Sống Khỏe

Thu hồi Kem dưỡng da VitaminE Carebeau – Trắng của Công ty Thương Tín

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi, tiêu hủy Kem dưỡng da VitaminE Carebeau – Trắng của Công ty Thương Tín, đồng thời tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ trong 6 tháng.

Bình Nguyên

Do vi phạm chất lượng, ngày 09/12/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Công văn số 4367/QLD-MP đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thương Tín.

Theo đó, Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem dưỡng da Vitamin E Carebeau – Trắng (Carebeau Cream Vitamin E-White), lọ 250g. Trên nhãn ghi số tiếp nhận Phiếu công bố 135014/20/CBMP-QLD, số lô 561, NSX 08/2024, HSD 08/2027. Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thương Tín (địa chỉ: Số nhà 17, ngách 351/81/3 thôn Đại Đồng, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, nay là số nhà 17, ngách 351/81/3 thôn Đại Đồng, phường Thượng Cát, TP Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Nhà sản xuất: SB Interlab Co., Ltd, Thái Lan.

1-8761.jpg
Cục Quản lý Dược ban hành công văn thu hồi sản phẩm vi phạm của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thương Tín/ Ảnh chụp màn hình

Lý do thu hồi vì sản phẩm mỹ phẩm có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Mẫu mỹ phẩm trên do Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lấy mẫu tại Công ty TNHH dược phẩm Ba Đình (địa chỉ: Quầy 329, tầng 3, Trung tâm phân phối dược phẩm và trang thiết bị y tế Hapu, tòa nhà 24 T1, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để kiểm tra chất lượng. Mẫu thử không phát hiện Tocopherol, nhưng phát hiện có sự hiện diện của Tocopheryl acetat.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Kem dưỡng da Vitamin E Carebeau – Trắng (Carebeau Cream Vitamin E-White), lọ 250g nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Ảnh minh họa/Nguồn lazada.vn

Ảnh minh họa/Nguồn lazada.vn

Đối với Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thương Tín, Cục Quản lý Dược đề nghị gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Kem dưỡng da Vitamin E Carebeau – Trắng (Carebeau Cream Vitamin E-White) – Lọ 250g nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Đồng thời gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Kem dưỡng da Vitamin E Carebeau – Trắng (Carebeau Cream Vitamin E-White), lọ 250g nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 28/12/2025.

Đối với Sở Y tế TP Hà Nội, Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở giám sát Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thương Tín trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Kem dưỡng da Vitamin E Carebeau – Trắng (Carebeau Cream Vitamin E-White), lọ 250g không đáp ứng quy định; Kiểm tra Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thương Tín trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; Xử lý, xử phạt vi phạm theo đúng thẩm quyền, chuyển hồ sơ tới cơ quan chức năng xử lý theo quy định nếu vi phạm hình sự, sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 12/01/2026.

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược cũng đã ban hành Công văn số 4368/QLD-MP về việc tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thương Tín trong thời gian 6 tháng kể từ ngày 9/12. Khi hết thời hạn tạm ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm, trường hợp công ty đã khắc phục đầy đủ các vi phạm và có báo cáo, Cục Quản lý Dược sẽ xem xét, tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thương Tín đứng tên công bố theo quy định.

