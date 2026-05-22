Khởi tố kẻ chửi bới, xúc phạm 3 cán bộ công an xã ở Hải Phòng

Nguyễn Văn Việt – kẻ có hành vi chửi bới, xúc phạm, chống đối 3 cán bộ Công an xã Tiên Minh, vừa bị khởi tố về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Chiều 22/5, Công an TP Hải Phòng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Việt (SN 1985, trú tại thôn Minh Hậu, xã Tiên Minh, Hải Phòng) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tiên Minh biểu dương Công an xã đã có thành tích xuất sắc xử lý đối tượng chống người thi hành công vụ.

Việt là đối tượng có hành vi chửi bới, xúc phạm, chống đối, chống người thi hành công vụ đối với 3 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tiên Minh.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 16/5, tại quán ăn sáng thuộc xã Tiên Minh, Hải Phòng, Nguyễn Văn Việt sau khi uống rượu đã xảy ra mâu thuẫn và dùng ghế nhựa đánh anh P.V.T (SN 1981, trú cùng xã Tiên Minh) gây thương tích.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tiên Minh (Công an thành phố Hải Phòng) triển khai lực lượng xuống hiện trường xác minh, xử lý vụ việc. Quá trình làm việc với Cơ quan Công an, đối tượng Việt có biểu hiện say rượu, chửi bới, xúc phạm, chống đối và có hành vi “Chống người thi hành công vụ” đối với 3 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tiên Minh.

