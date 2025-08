Thủ tướng yêu cầu khen thưởng trưởng bản cứu 90 người khỏi thảm họa lũ quét

Chiều 3/8, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên phát cảnh báo thời tiết cho thấy mưa dông còn tiếp diễn trên địa bàn từ đêm 3/8 đến ngày 13/8. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng dự báo mưa lớn, dẫn đến nguy cơ sạt lở tại các tỉnh Tây Bắc, trong đó có Điện Biên, Sơn La - nơi đang chịu thiệt hại lớn vì mưa lũ.

Theo bản tin phát lúc 15h25 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, tối 3/8 và ngày 4/8, thời tiết trên địa bàn tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, có nơi mưa to. Ngày nắng gián đoạn. Gió Tây, Tây Nam cấp 2-3. Trong hai ngày 5 và 6/8, tỉnh Điện Biên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.