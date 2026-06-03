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Chính trị

Chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thiên Tuấn

Chiều 3/6, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2026 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ.

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Lãnh đạo các bộ, ngành dự họp báo. Ảnh: VGP/QP.

Thông tin tại họp báo cho biết, sáng cùng ngày, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 5 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo Chính phủ, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2026 vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; CPI bình quân tăng 4,3%; thu ngân sách nhà nước đạt 53% dự toán, tăng 15,4% so với cùng kỳ; vốn FDI đăng ký mới đạt hơn 24 tỷ USD, tăng 33,4%.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi với ngành chế biến, chế tạo tăng 9,5%; chỉ số PMI đạt 52,8 điểm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 11%; Việt Nam đón gần 11 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15% so với cùng kỳ.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chính phủ cũng chỉ ra nhiều khó khăn, thách thức như tăng trưởng một số ngành chưa đạt kịch bản đề ra; nhập siêu có xu hướng gia tăng; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; áp lực kiểm soát lạm phát lớn do giá năng lượng thế giới ở mức cao; tình trạng chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật chưa được khắc phục triệt để.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong đó, đặc biệt chú trọng hoàn thiện thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; thúc đẩy giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư nước ngoài; hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và nâng cao năng lực sản xuất trong nước.

Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện điều chỉnh các quy hoạch; tiếp tục tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài; rà soát, kiện toàn hệ thống phân phối xăng dầu; triển khai hiệu quả các chính sách phát triển nhà ở xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số; đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong ghi nhận và đánh giá cao vai trò đồng hành của các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phản ánh thực tiễn đời sống xã hội và góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Ông bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần củng cố niềm tin xã hội và thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

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