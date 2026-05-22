Xã hội

Khóa cổng giữ người trái pháp luật, cặp vợ chồng lĩnh án

Chiều 22/5, TAND KV7 đã tuyên án vợ chồng có hành vi “Giữ người trái pháp luật” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân”.

Hà Ngọc Chính

Chiều 22/5, TAND khu vực 7 (Gia Lai) đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Tâm 1 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân” và 2 năm 6 tháng tù về tội “Giữ người trái pháp luật”. Tổng chung hình phạt là 4 năm tù; bị cáo Lê Hữu Thống 2 năm tù về tội “Giữ người trái pháp luật”.

VKSND khu vực 7 – Gia Lai truy tố bị cáo Trần Thị Tâm (SN 1970) và chồng là Lê Hữu Thống (SN 1969) cùng trú tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai về tội “Giữ người trái pháp luật”, do có hành vi khóa trái cổng nhốt cán bộ công an và một số người khác...

Quang cảnh phiên toà.

Ngoài tội trạng trên, bị cáo Tâm còn bị truy tố thêm về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân”, khi liên tục có những bài viết trên mạng xã hội để bôi nhọ người khác.

Theo cáo trạng, Trần Thị Tâm là người có nhu cầu nhận chuyển nhượng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) từ bà Hồ Thị P. và bà Nguyễn Thị H.; Tâm đã đặt cọc hàng tỷ đồng cho bà P. và bà H. để nhận chuyển nhượng các GCN đất. Khi đến ngày hẹn ký kết, công chứng hợp đồng sang nhượng GCN đất, thì các bên phát sinh một số vấn đề, không thống nhất với nhau về cách giải quyết, không ký kết được hợp đồng sang nhượng.

Bị cáo Trần Thị Tâm sau khi tuyên án.

Phát sinh mâu thuẫn, lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, từ ngày 19/7/2023 đến ngày 18/7/2024, T. đã sử dụng tài khoản Facebook “Tâm Phát” để đăng tải, phát tán trên mạng xã hội Facebook nhiều bài viết kèm theo hình ảnh cá nhân của bà P., bà H. và sử dụng những từ ngữ mang tính chất thóa mạ, nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của 2 bà này.

Về phía bà H., sau khi không ký kết được hợp đồng sang nhượng đất với Trần Thị Tâm thì tháng 12/2023 bà đã sang nhượng GCN 4 thửa đất của mình tại phường Hội Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai (nay là phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) cho ông Đỗ Bách K.

Ông K. dù đã nhiều lần trình báo sự việc đến UBND phường Hội Phú, nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Đến ngày 25/01/2025, sau khi đã gửi thông báo cho UBND phường Hội Phú, ông K. và một người quen đến 4 thửa đất mà mình đã nhận chuyển nhượng để dọn dẹp, chuẩn bị xây dựng nhà, thì bị vợ chồng Tâm, Thống ngăn cản.

Các bị cáo nghe toà tuyên án.

Lúc này, vợ chồng Tâm cho rằng ông K. dẫn người đến gây rối trên đất của mình, nên khóa cổng ra vào thửa đất lại rồi gọi điện thoại báo lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Gia Lai. Sau đó, đơn vị này trao đổi thông tin đến Công an phường Hội Phú.

Khi thấy 2 cán bộ Công an phường Hội Phú (mặc quân phục Cảnh sát nhân dân, đeo quân hàm theo đúng quy định) đến thì Thống mở cổng cho 2 cán bộ Công an phường và Tổ trưởng Tổ dân phố vào. Khoảng 30 phút sau, bất ngờ Thống ra khóa cổng lại, không cho những người bên trong ra ngoài. Quá trình làm việc và thuyết phục, Tâm vẫn tiếp tục chống đối, bất hợp tác.

Đến hơn 13h, Công an TP. Pleiku (cũ) cử lực lượng đến hiện trường giải thích, vận động, gọi loa yêu cầu Thống, Tâm mở cổng, nhưng cả hai vẫn không chấp hành. Vào lúc 14h, Công an TP. Pleiku đã phải phá khoá, mở cổng vào lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với cặp vợ chồng Thống, Tâm về hành vi giữ người trái pháp luật và thu giữ một số vật chứng có liên quan.

