Khởi tố 2 nữ sinh trong vụ đánh hội đồng tại Trường Cao đẳng ở Phú Thọ

Liên quan vụ nữ sinh bị đánh hội đồng tại Trường Cao đẳng ở Phú Thọ, Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 nữ sinh về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Nguyễn Hinh

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan Phương (SN 2010) và Lê Dương Bảo Ngọc (SN 2010) để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hai bị can liên quan vụ nữ sinh bị đánh hội đồng xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, địa chỉ tại tổ 8, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Nhóm nữ sinh liên quan vụ việc bị triệu tập.

Theo cơ quan điều tra, trước đó ngày 20/5, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện tài khoản Facebook “An Ruby” đăng tải đoạn video dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm học sinh hành hung tại khu vực nhà vệ sinh của nhà trường.

Đoạn video sau đó lan truyền nhanh trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ diễn biến vụ việc và các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chiều 19/5, tại khu vực nhà vệ sinh tầng 8 nhà đa năng của Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, do mâu thuẫn cá nhân, 4 học sinh gồm Nguyễn Thị Lan Phương, Nguyễn Khánh L., Lê Dương Bảo Ngọc và Nguyễn Thanh H. đã có hành vi túm tóc, đánh, tát nhiều lần đối với em V.N.K.

Hậu quả, nữ sinh V.N.K bị thương tích và phải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ở Hà Nội.

Đáng chú ý, toàn bộ diễn biến vụ việc còn được các đối tượng sử dụng điện thoại cá nhân ghi hình rồi phát tán lên mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, hành vi của nhóm học sinh không chỉ xâm hại sức khỏe, tinh thần của nạn nhân mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường giáo dục, tác động xấu đến tâm lý học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định pháp luật.

#bạo lực học đường #khởi tố nữ sinh #đánh hội đồng ở Phú Thọ #phát tán clip hành hung #gây rối trật tự công cộng

Trang Nemo livestream đánh người bị khởi tố, hậu quả từ nghiện mạng xã hội

Ảo tưởng quyền lực cá nhân trên mạng xã hội, chà đạp các chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật đã khiến nhiều người vướng vào "vòng lao lý".

Hotgirl livestream Trang Nemo đánh người: Sau khi nghiên cứu hồ sơ, xét thấy cần làm rõ một số nội dung nên TAND quận 1 (TP.HCM) đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án “gây rối trật tự công cộng” đối với bị can Nguyễn Xuân Hương Trang (30 tuổi, hotgirl livestream Trang Nemo, ngụ TP.HCM) và 4 đồng phạm. Hiện cả 5 bị này đều được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo truy tố, Nguyễn Xuân Hương Trang là chủ cửa hàng “Trang Nemo” trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Do mâu thuẫn trong việc kinh doanh bán hàng online, Trang Nemo cho rằng, Trần My (một người cũng khá nổi tiếng, gây ấn tượng qua các video livestream bán hàng trên mạng) sử dụng hình ảnh từ các trang mạng của Trang Nemo để đăng tải livestream bán sản phẩm giảm cân y hệt nhưng giá rẻ bất ngờ. Khi đối thủ đến xin lỗi mình vì mâu thuẫn giữa 2 bên, Trang Nemo cùng nhân viên lao vào đánh người, gây thương tích.
"Anh em xã hội" đến đánh thanh niên đá vào đầu nữ sinh: Trượng nghĩa hay vi phạm?

(Kiến Thức) - Sau khi clip thanh niên đá, đánh vào đầu nữ sinh chỉ vì va chạm giao thông được đăng tải lên mạng, nhiều "anh em xã hội" đã kéo đến tận nhà để đánh, thanh niên kia. Song, nhiều ý kiến cho rằng đó không phải hành động trượng nghĩa mà vi phạm pháp luật. 

Liên quan đến vụ nam thanh niên đá vào đầu nữ sinh chỉ vì va chạm giao thông ở Bình Dương, ngày 10/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội "cố ý gây thương tích" đối với Lê Tấn Thành (29 tuổi, ngụ P.Tương Bình Hiệp).
Trước khi bị khởi tố bởi cơ quan chức năng, với hành vi đánh nữ sinh dã man của Lê Tấn Thành, hắn đã bị một nhóm "anh em xã hội" kéo đến tận nhà để dạy cho 1 bài học. 
Công an Quảng Bình làm rõ nhóm nữ sinh bị quay clip đánh hội đồng

Trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh bị một nhóm nữ sinh khác lao vào hành hung.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, cơ quan Công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ việc 2 nữ sinh bị đánh hội đồng rồi quay clip tung lên mạng xã hội. Nhà trường đang vận động gia đình học sinh bị hại sớm ổn định tâm lý để đưa các em trở lại trường.
Hình ảnh nhóm nữ sinh bị hành hung quay clip đưa lên mạng xã hội. 
