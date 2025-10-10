Cách nhận biết trứng đã hỏng chỉ trong vài giây

Trứng hỏng có thể gây ngộ độc. Áp dụng các mẹo kiểm tra nhanh như quan sát, ngửi, thử nổi trong nước hay lắc nhẹ để chọn trứng an toàn.

Trứng cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu như protein, vitamin B12, vitamin D, canxi và khoáng chất. Tuy nhiên, trứng rất dễ hỏng nếu không bảo quản đúng cách, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm với triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa. Trẻ nhỏ, người già hoặc người có hệ miễn dịch yếu là những đối tượng dễ gặp nguy hiểm khi sử dụng trứng hỏng.

May mắn là, việc phân biệt trứng tươi và hỏng không khó. Chỉ cần quan sát, ngửi hoặc một vài thao tác đơn giản, người nội trợ và du khách có thể kiểm tra nhanh chóng và đảm bảo an toàn.

Quan sát vỏ trứng

Vỏ trứng là dấu hiệu trực quan đầu tiên. Trứng tươi thường có vỏ nhẵn, chắc, màu sắc đồng đều, không nứt hay dính bẩn. Ngược lại, vỏ nứt, nhờn hoặc xuất hiện đốm trắng, đen kèm mùi lạ là dấu hiệu trứng hỏng.

Về khoa học, vỏ trứng có lớp màng mỏng bảo vệ lòng trắng và lòng đỏ. Khi lớp màng này bị phá vỡ, vi khuẩn dễ xâm nhập, làm trứng hỏng nhanh. Khi mua, nên cầm nhẹ từng quả và quan sát kỹ bề mặt, tránh chọn trứng vỡ hoặc dính bẩn.

Ngửi mùi, thử nổi trong nước

Ngửi mùi là cách nhanh để nhận biết trứng hỏng. Trứng tươi gần như không mùi, trong khi trứng hỏng có mùi hăng, chua hoặc nồng nặc do protein phân hủy, sinh khí hydro sulfide.

Ngoài ra, thả trứng vào nước cũng giúp phân biệt. Trứng tươi chìm và nằm ngang đáy cốc; trứng già chìm nhưng đứng thẳng, nên nấu kỹ; trứng nổi trên mặt nước là trứng hỏng. Nguyên nhân là không khí thấm vào trứng theo thời gian, làm trọng lượng giảm, khiến trứng nổi lên. Phương pháp này đơn giản, trực quan và đáng tin cậy.

Lắc trứng, kiểm tra lòng trứng

Lắc nhẹ trứng sát tai là mẹo nhanh khác. Trứng tươi, khi lắc sẽ không phát ra tiếng động hoặc tiếng rất nhỏ, vì lòng trắng và lòng đỏ vẫn đặc, kết dính chặt vào vỏ trứng. Ngược lại, nếu trứng đã cũ, lòng trắng và lòng đỏ sẽ loãng ra, tạo khoảng trống bên trong, nên khi lắc sẽ nghe thấy tiếng "lạch cạch" hoặc tiếng nước chảy do lòng trắng và lòng đỏ bị xê dịch.

Nếu vẫn nghi ngờ, đập trứng ra bát sẽ giúp xác định chắc chắn. Trứng tươi có lòng đỏ tròn, căng, lòng trắng đặc, kết dính; trứng hỏng có lòng đỏ xẹp, lòng trắng loãng, màu sắc lạ và mùi hăng. Đây là bước cuối cùng và chính xác nhất trước khi chế biến.

Lưu ý bảo quản

Trứng nên để trong ngăn mát tủ lạnh, tránh nơi ẩm ướt và ánh sáng trực tiếp. Không rửa trứng trước khi bảo quản, sử dụng trong vòng 1–2 tuần và tránh để chung với thực phẩm có mùi mạnh. Khi nấu, đặc biệt với trứng già, nên làm chín hoàn toàn để đảm bảo an toàn.

Phân biệt trứng tươi và hỏng không khó. Quan sát vỏ, ngửi mùi, thử nổi trong nước, lắc nhẹ hoặc kiểm tra lòng trứng là những cách đơn giản nhưng hiệu quả, giúp người nội trợ và du khách chọn trứng an toàn, đảm bảo bữa ăn ngon và bổ dưỡng.