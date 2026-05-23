Thủ tướng dự lễ truy điệu, an táng 28 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Sau lễ truy điệu, an táng 28 hài cốt liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Hạo Nhiên

Ngày 23/5 tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong thời kỳ chiến tranh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; đoàn công tác hai tỉnh Savannakhet và Khammouane của Lào; cùng đông đảo đồng bào, đồng chí.

Trước khi diễn ra Lễ truy điệu, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng đoàn lên dâng hoa, dâng hương, kính viếng, bày tỏ lòng tri ân trước anh linh các liệt sĩ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng di chuyển hài cốt liệt sĩ về khu vực an táng.

Sau đó, các đoàn Trung ương, tỉnh Quảng Trị và phía bạn Lào lên dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Đọc diễn văn tại Lễ truy điệu, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Đảng, Nhà nước và Nhân dân vô cùng tự hào và biết ơn vô hạn các Anh hùng liệt sĩ, các thế hệ tiền bối cha anh và lớp lớp các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh thân mình để giành và giữ độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc, đem lại tự do, hạnh phúc cho Nhân dân.

Qua đó, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, bồi đắp sâu sắc truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Trước đó, cơ quan chức năng đã lấy mẫu để xác định danh tính 28 hài cốt liệt sĩ quy tập tại nước bạn Lào.

Thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn đối với người có công với cách mạng và hưởng ứng chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong thời gian qua, 2 đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 và 589 của tỉnh vượt qua mọi khó khăn để tìm kiếm, cất bốc và đưa các Anh hùng liệt sĩ về an nghỉ nơi quê nhà.

Ngay sau lễ truy điệu, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng di chuyển hài cốt liệt sĩ số 1. Tiếp sau đó, các đại biểu lần lượt di chuyển 27 hài cốt liệt sĩ ra khu vực an táng.

Đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, các sở, ban ngành, đoàn thể và các cơ quan đơn vị lên rải hoa và bỏ nắm đất xuống các phần mộ để tưởng nhớ sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ.

Sau lễ truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Xã hội

Hà Tĩnh truy điệu, an táng 4 hài cốt liệt sỹ hi sinh tại Lào

Tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ truy điệu, an táng 4 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào.

Ngày 26/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng các đơn vị liên quan long trọng tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào.

Tại lễ truy điệu, ông Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đọc điếu văn bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, lòng biết ơn sâu sắc đối với các liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã dành trọn tuổi xuân, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Xã hội

Truy điệu, an táng 23 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

Mùa khô năm 2024-2025, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập, hồi hương 23 hài cốt liệt sĩ.

Sáng 23/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (tỉnh Gia Lai), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 23 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước.

Trong cuộc chiến đấu giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã anh dũng hy sinh, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Xã hội

Xúc động lễ truy điệu, an táng 76 hài cốt liệt sĩ

Tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 76 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất nước Lào.

Ngày 20/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trọng thể Lễ Truy điệu và an táng 76 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất nước Lào được quy tập trong mùa khô 2024 - 2025 trở về đất mẹ.

Được biết, mùa khô năm 2024 - 2025, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An được giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Sổm Bun (nước CHDCND Lào).

