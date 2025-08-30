Hà Nội

Du lịch

Thung Nai, điểm dừng chân lý tưởng cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Dịp lễ 2/9, Thung Nai thu hút du khách với cảnh hồ xanh, núi non hùng vĩ và văn hóa Mường độc đáo, mang đến chuyến nghỉ ngơi thư thái, trọn vẹn.

Vân Giang (Tổng hợp)

Dịp lễ Quốc khánh 2/9, Thung Nai (Phú Thọ) là điểm đến lý tưởng để rời xa nhịp sống hối hả của đô thị.

thung-nai2.jpg
Ảnh MIA

Cách Hà Nội khoảng 120 km, vùng đất này nổi bật với núi non trùng điệp soi bóng xuống mặt nước xanh ngọc, được ví như “Hạ Long trên cạn”. Không gian trong lành, cảnh sắc hoang sơ cùng nhịp sống yên bình của người Mường tạo nên một chốn dừng chân hoàn hảo cho những ai muốn tìm sự tĩnh lặng và thư giãn giữa thiên nhiên.

Trải nghiệm thiên nhiên giữa lòng hồ

Thung Nai mang đến những trải nghiệm thiên nhiên độc đáo, khiến du khách như tách biệt hoàn toàn khỏi bộn bề cuộc sống. Chỉ cần ngồi trên những con thuyền nhỏ, chầm chậm lướt trên mặt hồ phẳng lặng, bạn sẽ được chiêm ngưỡng các đảo đá nhấp nhô và nghe tiếng gió vi vu hòa cùng tiếng chim rừng. Không khí trong lành và tĩnh lặng khiến từng khoảnh khắc trở nên thư thái và hiếm có.

thung-nai4.jpg
Các bản Mường Ngòi Hoa, Giang Mỗ vẫn lưu giữ nếp sống truyền thống, đem lại trải nghiệm văn hóa độc đáo. Ảnh XanhSM

Vào những ngày tiết trời trong trẻo, du khách thường chọn tắm hồ hoặc ngâm mình tại suối Trạch mát lành để cảm nhận sự thanh tịnh giữa núi rừng. Những ai yêu thích khám phá thiên nhiên còn có thể đi bộ theo các con đường mòn quanh hồ, ngắm nhìn cảnh núi non trùng điệp soi bóng xuống mặt nước, tận hưởng khung cảnh hữu tình và không gian bình yên mà hiếm nơi đô thị nào có được.

thung-nai1.jpg
Chèo thuyền ngắm cảnh quan xung quanh hồ là hoạt động được nhiều người yêu thích. Ảnh MIA

Hành trình khám phá Thung Nai không chỉ dừng lại ở cảnh sắc thiên nhiên. Động Thác Bờ với những thạch nhũ lung linh như vẽ thêm nét huyền bí cho vùng núi, cùng các bản Ngòi Hoa, Giang Mỗ vẫn giữ nguyên nếp sống truyền thống của người Mường, mang đến những trải nghiệm vừa hoang sơ, vừa đậm chất văn hóa địa phương.

Đây là cơ hội để du khách tìm hiểu đời sống, phong tục và các nét sinh hoạt truyền thống, đồng thời lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ qua ống kính máy ảnh.

Ẩm thực núi rừng hấp dẫn

Ẩm thực Thung Nai là một trải nghiệm khó quên, góp phần làm nên chuyến đi trọn vẹn. Thịt lợn Mường nướng lá mắc mật giòn rụm, gà chạy bộ chắc ngọt, cá sông Đà nướng thơm lừng… tất cả đều mang trọn hương vị núi rừng, vừa dân dã, vừa tinh tế. Sau cả ngày khám phá, quây quần bên bữa cơm ấm cúng cạnh hồ, thưởng thức đặc sản địa phương, du khách sẽ cảm nhận rõ sự thư thái và niềm vui giản dị nhưng trọn vẹn.

thuong-thuc.jpg
Thưởng thức đặc sản tại Thung Nai. Ảnh Internet

Bên cạnh đó, những quán ăn nhỏ dọc đường đến Thung Nai cũng phục vụ các món rau rừng, nấm và các loại bánh trái đặc sản của người Mường, tạo nên một bức tranh ẩm thực phong phú, giúp du khách vừa thỏa mãn vị giác vừa hiểu thêm về đời sống địa phương.

thung-na1.jpg
Trải nghiệm camping tại Thung Nai. Ảnh MIA

Để chuyến đi Thung Nai an toàn, thuận tiện và trọn vẹn, du khách nên lên kế hoạch trước: lựa chọn phương tiện di chuyển phù hợp, chuẩn bị đầy đủ vật dụng cá nhân và quần áo phù hợp với thời tiết. Khi tham quan các bản làng, cần tôn trọng phong tục, nếp sống và sinh hoạt của người dân địa phương.

Ngoài ra, giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế xả rác và ưu tiên các dịch vụ uy tín sẽ giúp bảo tồn vẻ đẹp hoang sơ của Thung Nai, để nơi này luôn là điểm đến lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự bình yên giữa núi rừng, hồ nước và văn hóa truyền thống. Chuyến đi đến Thung Nai hứa hẹn mang lại sự thư thái, những trải nghiệm văn hóa độc đáo và kỷ niệm khó quên trong dịp lễ 2/9.

