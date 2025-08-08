Hà Nội

Thế giới

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sắp thăm Trung Quốc

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến sẽ tới thăm Trung Quốc và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) vào cuối tháng này.

Theo Phan Tùng/VOV

Chuyến thăm sẽ là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Ấn Độ công du tới Trung Quốc trong vòng 7 năm qua. Một nguồn tin Chính phủ Ấn Độ đã xác nhận với hãng tin Reuters về thông tin này.

Đây là một dấu hiệu nữa cho thấy mối quan hệ đang dần ấm lên giữa hai cường quốc châu Á, trong bối cảnh quan hệ giữa Ấn Độ với Mỹ đang xấu đi nhanh chóng, liên quan tới mức thuế quan mà Tổng thống Donald Trump áp đặt lên hàng hóa xuất khẩu của Ấn Độ, hiện đã ở mức 50%.

Dự kiến, ông Modi sẽ tới thành phố Thiên Tân, Trung Quốc để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh SCO khai mạc vào sáng ngày 31/8.

ando.png
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Reuters.

Lần cuối Thủ tướng Ấn Độ có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc là vào tháng 6/2018. Quan hệ Ấn - Trung đã xấu đi nghiêm trọng sau vụ đụng độ quân sự tại đường biên giới chung ở Đông Ladakh hồi tháng 6/2020 khiến nhiều binh sỹ hai bên thiệt mạng.

Quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc chỉ thực sự có những bước cải thiện sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Modi và Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tại Nga vào tháng 10/2024. Kể từ đó, hai nước láng giềng châu Á đã có những bước đi hạ nhiệt căng thẳng, từng bước nối lại giao thương và hợp tác.

VOV
