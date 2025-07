Thưởng các đơn vị phá nhanh vụ bắt giữ người trái pháp luật

Thưởng nóng lực lượng triệt phá đường dây lừa đảo 1.000 tỷ xuyên biên giới Sau chuyên án phá đường dây lừa đảo 1.000 tỷ của hơn 13.000 người bằng thủ đoạn giả danh cán bộ, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh khẳng định đây là chiến công xuất sắc...

Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 (từ ngày 15/12/2024 đến nay), lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đạt được nhiều kết quả, tạo chuyển biến rõ nét về tình hình và khí thế tấn cô Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khen thưởng các đơn vị. Ngày 27/1, tỉnh Bắc Ninh khen thưởng các đơn vị có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Qua hơn 1 tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự(từ ngày 15/12/2024 đến nay), lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đạt được nhiều kết quả, tạo chuyển biến rõ nét về tình hình và khí thế tấn cô

Công tác bảo vệ an ninh quốc gia, các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội được đảm bảo tuyệt đối an toàn, không phát sinh điểm phức tạp về an ninh trật tự. Đặc biệt, ngày 22/1 vừa qua, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan triệt phá thành công chuyên án CPC9, đấu tranh với ổ nhóm đối tượng hoạt động tại Campuchia, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các địa phương khác trên toàn quốc.