hiện đại với công nghệ 3D mapping Panorama kính thực tế ảo mang đến trải nghiệm chân thực và sinh động cho khách tham quan.

Ngoài trời, 96 loại vũ khí thuộc 61 chủng loại sẽ được giới thiệu đến công chúng, thể hiện sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cùng với công tác trưng bày, các phương án hậu cần, kỹ thuật an ninh, an toàn cũng được triển khai chặt chẽ, bố trí khu ăn nghỉ y tế dã chiến, phương án cứu hộ, phòng chống cháy nổ sẵn sàng bảo đảm tuyệt đối an toàn cho triển lãm.

#robot tuần tra giám sát an ninh VSR01 #Viettel #robot chó #Bộ Quốc phòng #triển lãm 80 năm thành tựu đất nước #vũ khí Việt Nam

Bài liên quan

Quân sự

Viettel giới thiệu nhiều vũ khí công nghệ cao, lớn nhất từ trước tới nay

Viettel đã giới thiệu hơn 50 sản phẩm công nghệ dân sự và quân sự trong đó các vũ khí công nghệ cao tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.

kto-tr_img-9789.jpg

Ngày 28/8, Triển lãm thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 khai mạc tại Hà Nội. Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đã giới thiệu hơn 50 sản phẩm công nghệ dân sự và quân sự, trong đó nhiều sản phẩm thuộc các nhóm công nghệ chiến lược quốc gia như mạng viễn thông thế hệ mới, chip bán dẫn, robot, an ninh mạng và hàng không vũ trụ.

Xem chi tiết

Quân sự

Bộ Quốc phòng mang tới triển lãm 80 năm thành tựu đất nước hơn 430 vũ khí, khí tài hiện đại

Hơn 430 vũ khí, khí tài sẽ được Bộ Quốc phòng trưng bày, giới thiệu triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, trong đó có nhiều trang bị hiện đại.

Sáng 28/8, Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" chính thức khai mạc. Trong khuôn khổ Triển lãm, khu vực trưng bày của Bộ Quốc phòng có không gian đặc biệt hấp dẫn ở cả khu vực trong nhà và ngoài trời với nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại.

Theo thông tin của Bộ Quốc phòng, hơn 430 vũ khí, khí tài, sản phẩm thuộc 60 chủng loại sẽ được giới thiệu tại khu trưng bày trong nhà và ngoài trời.

Xem chi tiết

Chính trị

Triển lãm là điểm nhấn đặc biệt, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc

Quan điểm trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, diễn ra sáng 28/8.

Sáng 28/8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 được tổ chức trọng thể.

Đến dự Lễ khai mạc Triển lãm có: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; đại diện các doanh nghiệp tham gia Triển lãm...

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới