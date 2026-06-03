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Chính trị

Tăng trưởng hai con số bắt đầu từ năng suất lao động

Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Việt Nam cần lực lượng lao động có tay nghề cao, năng suất tốt và khả năng thích ứng với công nghệ mới.

Theo Vũ Điệp/Vietnamnet

Đây là thông điệp được nhiều đại biểu nhấn mạnh tại phiên thảo luận về phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, trong khuôn khổ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam chiều 3/6.

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Bà Thái Thu Xương và ông Nguyễn Ngọc Ân chủ trì phiên thảo luận. Ảnh: Phạm Hải.

Phát biểu đề dẫn tại Trung tâm thảo luận số 5, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho rằng các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động từ lâu là động lực thúc đẩy năng suất, đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp.

Theo bà, nơi nào phong trào thi đua được tổ chức thiết thực, sâu rộng, nơi đó năng suất lao động được nâng cao, sáng kiến kỹ thuật phát huy hiệu quả, chất lượng nguồn nhân lực cải thiện và đời sống người lao động tốt hơn.

Trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm thay đổi mạnh phương thức sản xuất, yêu cầu đặt ra là xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, có chuyên môn, kỹ năng nghề cao và khả năng thích ứng nhanh với công nghệ mới.

Đào tạo tốt, năng suất tăng, thu nhập sẽ cao hơn

Tại phiên thảo luận, ông Cao Minh Hòa, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc Kỹ thuật Công ty CP Sữa TH, cho biết Công đoàn Nghệ An xác định đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ công nhân giỏi nghề là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược dài hạn.

Theo ông Hòa, các cấp công đoàn đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong đào tạo, tạo điều kiện để người lao động tiếp cận hình thức học tập linh hoạt, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề.

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Ông Cao Minh Hòa. Ảnh: Phạm Hải.

Thảo luận vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đặt câu hỏi làm thế nào để đánh giá hiệu quả thực chất của hoạt động đào tạo khi doanh nghiệp và công đoàn đầu tư nguồn lực giúp người lao động học tập, nâng cao kỹ năng.

Trả lời, ông Cao Minh Hòa cho biết doanh nghiệp xây dựng hệ thống đánh giá năng lực đầu vào, lộ trình phát triển nghề nghiệp và bộ chỉ số KPI cho cả lý thuyết lẫn thực hành.

Theo ông Hòa, hiệu quả đào tạo được đo bằng kết quả công việc, sáng kiến cải tiến và giá trị mang lại cho doanh nghiệp. Có sáng kiến của người lao động sau đào tạo chỉ trong 3 tháng đã giúp công ty tiết kiệm khoảng 12 tỷ đồng.

“Mỗi cấp độ năng lực gắn với một khung lương tương ứng. Khi người lao động nâng cao trình độ, được xếp ở cấp độ nghề nghiệp cao hơn thì thu nhập cũng tăng theo”, ông Hòa nói.

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Ông Nguyễn Ngọc Ân. Ảnh: Phạm Hải.

Đề xuất dùng AI chấm điểm phong trào thi đua

Một nội dung đáng chú ý tại phiên thảo luận là đề xuất ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào theo dõi, đánh giá phong trào thi đua.

Ông Phạm Quang Hưởng, Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cho rằng việc đánh giá thi đua ở nhiều nơi vẫn mang tính thủ công, dữ liệu phân tán, thiếu minh bạch và mất nhiều thời gian tổng hợp.

Theo ông, tổ chức công đoàn cần chuyển từ quản lý truyền thống sang quản trị số, sử dụng dữ liệu để đánh giá khách quan, kịp thời phát hiện và tôn vinh các điển hình tiên tiến.

Dẫn chứng từ Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), ông Hưởng cho biết đơn vị này từ năm 2023 đã triển khai nền tảng số quản lý phong trào thi đua, tích hợp AI để phân tích dữ liệu và tự động chấm điểm theo KPI.

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Ông Phạm Quang Hưởng (áo trắng). Ảnh: Phạm Hải.

Kết quả cho thấy thời gian tổng hợp báo cáo thi đua giảm từ 7-10 ngày xuống còn một ngày; tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu tăng 18%; số sáng kiến được ghi nhận tăng 45%. Hơn 85% cán bộ, đoàn viên đánh giá hệ thống minh bạch và công bằng.

Từ thực tiễn này, Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam kiến nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sớm xây dựng nền tảng số dùng chung để quản lý, đánh giá phong trào thi đua trong toàn hệ thống.

Các đại biểu cho rằng để phong trào “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” trở thành động lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, bên cạnh nâng cao tay nghề người lao động, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và AI trong quản lý, đánh giá, ghi nhận sáng kiến và đóng góp của đoàn viên.

vietnamnet.vn
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#năng suất lao động #tăng trưởng

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