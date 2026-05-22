Bắt quả tang cán bộ thuế ở Cần Thơ nhận 100 triệu đồng của doanh nghiệp

Cán bộ thuế ở Cần Thơ, bị công an ập vào bắt quả tang khi đang nhận tiền của doanh nghiệp bên trong chiếc ô tô đậu trước quán cà phê.

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Minh Trường để điều tra hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Trường. (Ảnh: CACC)

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Minh Trường là công chức thuộc Thuế cơ sở 2, trực thuộc Thuế TP Cần Thơ.

Giữa tháng 4 vừa qua, tổ kiểm tra thuế số 1 thuộc Thuế cơ sở 2, do Trường làm tổ trưởng tiến hành kiểm tra tại Công ty TNHH Nông nghiệp X (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ) do ông T. làm giám đốc.

Dù đã lập biên bản kiểm tra nhưng Trường không giao cho doanh nghiệp theo quy định. Đến ngày 5/5, ông Trường thông báo với ông T. là công ty mắc nhiều lỗi vi phạm về thuế và có thể bị xử phạt với số tiền rất lớn.

Để "giảm nhẹ" mức phạt và sửa lại biên bản theo hướng có lợi cho doanh nghiệp, Trường yêu cầu ông T. phải đưa 250 triệu đồng. Trong đó, Trường sẽ giữ 185 triệu đồng, còn 65 triệu đồng nộp phạt hành chính công khai.

Do thường xuyên bị gây áp lực, ông T. đã làm đơn tố giác gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ.

Thời điểm ông Trường bị bắt quả tang nhận 100 triệu đồng từ doanh nghiệp. (Ảnh: CACC)

Chiều 18/5, theo hẹn của Trường, ông T. mang tiền đến một quán cà phê trên đường Lê Nhật Tảo (phường Hưng Phú). Tại đây, khi Trường đang nhận trước 100 triệu đồng từ ông T. bên trong một chiếc ô tô đậu trước quán thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang.

Khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của bị can, cảnh sát thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan và nhiều sổ tiết kiệm đứng tên Trường.

Vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan.