Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Thủ tướng họp tháo gỡ vướng mắc hợp chuẩn, hợp quy hàng hóa

Cuộc họp nhằm lắng nghe, cùng trao đổi, bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm hàng hóa.

Khánh Hoài

Chiều 18/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ làm việc với các hội, hiệp hội và doanh nghiệp về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm, hàng hóa.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng cho biết thời gian gần đây, đã nhận được nhiều kiến nghị của các hiệp hội, các doanh nghiệp về công tác tiêu chuẩn hóa, quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp của nước ta với nhiều nước trên thế giới. Vì vậy, cuộc họp nhằm lắng nghe, cùng trao đổi, bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm hàng hóa, qua đó nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.

a-1932.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. (Ảnh: VGP).

Thủ tướng nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, các nghị quyết gần đây của Bộ Chính trị, của Quốc hội, của Chính phủ, tinh thần là chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng tính chủ động, sáng tạo của các cấp, giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí đầu vào, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, tăng tính cạnh tranh của hàng hóa của Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các hội, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp của Việt Nam trong việc tích cực đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, vượt qua các khó khăn, thách thức trong quá trình ứng phó, khắc phục hậu quả đại dịch COVID-19, hậu quả lũ lụt, thiên tai, biến đổi khí hậu, tình hình đứt gãy các chuỗi cung ứng do cạnh tranh chiến lược, các cuộc xung đột trên thế giới, thích ứng với chính sách, cách tiếp cận của các nước.

cats-7106.jpg
Các hội, hiệp hội và doanh nghiệp tham dự cuộc họp. (Ảnh: VGP).

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng nêu rõ tình hình vẫn còn những hạn chế, bất cập, những yêu cầu đặt ra trong việc tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, các quy định, ứng phó với những diễn biến mới, phức tạp của thị trường.

Do đó, Thủ tướng đề nghị các đại biểu trao đổi cởi mở, thẳng thắn thảo luận, chỉ ra những quy chuẩn, tiêu chuẩn cần sửa đổi, cải tiến, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc một cách nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển, đặc biệt là cải cách, cắt giảm các thủ tục hành chính liên quan.

Tinh thần là vừa kiểm soát được, bảo vệ được quyền lợi của người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, vừa phục vụ kiến tạo, tất cả vì sự phát triển, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì lợi ích của nhân dân. Trong đó, cần tăng cường công nhận những tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được thế giới, các nước tiên tiến sử dụng, công nhận.

#Thủ tướng Chính phủ #tháo gỡ vướng mắc hợp chuẩn #hợp quy hàng hóa

Bài liên quan

Xã hội

Thủ tướng gửi thư khen Công an Phú Thọ triệt phá hàng triệu bình chữa cháy giả

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa gửi thư biểu dương Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán bình chữa cháy giả quy mô lớn.

Ngày 15/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa gửi thư khen Công an tỉnh Phú Thọ, biểu dương những chiến công xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh trong thời gian qua. Đặc biệt là thành tích triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán bình chữa cháy giả quy mô lớn tại Công ty TNHH Công nghiệp Tomoken Việt Nam.

Trong thư Thủ tướng viết, thời gian vừa qua, Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, đấu tranh trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, triệt phá nhiều đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả…

Xem chi tiết

Xã hội

Thủ tướng dự lễ khởi công ngôi trường tại xã vùng núi cao biên giới Thanh Hóa

Chiều 14/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công trường nội trú liên cấp tiểu học – trung học cơ sở tại xã miền núi Bát Mọt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các em học sinh xã miền núi Bát Mọt - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các em học sinh xã miền núi Bát Mọt - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự sự kiện có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương; cùng đông đảo đồng bào các dân tộc và các thầy cô giáo, các em học sinh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới