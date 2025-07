Thu hồi lô dược liệu Cam thảo không đạt chất lượng

Ngày 15/7, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản số 2002/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy lô nước rửa tay SA.AD tinh chất dâu tây (SA.AD Liquid Hand Soap-Strawberry) - chai 500ml, trên nhãn ghi Số tiếp nhận Phiếu công bố 168771/22/CBMP-QLD, số lô 26PO 65/209E, NSX 20/09/2024, HSD 19/09/2027.

Sản phẩm này do tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty Cổ phần Tập đoàn Goldpoint (địa chỉ: 27 phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (cũ), TP Hà Nội). Nhà sản xuất là Touch One Co., Ltd, Thái Lan.