Khởi tố 2 nữ sinh trong vụ đánh hội đồng tại Trường Cao đẳng ở Phú Thọ

Liên quan vụ nữ sinh bị đánh hội đồng tại Trường Cao đẳng ở Phú Thọ, Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 nữ sinh về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan Phương (SN 2010) và Lê Dương Bảo Ngọc (SN 2010) để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hai bị can liên quan vụ nữ sinh bị đánh hội đồng xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, địa chỉ tại tổ 8, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Nhóm nữ sinh liên quan vụ việc bị triệu tập.

Theo cơ quan điều tra, trước đó ngày 20/5, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện tài khoản Facebook “An Ruby” đăng tải đoạn video dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm học sinh hành hung tại khu vực nhà vệ sinh của nhà trường.

Đoạn video sau đó lan truyền nhanh trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ diễn biến vụ việc và các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chiều 19/5, tại khu vực nhà vệ sinh tầng 8 nhà đa năng của Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, do mâu thuẫn cá nhân, 4 học sinh gồm Nguyễn Thị Lan Phương, Nguyễn Khánh L., Lê Dương Bảo Ngọc và Nguyễn Thanh H. đã có hành vi túm tóc, đánh, tát nhiều lần đối với em V.N.K.

Hậu quả, nữ sinh V.N.K bị thương tích và phải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ở Hà Nội.

Đáng chú ý, toàn bộ diễn biến vụ việc còn được các đối tượng sử dụng điện thoại cá nhân ghi hình rồi phát tán lên mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, hành vi của nhóm học sinh không chỉ xâm hại sức khỏe, tinh thần của nạn nhân mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường giáo dục, tác động xấu đến tâm lý học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định pháp luật.

