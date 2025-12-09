Hà Nội

Sống Khỏe

Công ty Cổ phần mỹ phẩm Vimac bị thu hồi 3 sản phẩm

3 sản phẩm của Công ty Vimac bị đình chỉ, thu hồi và tiêu hủy do vi phạm quy định về hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Bình Nguyên

Ngày 8/12/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 4362/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm của Công ty Cổ phần mỹ phẩm Vimac.

Cụ thể, 3 sản phẩm do Công ty Cổ phần mỹ phẩm Vimac tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất. Địa chỉ doanh nghiệp kê khai trên hồ sơ công bố: Lô B1- 11 Shophouse Vinhomes Gardenia Mỹ Đình, đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, địa chỉ hiện nay: Tầng 5, Tòa nhà 74 Miếu Đầm, phường Từ Liêm, TP Hà Nội; Địa chỉ sản xuất: Ô CN08 cụm công nghiệp Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, nay là Ô CN08 cụm công nghiệp Nguyên Khê, xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội, mã số doanh nghiệp: 0109178231).

Các sản phẩm gồm: Dầu gội đầu suôn mượt, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 15077/23/CBMP-HN; Dầu xả suôn mượt, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 15078/23/CBMP-HN 16/01/2023; Gel tắm dưỡng da, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 15079/23/CBMP-HN. Các số tiếp nhận này đều được cấp ngày 16/01/2023.

Lý do thu hồi do Công ty Cổ phần mỹ phẩm Vimac kinh doanh mỹ phẩm không có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF).

1-5239.jpg
Công văn thu hồi của Cục Quản lý Dược/ Ảnh chụp màn hình

Theo đó, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 3 sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi 3 sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty Cổ phần mỹ phẩm Vimac phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 03 sản phẩm nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ 03 sản phẩm không đáp ứng quy định để tiêu hủy sản phẩm. Đồng thời gửi báo cáo thu hồi 03 sản phẩm mỹ phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 06/01/2026.

Ảnh minh họa: Getty Images

Cục cũng đề nghị Sở Y tế TP Hà Nội giám sát Công ty Cổ phần mỹ phẩm Vimac trong việc thực hiện thu hồi 03 sản phẩm nêu trên không đáp ứng quy định. Thu hồi các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 15077/23/CBMP-HN, 15078/23/CBMP-HN và 15079/23/CBMP-HN theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 46 Thông tư số 06/2011/TT-BYT và tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty Cổ phần mỹ phẩm Vimac theo quy định tại điểm l khoản 1 Điều 47 Thông tư số 06/2011/TT-BYT. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 21/01/2026.

