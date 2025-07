Thu hồi, tiêu huỷ mẫu sản phẩm Vitamin E kém chất lượng

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành thông báo số 2018/QLD-MP về việc thu hồi, tiêu huỷ mẫu sản phẩm không đạt chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.



Cụ thể, căn cứ Công văn số 1058/KNTMPTP-KHTCKT đề ngày 04/7/2025 của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm – Sở Y tế Hà Nội kèm các Phiếu kiểm nghiệm số 20/KNM-25 và số 21/KNM-25 ngày 02/7/2025 và hồ sơ liên quan báo cáo mẫu sản phẩm Vitamin E Mosturising Cream Enriched with Sunflowers Oil, trên nhãn ghi: Product of Thailand; thông tin về số lô 56, NSX 01012024, Hạn dùng 01012028. Nhãn in trên lọ sản phẩm bằng tiếng nước ngoài và không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không có thông tin cơ sở chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Mẫu sản phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm – Sở Y tế Hà Nội lấy mẫu tại Nhà thuốc An An (địa chỉ: 153, TDP 14, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (cũ), TP Hà Nội nay là 153, TDP 14, phường Kiến Hưng, TP Hà Nội), Nhà thuốc Thảo Vy (địa chỉ: số 122 đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm (cũ), TP Hà Nội nay là số 122 đường Nguyễn Văn Giáp, phường Từ Liêm, TP Hà Nội) để kiểm tra chất lượng. Mẫu thử không đạt chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật và không phát hiện vitamin E (Tocopheryl acetat) ở giới hạn phát hiện (LOD) 25,8µg/g.

Ảnh minh họa/Internet

Theo kết quả tra cứu dữ liệu hệ thống công bố mỹ phẩm nhập khẩu kết nối một cửa Quốc gia: Sản phẩm với tên “Vitamin E Mosturising Cream Enriched with Sunflowers Oil” chưa cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Như vậy, mẫu sản phẩm “Vitamin E Mosturising Cream Enriched with Sunflowers Oil” lấy tại Nhà thuốc An An, Nhà thuốc Thảo Vy nêu trên không đạt chất lượng và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược thông báo thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc sản phẩm Vitamin E Mosturising Cream Enriched with Sunflowers Oil, trên nhãn ghi: Product of Thailand; thông tin về số lô 56; NSX 01012024, hạn dùng 01012028. Nhãn in trên lọ sản phẩm bằng tiếng nước ngoài và không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không có thông tin cơ sở chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi do sản phẩm Vitamin E Mosturising Cream Enriched with Sunflowers Oil không đạt chất lượng và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm Vitamin E Mosturising Cream Enriched with Sunflowers Oil nêu trên và trả về cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm nêu trên; Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở buôn bán, sử dụng mỹ phẩm và người dân biết để không buôn bán, sử dụng sản phẩm Vitamin E Mosturising Cream Enriched with Sunflowers Oil nêu trên. Tổ chức tiếp nhận thông tin báo cáo của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người sử dụng; Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, truy tìm nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm Vitamin E Mosturising Cream Enriched with Sunflowers Oil không đạt chất lượng và không rõ nguồn gốc xuất xứ nêu trên. Xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Sở Y tế TP Hà Nội Khẩn trương phối hợp các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn tiến hành kiểm tra Nhà thuốc An An , Nhà thuốc Thảo Vy trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh mỹ phẩm, truy tìm nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm “Vitamin E Mosturising Cream Enriched with Sunflowers Oil”, xử lý vi phạm theo quy định và báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm và nguồn gốc sản phẩm “Vitamin E Mosturising Cream Enriched with Sunflowers Oil” về Cục Quản lý Dược và các cơ quan chức năng có liên quan.