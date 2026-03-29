Thủ tướng làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Trưa nay (29/3), Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn và thị sát nơi xây dựng kho dự trữ chiến lược xăng dầu tại Nghi Sơn.

Theo Lại Hoa/VOV

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lọc hóa Dầu Nghi Sơn Kazutaka Yamato cho biết, hiện công ty đa dạng hoá nguồn cung, ổn định nguồn dầu vận hành nhà máy đến hết tháng 5/2026 và cho rằng cần sự hỗ trợ của Chính phủ.

Ông Kazutaka Yamato cũng cho biết, công ty gặp khó khăn về tài chính, các nhà cung cấp yêu cầu trả trước, trong khi năng lực tài chính công ty không đủ cần có sự hỗ trợ của chủ đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn

Nhận thức Công ty TNHH Lọc hóa Dầu Nghi Sơn cung cấp 40% xăng dầu nội địa, ông cho biết đang nỗ lực chủ động, đa dạng hoá nguồn cung, khắc phục khó khăn hiện tại, duy trì vận hành, ổn định, tính toàn vẹn, độ liên tục của nhà máy trong mọi tình huống.

Ông kiến nghị chủ đầu tư, Chính phủ và tỉnh Thanh Hoá hỗ trợ để Công ty TNHH Lọc hóa Dầu Nghi Sơn ổn định, bảo đảm nguồn cung thiết yếu cho thị trường và tiếp tục đóng góp vào an ninh năng lượng quốc gia thông qua hoạt động sản xuất an toàn, bền vững và hiệu quả.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Công ty TNHH Lọc hóa Dầu Nghi Sơn đã thu xếp đủ nguồn dầu thô cần thiết để bảo đảm hoạt động liên tục đến hết tháng 5/2026 ở mức công suất tối ưu.

Thủ tướng cho rằng việc xây dựng kho dự trữ chiến lược xăng dầu tại Nghi Sơn phải được thực hiện trên tinh thần khẩn cấp.

Trước bối cảnh thị trường ngày càng khó khăn về nguồn cung, công ty đã chủ động triển khai các biện pháp tăng cường thu xếp nguồn dầu thô và kịp thời bố trí được nguồn thay thế phù hợp, qua đó bảo đảm duy trì vận hành ổn định trong thời gian tới.

Thủ tướng cũng cho biết đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn để có thể vận chuyển dầu về Việt Nam qua eo biển Hormuz. Trên tinh thần chủ quyền của Việt Nam và vấn đề nhân đạo, Thủ tướng đề nghị Công ty TNHH Lọc hóa Dầu Nghi Sơn bằng mọi cách có nguồn dầu để nhà máy hoạt động, để vượt qua giai đoạn khó khăn, khủng hoảng, đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Thủ tướng cho biết sẽ đẩy nhanh xây dựng kho dự trữ chiến lược xăng dầu tại Nghi Sơn để nâng cao năng lực tự chủ về năng lượng; đề nghị tỉnh Thanh Hoá tập trung giải phóng mặt bằng, làm tốt công tác tư tưởng để nhân dân nhường đất cho dự án, việc xây dựng kho dự trữ chiến lược xăng dầu tại Nghi Sơn phải được thực hiện trên tinh thần khẩn cấp.

Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa phải tập trung quản trị thật tốt

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, Thủ tướng nhấn mạnh địa phương hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế, do đó phải tập trung quản trị thật tốt.

Khai mạc Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, sáng 29/3, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh nêu rõ: Thanh Hóa có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của khu vực và cả nước; có vị trí rất thuận lợi về giao thương hàng hóa, với đủ các loại hình giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không.

Triển khai hiệu quả 5 'trụ cột'... tạo nền tảng cho đất nước phát triển

Triển khai hiệu quả 5 trụ cột này chính là tạo nền tảng vững chắc cho đất nước phát triển nhanh và bền vững.

5 nhóm vấn đề được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV không chỉ là nhiệm vụ trước mắt, mà là những trụ cột chiến lược định hình tương lai phát triển đất nước.

image-1774667241662.jpg
Ảnh: TTXVN.
Đề xuất nâng mức phạt tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân và tổ chức  đối với các hành vi khai thác thủy sản tại vùng biển nước ngoài.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 38 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản và kiểm ngư, với định hướng siết chặt toàn bộ chuỗi khai thác, giám sát, tiêu thụ nhằm đáp ứng yêu cầu chống khai thác bất hợp pháp (IUU) theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu.

tau-danh-ca-06.png
Ảnh minh hoạ.
