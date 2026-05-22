Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội nói gì về clip nam sinh bị đánh?

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh xô xát giữa một số sinh viên tại khu vực cơ sở đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.

Clip ghi lại hình ảnh 3 nam thanh niên mặc áo đỏ bất ngờ xông tới, liên tục đấm vào vùng đầu và người của một nam thanh niên mặc áo khoác màu đen. Bị tấn công dồn dập, nam thanh niên mặc áo đen chống trả nhưng vẫn bị đối phương đánh tới tấp.

Hình ảnh cắt từ clip.

Thông tin về vụ việc, ông Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội cho biết, vụ việc xảy ra tại khu vực cơ sở 2 của trường, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa một số sinh viên trong quá trình giao tiếp, trêu đùa và dẫn đến xích mích, mất kiểm soát hành vi. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cán bộ quản lý, giáo viên và lực lượng chức năng của nhà trường đã kịp thời có mặt để can thiệp, ổn định tình hình, đồng thời đưa các sinh viên liên quan về làm việc, tường trình và xử lý theo quy định.

"Qua xác minh ban đầu, vụ việc mang tính bộc phát, không phải hành vi có tổ chức hay liên quan đến các yếu tố phức tạp khác. Các sinh viên liên quan đã nhận thức được hành vi sai phạm, phối hợp làm việc với nhà trường, đồng thời cam kết không tái diễn các hành vi vi phạm nội quy, quy chế học sinh, sinh viên.

Nhà trường đã tiến hành xử lý vụ việc theo đúng quy định, đồng thời tổ chức gặp gỡ, nhắc nhở, tăng cường công tác giáo dục ý thức, kỹ năng ứng xử và văn hóa học đường đối với sinh viên toàn trường".