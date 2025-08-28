Hà Nội

Nghỉ lễ 2/9, Cao Bằng bùng nổ với loạt điểm đến khiến du khách mê mẩn

Du lịch

Nghỉ lễ 2/9, Cao Bằng bùng nổ với loạt điểm đến khiến du khách mê mẩn

Nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, Cao Bằng hút du khách với non nước biên cương hùng vĩ, cảnh sắc thơ mộng và bầu không khí trong lành hiếm có.

Vân Giang (Tổng hợp)
Hành trình đến Cao Bằng mở ra trước mắt du khách những cung đường uốn lượn quanh co, trong đó nổi bật nhất là đèo Khau Cốc Chà – nơi được ví như “thiên đường mây” của vùng đất biên viễn.Ảnh Thu Quỳnh
Hành trình đến Cao Bằng mở ra trước mắt du khách những cung đường uốn lượn quanh co, trong đó nổi bật nhất là đèo Khau Cốc Chà – nơi được ví như “thiên đường mây” của vùng đất biên viễn.Ảnh Thu Quỳnh
Đứng trên cao phóng tầm mắt, cả thung lũng xanh biếc như thu gọn vào tầm mắt, còn phía xa là những áng mây trắng bảng lảng, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Ảnh Aries_2303
Đứng trên cao phóng tầm mắt, cả thung lũng xanh biếc như thu gọn vào tầm mắt, còn phía xa là những áng mây trắng bảng lảng, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Ảnh Aries_2303
Từ con đèo huyền thoại, du khách tiếp tục di chuyển đến đồi cỏ Vinh Quý, nơi những thảm cỏ xanh trải dài bất tận, gợi cảm giác như lạc vào thảo nguyên châu Âu thu nhỏ. Mùa thu tháng 9, cỏ non mướt mát dưới bầu trời trong xanh là phông nền hoàn hảo cho những bức ảnh check-in “cháy máy”. Ảnh Vũ Huyền
Từ con đèo huyền thoại, du khách tiếp tục di chuyển đến đồi cỏ Vinh Quý, nơi những thảm cỏ xanh trải dài bất tận, gợi cảm giác như lạc vào thảo nguyên châu Âu thu nhỏ. Mùa thu tháng 9, cỏ non mướt mát dưới bầu trời trong xanh là phông nền hoàn hảo cho những bức ảnh check-in “cháy máy”. Ảnh Vũ Huyền
Không chỉ có những con đèo và đồi cỏ nên thơ, Cao Bằng còn sở hữu hồ Thang Hen – viên ngọc xanh nằm giữa núi rừng Trà Lĩnh. Ảnh Thu Quỳnh
Không chỉ có những con đèo và đồi cỏ nên thơ, Cao Bằng còn sở hữu hồ Thang Hen – viên ngọc xanh nằm giữa núi rừng Trà Lĩnh. Ảnh Thu Quỳnh
Mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu mây trời, thỉnh thoảng điểm xuyết những bông hoa súng tím biếc nở rộ. Điều đặc biệt là nước hồ thay đổi màu sắc trong ngày, lúc xanh biếc, khi lại ngọc bích, khiến du khách mỗi lần ghé thăm đều thấy mới mẻ và kỳ ảo. Ảnh Thu Quỳnh
Mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu mây trời, thỉnh thoảng điểm xuyết những bông hoa súng tím biếc nở rộ. Điều đặc biệt là nước hồ thay đổi màu sắc trong ngày, lúc xanh biếc, khi lại ngọc bích, khiến du khách mỗi lần ghé thăm đều thấy mới mẻ và kỳ ảo. Ảnh Thu Quỳnh
Nhắc đến Cao Bằng, không thể bỏ qua thác Bản Giốc – niềm tự hào không chỉ của người dân địa phương mà còn của cả du lịch Việt Nam. Ảnh Thu Quỳnh
Nhắc đến Cao Bằng, không thể bỏ qua thác Bản Giốc – niềm tự hào không chỉ của người dân địa phương mà còn của cả du lịch Việt Nam. Ảnh Thu Quỳnh
Ngọn thác hùng vĩ đổ từ độ cao hơn 30m, chia thành nhiều tầng bậc, tung bọt trắng xóa, tạo âm vang rền rĩ giữa núi rừng. Ảnh Thu Quỳnh
Ngọn thác hùng vĩ đổ từ độ cao hơn 30m, chia thành nhiều tầng bậc, tung bọt trắng xóa, tạo âm vang rền rĩ giữa núi rừng. Ảnh Thu Quỳnh
Đặt chân đến đây trong kỳ nghỉ lễ, du khách vừa có thể hòa mình vào vẻ đẹp thiên nhiên tráng lệ vừa cảm nhận khí thiêng nơi miền biên cương Tổ quốc. Ảnh Hothuytien
Đặt chân đến đây trong kỳ nghỉ lễ, du khách vừa có thể hòa mình vào vẻ đẹp thiên nhiên tráng lệ vừa cảm nhận khí thiêng nơi miền biên cương Tổ quốc. Ảnh Hothuytien
Cách thác Bản Giốc không xa, suối Lê Nin hiện lên như một dải lụa xanh ngọc giữa rừng núi. Dòng nước trong vắt, có thể nhìn rõ từng viên sỏi dưới đáy, gắn liền với Khu di tích Pác Bó – nơi Bác Hồ từng sống và làm việc. Ảnh Mai Phương Thảo
Cách thác Bản Giốc không xa, suối Lê Nin hiện lên như một dải lụa xanh ngọc giữa rừng núi. Dòng nước trong vắt, có thể nhìn rõ từng viên sỏi dưới đáy, gắn liền với Khu di tích Pác Bó – nơi Bác Hồ từng sống và làm việc. Ảnh Mai Phương Thảo
Ghé suối, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên mà còn lắng lại trong cảm xúc về lịch sử, về cội nguồn dân tộc. Ảnh Mai Phương Thảo
Ghé suối, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên mà còn lắng lại trong cảm xúc về lịch sử, về cội nguồn dân tộc. Ảnh Mai Phương Thảo
Vân Giang (Tổng hợp)
