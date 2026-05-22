Phát hiện cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm ở Hải Phòng

Cơ quan chức năng Hải Phòng vừa phát hiện cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm 6-BAP. Hơn 229 kg giá đỗ thành phẩm chứa chất độc hại đã bị thu giữ.

Thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, mới đây, Công an xã Trường Tân phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hải Phòng kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ của ông Nguyễn Văn Lên (SN 1971, trú tại thôn An Vệ, xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng).

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm. Ảnh: Công an Hải Phòng.

Theo cơ quan chức năng, cơ sở này hoạt động trên diện tích khoảng 50m2, mỗi ngày sản xuất khoảng 70kg giá đỗ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 40 thùng đang ủ giá đỗ trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh, cùng nhiều vỏ thùng và can chứa dung dịch hóa chất dùng trong quá trình sản xuất.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 229,62kg giá đỗ thành phẩm. Kết quả giám định cho thấy số giá đỗ này cùng 3 thùng phi chứa nước dùng để sản xuất đều có chứa chất 6-Benzylaminopurine (6-BAP), là chất kích thích tăng trưởng không nằm trong danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hải Phòng, chất 6-BAP gây kích thích tăng trưởng, giúp giá đỗ phát triển nhanh, thân mập, rễ ngắn và giữ độ tươi lâu. Tuy nhiên, việc sử dụng chất này trong sản xuất thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người tiêu dùng.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở thừa nhận đã mua chất kích thích trên mạng internet, pha với nước rồi tưới trực tiếp trong quá trình ủ giá đỗ nhằm giúp sản phẩm phát triển nhanh và có mẫu mã đẹp hơn.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

