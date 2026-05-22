Khởi tố kẻ chửi bới, xúc phạm 3 cán bộ công an xã ở Hải Phòng

Nguyễn Văn Việt – kẻ có hành vi chửi bới, xúc phạm, chống đối 3 cán bộ Công an xã Tiên Minh, vừa bị khởi tố về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Chiều 22/5, Công an TP Hải Phòng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Việt (SN 1985, trú tại thôn Minh Hậu, xã Tiên Minh, Hải Phòng) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tiên Minh biểu dương Công an xã đã có thành tích xuất sắc xử lý đối tượng chống người thi hành công vụ.

Việt là đối tượng có hành vi chửi bới, xúc phạm, chống đối, chống người thi hành công vụ đối với 3 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tiên Minh.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 16/5, tại quán ăn sáng thuộc xã Tiên Minh, Hải Phòng, Nguyễn Văn Việt sau khi uống rượu đã xảy ra mâu thuẫn và dùng ghế nhựa đánh anh P.V.T (SN 1981, trú cùng xã Tiên Minh) gây thương tích.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tiên Minh (Công an thành phố Hải Phòng) triển khai lực lượng xuống hiện trường xác minh, xử lý vụ việc. Quá trình làm việc với Cơ quan Công an, đối tượng Việt có biểu hiện say rượu, chửi bới, xúc phạm, chống đối và có hành vi “Chống người thi hành công vụ” đối với 3 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tiên Minh.

Tin nóng ngày 1/8: Cháu bé tử nạn khi về quê tránh dịch bằng xe ba gác

Cháu bé 15 tuổi tử nạn khi về quê tránh dịch bằng xe ba gác; chém vợ và chị vợ trọng thương rồi tự sát; Nghi phạm sát hại mẹ ruột rồi bỏ trốn... là những tin nóng ngày 1/8.

Cháu bé 15 tuổi tử nạn khi về quê tránh dịch bằng xe ba gác. Chiều 1/8, Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết, các cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ tai nan làm cháu Trương Xuân Thịnh (15 tuổi, quê Nghệ An) tử vong. Thịnh cùng cha mẹ và 2 em đi xe ba gác từ Đồng Nai về Nghệ An. 23h ngày 31/7, khi gia đình đang khai báo tại chốt kiểm dịch giáp ranh Bình Thuận, Đồng Nai, một chiếc xe tải lao vào chốt khiến cháu Thịnh tử vong. 6 người bị thương gồm 4 người thân của Thịnh và 2 CSGT.
Chém vợ và chị vợ trọng thương rồi tự sát. Do mâu thuẫn cá nhân, khoảng 7h40 sáng 1/8, tại nhà mẹ vợ ở thôn Tiên Nông, xã Đại Bản, TP Hải Phòng, Phạm Văn Mạnh (SN 1983) đã dùng bình nước thủy tinh đập vào đầu vợ và dùng mảnh vỡ gây thương tích cho vợ. Khi chị gái vợ đến can ngăn cũng bị Mạnh dùng kéo gây thương tích. Sau đó, Mạnh cố thủ trong nhà và dùng kéo tự đâm vào cổ và ngực 4 phát tự sát. Cả ba người sau đó được đưa đi cấp cứu, vợ chồng Mạnh nguy kịch.
CA xã dùng còng số 8 khống chế dân, cấm khách mua hàng?

(Kiến Thức) - Trong quá trình dẹp chợ cóc, công an xã Trường Thành (An Lão - Hải Phòng) đã khóa tay một tiểu thương bằng còng số 8 mà không có biên bản nào. 

Dùng còng số 8 khống chế tiểu thương như tội phạm hình sự
Dư luận xã Trường Thành (huyện An Lão, TP Hải Phòng) đang xôn xao trước thông tin, công an xã Trường Thành dùng còng số 8 khóa tiểu thương như tội phạm hình sự trong quá trình lực lượng công an xã này đi dẹp chợ cóc ở khu vực trước cửa trường mầm non xã Trường Thành.
