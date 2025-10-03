Cục Quản lý Dược vừa đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy toàn quốc lô Kem thảo dược đông y (hộp 1 lọ 40 g) do Công ty TNHH mỹ phẩm Paris đưa ra thị trường.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 2850/QLD-MP ngày 01/10/2025 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm của Công ty TNHH mỹ phẩm Paris; Chi nhánh Công ty TNHH mỹ phẩm Paris tại Đắk Lắk.

Theo thông báo, Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem thảo dược đông y - Hộp 1 lọ 40g. Trên nhãn ghi: Trắng da - Nám sạm -Tàn nhang - Đồi mồi - Đa chức năng. Số tiếp nhận Phiếu công bố 05/16/CBMP-ĐL, số lô 01, NSX 25/4/2025, HSD 03 năm kể từ ngày sản xuất. Công ty TNHH mỹ phẩm Paris (địa chỉ: 382/46 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh, nay là 382/46 Huỳnh Tấn Phát, xã Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Một phần Công văn số 2850/QLD-MP của Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm vi phạm. Ảnh chụp màn hình

Lý do thu hồi do lô sản phẩm được sản xuất sau khi hết hạn số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Số tiếp nhận Phiếu công bố: 05/16/CBMP-ĐL ngày 28/01/2016 chỉ có giá trị 05 năm); Nhãn sản phẩm ghi công dụng không phù hợp với sản phẩm mỹ phẩm.

Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế TP Hà Nội lấy mẫu tại Quầy thuốc Minh Ngọc (địa chỉ: Thôn Nghĩa Lại, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh cũ, TP Hà Nội) để kiểm tra chất lượng.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Kem thảo dược đông y - Hộp 1 lọ 40g nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi lô và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo; Xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH mỹ phẩm Paris, Chi nhánh Công ty TNHH mỹ phẩm Paris tại Đắk Lắk phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Kem thảo dược đông y - Hộp 1 lọ 40g nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Kem thảo dược đông y - Hộp 1 lọ 40g nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 26/10/2025.

Đề nghị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk giám sát Công ty TNHH mỹ phẩm Paris, Chi nhánh Công ty TNHH mỹ phẩm Paris tại Đắk Lắk trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Kem thảo dược đông y - Hộp 1 lọ 40g không đáp ứng quy định; Kiểm tra Công ty TNHH mỹ phẩm Paris, Chi nhánh Công ty TNHH mỹ phẩm Paris tại Đắk Lắk trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. Trong đó, có sản xuất và đưa ra lưu thông lô sản phẩm sau khi hết hạn số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/11/2025.