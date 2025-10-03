Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem thảo dược đông y

Cục Quản lý Dược vừa đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy toàn quốc lô Kem thảo dược đông y (hộp 1 lọ 40 g) do Công ty TNHH mỹ phẩm Paris đưa ra thị trường.

Bình Nguyên

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 2850/QLD-MP ngày 01/10/2025 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm của Công ty TNHH mỹ phẩm Paris; Chi nhánh Công ty TNHH mỹ phẩm Paris tại Đắk Lắk.

Theo thông báo, Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem thảo dược đông y - Hộp 1 lọ 40g. Trên nhãn ghi: Trắng da - Nám sạm -Tàn nhang - Đồi mồi - Đa chức năng. Số tiếp nhận Phiếu công bố 05/16/CBMP-ĐL, số lô 01, NSX 25/4/2025, HSD 03 năm kể từ ngày sản xuất. Công ty TNHH mỹ phẩm Paris (địa chỉ: 382/46 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh, nay là 382/46 Huỳnh Tấn Phát, xã Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

1-639.jpg
Một phần Công văn số 2850/QLD-MP của Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm vi phạm. Ảnh chụp màn hình

Lý do thu hồi do lô sản phẩm được sản xuất sau khi hết hạn số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Số tiếp nhận Phiếu công bố: 05/16/CBMP-ĐL ngày 28/01/2016 chỉ có giá trị 05 năm); Nhãn sản phẩm ghi công dụng không phù hợp với sản phẩm mỹ phẩm.

Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế TP Hà Nội lấy mẫu tại Quầy thuốc Minh Ngọc (địa chỉ: Thôn Nghĩa Lại, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh cũ, TP Hà Nội) để kiểm tra chất lượng.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Kem thảo dược đông y - Hộp 1 lọ 40g nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi lô và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo; Xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH mỹ phẩm Paris, Chi nhánh Công ty TNHH mỹ phẩm Paris tại Đắk Lắk phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Kem thảo dược đông y - Hộp 1 lọ 40g nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Kem thảo dược đông y - Hộp 1 lọ 40g nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 26/10/2025.

Đề nghị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk giám sát Công ty TNHH mỹ phẩm Paris, Chi nhánh Công ty TNHH mỹ phẩm Paris tại Đắk Lắk trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Kem thảo dược đông y - Hộp 1 lọ 40g không đáp ứng quy định; Kiểm tra Công ty TNHH mỹ phẩm Paris, Chi nhánh Công ty TNHH mỹ phẩm Paris tại Đắk Lắk trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. Trong đó, có sản xuất và đưa ra lưu thông lô sản phẩm sau khi hết hạn số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/11/2025.

#Kem thảo dược đông y #thu hồi mỹ phẩm #Cục Quản lý Dược #tiêu hủy mỹ phẩm #đình chỉ lưu hành #Công ty TNHH mỹ phẩm Paris

Bài liên quan

Sống Khỏe

Thu hồi lô sản phẩm Dung dịch vệ sinh Trầu không trà xanh của Delavy

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi và tiêu hủy lô mỹ phẩm Trầu không trà xanh của Delavy vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng về vi sinh vật.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 2849/QLD-MP ngày 01/10/2025 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt chất lượng của Công ty TNHH dược mỹ phẩm Delavy.

Cụ thể, đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Dung dịch vệ sinh Trầu không trà xanh - hộp 1 chai 150 ml. Trên nhãn ghi: Số tiếp nhận Phiếu công bố 181/20/CBMP-NĐ, số lô 03425, NSX 02/4/2025, HSD 01/4/2028. Công ty TNHH dược mỹ phẩm Delavy (địa chỉ: 141, đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Giao Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, nay là 141, đường Trần Hưng Đạo, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Sữa rửa mặt Vinatid của Dược mỹ phẩm GAMMA sai công thức... hại da?

Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết, chuyên gia da liễu cho biết, sai lệch trong công thức mỹ phẩm là một vi phạm nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe làn da.

Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Công văn số 2633/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm Vinatid, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 004149/20/CBMP-HCM, cấp ngày 05/10/2020.

Sản phẩm do Công ty TNHH MTV sản xuất dược - mỹ phẩm GAMMA chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, địa chỉ doanh nghiệp kê khai trên hồ sơ công bố: Số nhà 18 đường Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, quận Tân Phú (cũ), TP HCM; Chi nhánh - Công ty TNHH MTV sản xuất dược - mỹ phẩm GAMMA, địa chỉ: Số nhà 201/21 Nguyễn Thị Né, Ấp Phú Hiệp, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi (cũ), TP HCM sản xuất.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thu hồi khẩn cấp thuốc Pyfaclor Kid do không đạt chất lượng

Cục Quản lý Dược vừa ra quyết định thu hồi trên toàn quốc lô thuốc Cốm pha hỗn dịch uống Pyfaclor Kid (Cefaclor 125 mg).

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 475/QĐ-QLD, yêu cầu thu hồi trên toàn quốc lô thuốc Cốm pha hỗn dịch uống Pyfaclor Kid (Cefaclor 125mg) do vi phạm chất lượng ở mức độ 2.

Lô thuốc cốm pha hỗn dịch uống Pyfaclor Kid (Cefaclor 125 mg), số đăng ký lưu hành VD-26427-17, số lô 410923, ngày sản xuất 13/9/2023, hạn dùng 13/9/2026, do Công ty Cổ phần Dược phẩm Pymepharco sản xuất.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới