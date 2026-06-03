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Chính trị

Không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn.

Thiên Tuấn

Ngày 3/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án "Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển" để trình Bộ Chính trị cho ý kiến, làm cơ sở để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết về xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển trong kỷ nguyên mới.

Tại cuộc làm việc, đại diện Đảng ủy Công an Trung ương đã báo cáo tóm tắt kết quả tiến độ và nội dung của Đề án. Các đại biểu tham dự cũng đã phát biểu ý kiến, tập trung trao đổi và thảo luận sâu sắc về các nội dung liên quan.

PHÁT TRIỂN NHANH PHẢI ĐI ĐÔI VỚI GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH XÃ HỘI

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tên gọi của Nghị quyết cần ngắn gọn, bám sát các yêu cầu của văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng và những yêu cầu phát triển mới trong xây dựng và quản trị một xã hội hiện đại theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa và sự phát triển của đất nước.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: TTXVN.

Để làm sâu sắc hơn các quan điểm chỉ đạo mang tính nền tảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi ý phải xây dựng một xã hội hiện đại, là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng; chủ động tiếp thu tinh hoa văn minh của nhân loại, các thành tựu khoa học công nghệ và quản trị tiên tiến, đồng thời giữ vững độc lập, tự chủ bản sắc văn hóa dân tộc, định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển đất nước.

Phát triển hài hòa giữa vật chất và tinh thần, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, con người, nâng cao đời sống tinh thần, củng cố niềm tin xã hội và hạnh phúc của nhân dân, không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn.

Phát triển nhanh phải đi đôi với giữ vững ổn định xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, không đánh đổi trật tự kỷ cương, công bằng xã hội, môi trường và các giá trị văn hóa để lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Xây dựng con người là trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật và kỉ cương là trụ cột, xây dựng xã hội văn minh xã hội chủ nghĩa, trước hết là xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới có lý tưởng, có nhân cách, có văn hóa, có ý thức công dân, có tinh thần trách nhiệm và có năng lực thích ứng với xã hội hiện đại.

Kết hợp chặt chẽ giữa đức trị và pháp trị, giữa xây và chống, giữa giáo dục, thuyết phục với kỷ luật, kỷ cương và thượng tôn pháp luật...

MỌI CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH PHẢI HƯỚNG TỚI BẢO VỆ CON NGƯỜI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, mọi chủ trương, chính sách phải hướng tới bảo vệ con người, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo để người dân được sống an toàn, lành mạnh, nhân văn, có cơ hội phát triển và được thụ hưởng công bằng, thành quả của phát triển, kết hợp chặt chẽ sự phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, không ai bị bỏ lại phía sau.

Xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại là một đột phá chiến lược; phát triển càng nhanh thì càng phải quản trị xã hội tốt hơn, đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản trị xã hội theo hướng hiện đại, chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý nghị quyết này phải mang tính tích hợp, kết nối và định hình mô hình xã hội Việt Nam trong thời kỳ mới; làm rõ những giá trị chuẩn mực và những yêu cầu tổng thể mà toàn hệ thống chính trị phải hướng tới trong quá trình xây dựng xã hội văn minh, xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh quyết tâm xây dựng nghị quyết với tư duy mới, tầm nhìn xa, nội dung sâu và giải pháp khả thi, có tính hành động cao.

#tổng bí thư #chủ tịch nước #Tô Lâm #văn hoá #kỷ nguyên mới #đề án

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì cuộc làm việc về Đề án xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương

Sáng 3/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan cho ý kiến về Đề án “Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển”.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

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Chính trị

Mở giai đoạn mới trong hợp tác Việt Nam và Thái Lan, Singapore, Philippines

Chuyến thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp Nhà nước tới Singapore, phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2026 và thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công tốt đẹp. Các kết quả toàn diện, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài của chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam với 3 nước Đông Nam Á.

Đây là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khi trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

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Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: BNG
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Chính trị

Việt Nam nâng vị thế qua chuyến thăm ba nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Chuyến thăm ba nước và tham dự Đối thoại Shangri-La 2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thể hiện vị thế mới của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á.

Chiều tối 1/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã trở về Hà Nội, kết thúc thành công chuyến thăm chính thức Thái Lan, Singapore, Philippines và tham dự Đối thoại Shangri-La 2026 tại Singapore. Đây là chuyến công du có ý nghĩa đặc biệt cả về đối ngoại song phương lẫn đa phương, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam tới các nước ASEAN sau Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh nhiều dấu mốc quan trọng của khu vực. Việt Nam và Thái Lan, Việt Nam và Philippines cùng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Philippines đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026, Singapore sẽ giữ cương vị này vào năm 2027, trong khi Việt Nam đang chuẩn bị cho vai trò chủ nhà APEC 2027. Những yếu tố đó càng làm nổi bật ý nghĩa chiến lược của chuyến công du đối với việc tăng cường đoàn kết nội khối và thúc đẩy hợp tác khu vực.

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Mở giai đoạn mới trong hợp tác Việt Nam và Thái Lan, Singapore, Philippines

Chuyến thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp Nhà nước tới Singapore, phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2026 và thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công tốt đẹp. Các kết quả toàn diện, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài của chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam với 3 nước Đông Nam Á.

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