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Chính trị

Chỉ định nhân sự vào Thường trực Đảng ủy Chính phủ và Quốc hội

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Đặng Xuân Phong và Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh lần lượt chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội.

Thiên Tuấn

Chiều 3/6, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quyết định cho ông Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Tại Hội nghị, Đảng ủy Chính phủ đã tổ chức công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định kiêm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và tham gia Thường trực Đảng ủy Chính phủ với ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030 cũng ra mắt tại hội nghị, trong đó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng các nhân sự được tin tưởng giao trọng trách Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu Quy chế làm việc của Đảng ủy Chính phủ phải khẳng định tinh thần đổi mới mạnh mẽ, phân cấp, phân quyền, rõ nguyên tắc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền của từng tập thể, từng cá nhân.

Cùng ngày, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định kiêm nhiệm Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội và tham gia Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 với ông Lê Quang Mạnh (Ảnh: Hồng Phong).

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định kiêm nhiệm Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội và tham gia Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội cũng đã xem xét, lấy phiếu tín nhiệm đối với nhân sự được giới thiệu chỉ định Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

#bổ nhiệm #nhân sự #lê minh hưng #đặng xuân phong #chính phủ #nguyễn quốc đoàn

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