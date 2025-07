Thủ tướng yêu cầu khẩn trương cứu nạn vụ lật tàu Quảng Ninh

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã cử Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung tìm mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn khẩn trương tìm kiếm cứu nạn nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân.

Tổ chức giải quyết tốt hậu quả, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình những người bị nạn.

Điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có); rà soát, kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác bảo đảm an toàn hàng hải, tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục ngay các hạn chế bảo đảm tuyệt đối an toàn đối với các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tổ chức theo dõi công tác tìm kiếm cứu nạn, kịp thời điều phối, huy động lực lượng, phương tiện để hỗ trợ triển khai công tác cứu nạn theo đề nghị của các Bộ, địa phương theo thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo với những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ tai nạn, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình những người bị nạn, thông báo cho tàu, thuyền và ngư dân đang đánh bắt hải sản khu vực tàu bị nạn tăng cường quan sát, phối hợp tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Bộ Xây dựng có trách nhiệm hỗ trợ người và phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ và các trang thiết bị cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đáp ứng yêu cầu nhanh nhất việc tìm kiếm cứu nạn.

Trước đó, Tàu Vịnh Xanh 58, biển kiểm soát QN - 7105 xuất bến từ Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long tham quan Vịnh Hạ Long theo Tuyến số 2. Trên tàu chở 51 người, gồm 48 hành khách (41 người lớn, 7 trẻ em đều là người Việt Nam) và 3 thuyền viên.

Khoảng 15h30 chiều 19/7, khi đang trên đường hành trình về cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long, đến khu vực giữa Hòn Gà Chọi và Hòn Cô Đơn thì gặp giông, lốc đánh khiến tàu bị lật úp. Đến thời điểm hiện tại, đã cứu được 8 người và tìm thấy 8 thi thể nạn nhân.

Tàu Vịnh Xanh 58, số đăng ký QN - 7105, do ông Đ.V.T (đăng ký thường trú: phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh) là chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng; giấy chứng nhận ATKT và BVMT phương tiện thủy nội địa số 01404/24S14, do Trạm đăng kiểm phương tiện thủy nội địa - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 10/1/2025, có hiệu lực đến ngày 4/2/2026.