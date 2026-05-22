Nâng mức khấu trừ thuế TNCN lên 5 triệu đồng cho thu nhập vãng lai

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân với nhiều điều chỉnh quan trọng liên quan đến quy định khấu trừ thuế.

Nâng khấu trừ thuế tại nguồn lên 5 triệu đồng/lần

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc nâng mức chạm ngưỡng khấu trừ thuế đối với thu nhập vãng lai lên 5 triệu đồng, áp dụng cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, bao gồm cả trường hợp người lao động đã chấm dứt hợp đồng nhưng vẫn nhận các khoản chi trả tồn đọng.

Bộ Tài chính trình Chính phủ điều chỉnh tăng mức thu nhập để làm căn cứ tạm khấu trừ thuế 10% từ mức 2 triệu đồng/lần lên 5 triệu đồng/lần

Theo đó, nếu mức chi trả từ 5 triệu đồng/lần trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải khấu trừ 10% thuế trước khi thanh toán, còn dưới mức này thì chỉ thực hiện khấu trừ nếu người nhận có yêu cầu. Quy định này thể hiện sự thay đổi lớn so với dự thảo lấy ý kiến ban đầu khi Bộ Tài chính chỉ đề xuất tăng từ 2 triệu đồng lên 3 triệu đồng.

Song song đó, để bảo vệ quyền lợi cho người lao động, dự thảo quy định trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất khoản thu nhập thuộc diện khấu trừ 10% nhưng ước tính tổng thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì được quyền làm bản cam kết theo mẫu gửi nơi trả thu nhập để tạm thời chưa bị khấu trừ thuế. Căn cứ vào đây, đơn vị chi trả sẽ không giữ lại 10% thuế, nhưng khi kết thúc năm tính thuế, họ vẫn phải tổng hợp danh sách những cá nhân này để nộp cho cơ quan thuế. Người làm cam kết phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của mình và sẽ bị xử lý theo pháp luật về quản lý thuế nếu phát hiện có gian lận.

Nới lỏng nghĩa vụ quyết toán với nguồn thu nhập thứ hai

Ngoài ra, dự thảo cũng nới lỏng điều kiện miễn quyết toán thuế đối với thu nhập phụ khi đề xuất nâng mức trần từ 10 triệu đồng hiện hành lên 15 triệu đồng. Nghĩa là, nếu cá nhân có thêm thu nhập ở nơi khác mà phần thu nhập này bình quân tháng trong năm không quá 15 triệu đồng, đã được nơi chi trả tạm khấu trừ 10% và bản thân không có nhu cầu quyết toán thì không phải làm thủ tục quyết toán thuế đối với khoản thu nhập này. Riêng đối với những cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên, kể cả trường hợp ký hợp đồng dài hạn tại nhiều nơi, các tổ chức và cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần như quy định hiện hành.

Quy định rõ các khoản không thuộc diện khấu trừ thuế

Đáng chú ý về mặt hoàn thiện thể chế, dự thảo Nghị định lần này có sự thay đổi lớn về cách thức quy định danh mục thu nhập chịu thuế. Thay vì liệt kê song song các khoản "phải khấu trừ" và "không phải khấu trừ", cơ quan soạn thảo áp dụng phương pháp loại trừ.

Dự thảo chỉ quy định rõ các khoản không thuộc diện khấu trừ thuế, bao gồm: Thu nhập từ hoạt động kinh doanh của cá nhân cư trú; Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản; Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng (trừ một số trường hợp đặc thù có quy định riêng).

Đối với tất cả các khoản thu nhập nằm ngoài nhóm loại trừ trên, nguyên tắc khấu trừ thuế bắt buộc sẽ được áp dụng. Đồng thời, dự thảo cũng siết chặt lỗ hổng quản lý bằng quy định: Nếu cá nhân nhận thu nhập từ các cá nhân khác (chưa khấu trừ thuế) hoặc từ tổ chức nước ngoài không đăng ký thuế tại Việt Nam, người nhận buộc phải tự thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

