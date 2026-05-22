Bắt quả tang cán bộ thuế ở Cần Thơ nhận 100 triệu đồng của doanh nghiệp

Cán bộ thuế ở Cần Thơ, bị công an ập vào bắt quả tang khi đang nhận tiền của doanh nghiệp bên trong chiếc ô tô đậu trước quán cà phê.

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Minh Trường để điều tra hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Trường. (Ảnh: CACC)

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Minh Trường là công chức thuộc Thuế cơ sở 2, trực thuộc Thuế TP Cần Thơ.

Giữa tháng 4 vừa qua, tổ kiểm tra thuế số 1 thuộc Thuế cơ sở 2, do Trường làm tổ trưởng tiến hành kiểm tra tại Công ty TNHH Nông nghiệp X (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ) do ông T. làm giám đốc.

Dù đã lập biên bản kiểm tra nhưng Trường không giao cho doanh nghiệp theo quy định. Đến ngày 5/5, ông Trường thông báo với ông T. là công ty mắc nhiều lỗi vi phạm về thuế và có thể bị xử phạt với số tiền rất lớn.

Để "giảm nhẹ" mức phạt và sửa lại biên bản theo hướng có lợi cho doanh nghiệp, Trường yêu cầu ông T. phải đưa 250 triệu đồng. Trong đó, Trường sẽ giữ 185 triệu đồng, còn 65 triệu đồng nộp phạt hành chính công khai.

Do thường xuyên bị gây áp lực, ông T. đã làm đơn tố giác gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ.

Thời điểm ông Trường bị bắt quả tang nhận 100 triệu đồng từ doanh nghiệp. (Ảnh: CACC)

Chiều 18/5, theo hẹn của Trường, ông T. mang tiền đến một quán cà phê trên đường Lê Nhật Tảo (phường Hưng Phú). Tại đây, khi Trường đang nhận trước 100 triệu đồng từ ông T. bên trong một chiếc ô tô đậu trước quán thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang.

Khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của bị can, cảnh sát thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan và nhiều sổ tiết kiệm đứng tên Trường.

Vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan.

Hà Nội truy tìm đối tượng dùng giấy tờ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an Hà Nội đang truy tìm nam thanh niên sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo, gây ảnh hưởng an ninh và tài sản của người dân tại quận Đống Đa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông tin, đơn vị đang tiến hành xác minh vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào ngày 15/12/2021 tại số 339 Giảng Võ, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, một nam thanh niên đã sử dụng Giấy Chứng minh nhân dân giả, tuy nhiên được gắn ảnh thật của chính đối tượng, nhằm tạo lòng tin để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người dân.

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng

Quân khai nhận đã sử dụng giấy tờ giả đứng tên Hoàng Văn Nhuận để thực hiện hành vi lừa đảo, đồng thời khai nhận đồng phạm là Nguyễn Văn Dũng.

Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2017. Quá trình xác minh, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Minh Quân (SN 1967; thường trú tại: phường Ba Đình, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt nữ quái bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguyễn Thị Mai là đối tượng truy nã “Đặc biệt nguy hiểm” về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quyết định truy nã của Công an tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 30/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng bắt giữ thành công đối tượng truy nã quốc tế Nguyễn Thị Mai (SN 1986, trú phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh).

Đối tượng Nguyễn Thị Mai.
